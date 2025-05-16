Москва-Харбин: российские бренды покоряют китайский рынок на ярмарках «Сделано в России»

17 мая Москва и Харбин стали центрами российско-китайской торговли. В Парке «Зарядье» в центре столицы развернулась первая Международная ярмарка онлайн-продаж российских брендов. Одновременно в Харбине дали официальный старт фестивалю-ярмарке «Сделано в России», который продлится до 21 мая. Участников мероприятия объединил совместный телемост.

Новые акции по продвижению российских товаров предоставили возможность более чем 200 отечественным производителям закрепиться на перспективном китайском рынке за счет каналов электронной коммерции, физических розничных продаж и насыщенной деловой программы с b2b-переговорами между российскими компаниями и дистрибьюторами из различных регионов Китая.

Мероприятие реализуется по программе продвижения отечественной продукции под национальным брендом «Сделано в России», утвержденной в этом году по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко оценил экспозицию и поприветствовал участников Фестиваля-ярмарки. Он подчеркнул историческую связь между народами России и Китая и отметил важность поддержки подобных мероприятий для укрепления двусторонних отношений.

«Это мероприятие объединяет два прекрасных города: Москву и Харбин. Но самое главное, оно укрепляет связь между двумя великими народами, которые на протяжении долгой истории рука об руку, плечом к плечу поддерживают друг друга, развивая дружбу и сотрудничество. Это замечательное событие, связывающее наши народы, уже который год проводится при поддержке Российского экспортного центра. Важность фестиваля-ярмарки «Сделано в России» была особо отмечена лидерами наших стран: Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином на недавней встрече, прошедшей в Кремле 8 мая, которая подчеркнула стремление к дальнейшему развитию двусторонних отношений. Прошлый фестиваль-ярмарка также имел большой успех, во многом благодаря личному визиту Президента Владимира Владимировича Путина на выставку в Харбине», – заявил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер пожелал участникам успешной работы, новых деловых контактов и выразил надежду на дальнейшее развитие российско-китайского сотрудничества в рамках Межправительственной комиссии по подготовке регулярных встреч Глав Правительств.

Он также вручил блогеру Ян Жуньсинь грамоту за вклад в укрепление российско-китайских торгово-экономических отношений, особенно в продвижение и популяризацию в Китае национального бренда «Сделано в России».

Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй поблагодарил организаторов за поддержку и регулярное проведение ярмарки, предоставляющей возможности предприятиям и привлекающей все больше участников. Он отметил, что недавно Председатель Си Цзиньпин успешно посетил Россию, где была подчеркнута необходимость дальнейшего развития двусторонних отношений, а этот одиннадцатый визит в году стал свидетельством прекрасных контактов между лидерами двух стран.

«Отношения между нашими странами стабильны, они продолжают развиваться, не подвергаются влиянию внешних обстоятельствах и защищают миропорядок и базируются на деловом сотрудничестве. Это самая главная гарантия нашего развития. КНР уже 15 лет является основным торговым партнером России. И дальнейшие перспективы очень большие. Мы надеемся, что мы и дальше будем успешно работать над взаимным сотрудничеством. И надеемся, что блогеры также будут привносить свой вклад. Мы используем все преимущества: искусственный интеллект, электронную торговлю, возможности проведения удаленных переговоров для того, что повысить нашу взаимную торговлю и перейти на новый уровень. Россия фактически является четвертым по величине рынком для Китая по электронной торговле, и мы можем стимулировать взаимное развитие. Это исключительно взаимовыгодное сотрудничество. И расчеты мы можем производить в наших валютах — это важный прогресс. Сегодняшнее мероприятия позволяет развивать сотрудничество двух стран, «Сделано в России» может стать в этом основной платформой», – подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй.

«В условиях стремительной цифровой трансформации мировой экономики российско-китайское партнерство выходит на качественно новый уровень, опираясь на инновационные цифровые платформы и современные форматы взаимодействия. В совместном заявлении по итогам недавнего визита председателя КНР Си Цзиньпина и Президента России Владимира Путина был сделан акцент на необходимости развития двусторонней торговли и совершенствования товарооборота, в том числе за счет использования новых методов электронной торговли. Сегодняшние мероприятия проходят в рамках реализации этих договоренностей и поручений Президента России по итогам форума «Сильные идеи для нового времени». Они являются примером продвижения национальных брендов за пределами России и открывают новые возможности для малого и среднего бизнеса, расширяя их доступ к крупнейшему зарубежному рынку. Такие инициативы не только продвигают российскую продукцию на международной арене, но и формируют устойчивые каналы доверия и партнерства, укрепляя двусторонние отношения во благо обеих стран», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В онлайн-ярмарке в Москве приняли участие более шестидесяти производителей из различных регионов России. В специально оборудованном павильоне на фоне Красной площади, в самом сердце России, одна из крупнейших в Китае инфлюенсеров в сфере электронной коммерции и прямых онлайн-продаж, блогер Даньдань, специально приехавшая в Москву для участия в онлайн-ярмарке, провела прямые эфиры на международной платформе электронной торговли Kuaishou. Аудитория блогера Даньдань на Kuaishou превышает 100 миллионов человек. Платформа Kuaishou удостоила Даньдань звания «Самый яркий ведущий». С 2019 года ведущая провела более пятисот прямых эфиров, зрители которых онлайн приобрели продукцию на сумму почти 84 млрд юаней.

В прямом эфире жителям Китая представили более 100 товарных позиций: шоколад, вафли, морепродукты, крупы, мед, муку, джемы, березовый сок, цикорий, маринованные огурцы и другие продукты питания, и напитки. Также им презентовали различные косметические средства, бытовую химию и даже игрушки для детей.

«Ярмарка в Москве и Харбине поможет китайским потребителям познакомиться с максимально широким ассортиментом качественных товаров из России, открыть для себя новые бренды, а российским компаниям — не только повысить свою узнаваемости в b2c-сегменте, но и наладить деловые контакты с крупнейшими дистрибьюторами Китая. В результате уже прошедших фестивалей-ярмарок предприниматели заключили экспортные контракты на сумму свыше 4,5 млрд рублей. Для закрепления на рынке и основательных шагов в сторону увеличения продаж сегодня мы совместно с китайскими партнерами развиваем торговую инфраструктуру для продвижения российской продукции под нашим национальным брендом. Так, мы открываем национальные экспозиции, постоянные точки офлайн- и онлайн-торговли. Все это, несомненно, работает в комплексе на узнаваемость России, ее культуры, а также повышение доверия и интереса к нашей продукции», — сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.

Фестиваль-ярмарка «Сделано в России», старт которому дала онлайн-ярмарка в Москве, уже во второй раз проходит на площадке Харбинской международной торгово-экономической ярмарки. В этом году на площади более 1000 кв.м (вдвое больше, чем в 2024 году) Российский экспортный центр представил продукцию от более 100 российских производителей из 50 регионов страны: разнообразные продукты питания, напитки, косметика, БАДы, украшения и сувениры. Эти и другие товары посетители могут приобрести на месте или в национальных магазинах «Сделано в России». Всего на ярмарке представлено более 800 товарных позиций от отечественных производителей.

«Сегодняшнее событие проходит в самом центре Москвы - смысловом и ценностном центре России, что подчеркивает его особую значимость и символизм. Москва, как сердце страны, объединяет историю, культуру и современное развитие, создавая идеальную площадку для продвижения отечественного бизнеса на международной арене. Бренд «Сделано в России» давно стал символом качества и надежности, узнаваемым во всем мире. Ярмарка вносит важный вклад в его укрепление и развитие, расширяя его присутствие на глобальных рынках и открывая новые возможности для российских производителей. Сейчас товары российских производителей - участников ярмарки в рамках идущего стрима продаются за 4 минуты одна позиция (от 8000 до 50000 единиц) – это 250 млн руб в час! Мы искренне благодарим Правительство Москвы за активную поддержку интересных и перспективных проектов, а также те усилия, которые предспринимаются для продвижния отечественных производителей как на внутреннем, так и на зарубежных рынках», – подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

«Ярмарка онлайн-продаж российских брендов – яркий пример того, какую жизнь может получить идея, поданная на форум «Сильные идеи для нового времени». В топ-10 идей прошлого года, которые были представлены Президенту, вошла инициатива китайского предпринимателя Юй Вэя провести российско-китайскую ярмарку по продвижению российских брендов. Мы благодарны Правительству России, Министерству промышленности и торговли, Российскому экспортному центру и Фонду Росконгресс за то, что помогли реализовать этот проект, на котором у наших производителей появилась возможность представить свои товары, продукты для столь перспективного китайского рынка. Год назад Юй Вэй рассказывал, что в Китае большой популярностью пользуются российские продукты. И мы видим по заявкам этого года на конкурс растущих российских брендов «Знай наших», что на первом месте по числу - заявки в номинацию «Продукты питания», на втором — «Потребительские товары», на третьем это «Креативные индустрии». Мы продлили прием заявок, приглашаем бренды к участию до 1 июня!», - сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Для участников фестиваля-ярмарки РЭЦ подготовил деловые встречи с более чем 100 потенциальными партнерами из Китая: крупными дистрибьюторами и торговыми компаниями. Они обсудят возможности сотрудничества, организации поставок продукции в Китай и расширения присутствия отечественной продукции на китайском рынке.

Посетители ярмарки также могут принять участие в дегустационных и кулинарных шоу, посетить игровые зоны и мастер-классы по изготовлению украшений и росписи керамических изделий.

С площадки фестиваля-ярмарки «Сделано в России» в Харбине также работают китайские блогеры: они проводят прямые эфиры и продвигают российскую продукцию, представленную на ярмарке, на крупнейших маркетплейсах Китая.

Онлайн-ярмарку российских товаров в Москве организовали Минпромторг России, Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), Фонд Росконгресс, Агентство стратегических инициатив и Правительство г. Москвы при поддержке Китайского комитета содействия международной торговле. Генеральный партнер ярмарки — Московский экспортный центр и Кондитерская фабрика «ПОБЕДА».

Организатор фестиваля-ярмарки «Сделано в России» в Харбине — Российский экспортный центр. Специальный спонсор ярмарки в Харбине — ВТБ, официальный партнер — Московский экспортный центр.

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, РОСЭКСИМБАНК и Школа экспорта.