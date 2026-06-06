«Удар под дых»: почему Германия впервые не попала в Совбез ООН

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль отправляется на голосование Генеральной ассамблеи ООН, 3 июня 2026 года

Три дня назад Германия проиграла голосование и не стала новым непостоянным членом Совета безопасности ООН. В Берлине уже обвинили в этом Россию, заявив, что та не хочет видеть в Совбезе сторонников Украины. В Москве же назвали итоги голосования «ударом под дых» для ФРГ и предположили, что такой результат связан с деятельностью экс-главы германского МИД Анналены Бербок.

Неизбрание Германии в качестве непостоянного члена Света Безопасности ООН стало ударом для Берлина — одного из основных спонсоров организации, заявила в беседе с ТАСС председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

«Это такой был удар под дых Германии, как ведущей экономике Европы, ведущему спонсору, наравне с Соединенными Штатами, НАТО», — отметила сенатор.

Она также ответила на обвинения представителей Германии в том, что Москва якобы виновата в таком исходе голосования. Матвиенко поделилась, что «с улыбкой» восприняла эти слова и посоветовала Берлину «сделать домашнее задание», проанализировать свои действия и понять, что он «идет по ложному курсу», который следует изменить.

Избрание новых непостоянных членов Совбеза ООН состоялось 3 июня. По итогам голосования представителями западноевропейской группы стали Австрия и Португалия, которым удалось обойти Германию, набравшую лишь 104 голоса из 127 необходимых. Также посты получили Зимбабве, Киргизия, Тринидад и Тобаго. Германия проиграла голосование впервые .

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль возложил ответственность на Россию , входящую в число постоянных членов Совбеза. «Мы поддерживаем Украину. РФ не хочет видеть подобный голос в Совете Безопасности», — сказал он.

При этом в российском министерстве иностранных дел связали провал Германии с деятельностью бывшего министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок на посту председателя Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

«Просто за прошедший год страны имели несчастье наблюдать председателем Генассамблеи ООН представительницу германских элит <...> Бербок. Решили больше не рисковать», — предположила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Разбирательство в бундестаге

По данным Bild, из-за проигрыша Германии в голосовании депутаты из блока ХДС/ХСС собираются вызвать Бербок в бундестаг.

«Нам необходимо досконально разобраться, почему мы потерпели столь унизительное поражение. Для этого Анналена Бербок обязана явиться и дать показания»,

— заявил депутат от из Христианско-социального союза Штефан Майер.

По его словам, Бербок должна отчитаться о том, какие шаги она, будучи на посту главы МИД, предпринимала для получения голосов после подачи заявки на место непостоянного члена. Министр по международным делам федеральной земли Гессен Манфред Пенц также выразил уверенность, что в поражении Германии виноваты прошлые руководители МИД Германии. По его словам, «Бербок провалила дело» по работе с электоратом.

По данным источников Bild, ключевой причиной проигрыша Германии на голосовании стал отказ стран Юга поддерживать ее. Экс-президент Ботсванны Мокветси Масиси и вовсе заявил, что провал Берлина стал результатом заносчивости Бербок на посту председателя Генассамблеи.

«Возможно, госпожа Бербок должна была сконцентрироваться на том, чтобы выполнять свою работу в германской дипломатии, а не пытаться предписывать нигерийцам, где им строить туалеты, и говорить африканцам, как им быть со слонами», — сказал политик.

При этом Масиси добавил, что после прекращения пребывания Бербок главой МИД ФРГ он стал «чувствовать себя лучше и увереннее в отношениях с Германией».

Как предположил немецкий политолог Александр Рар в разговоре с газетой «Взгляд», поражение Германии показало, что страны мира критично оценивают роль и политику Берлина, а также внешнеполитические просчеты ФРГ.

«Многие государства воспринимают немецкую приверженность международному праву и универсальным ценностям как непоследовательную. Критики обращают внимание на отсутствие осуждения со стороны ФРГ военных действий Израиля в секторе Газа , а также на неизменную политическую поддержку еврейского государства», — привел пример эксперт.

Напомнил он и о позиции Германии по Украине, которую разделяют только европейские государства, в то время как большинство остальных стран воспринимают ее как одностороннюю точку зрения, «ослабившую роль Германии как потенциального посредника между Россией и Западом». Также, по его словам, Берлин по-прежнему «критически относится к идее формирования многополярного мира» и делает ставку на существующие международные институты, чем вызывают раздражение в ряде стран Глобального Юга.

Рар заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц хотел усилить позиции Германии в Евросоюзе, однако результаты голосования в ООН стали для него «катастрофическим сигналом».

«Немецкие власти удивлены тем, что стремление Германии — едва ли не главного кошелька международной организации — попасть в Совбез было проигнорировано», — резюмировал политолог.