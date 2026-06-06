«Для безопасности»: ЕС ужесточит визовые ограничения для россиян

Еврокомиссия готовит новые визовые ограничения для россиян — их планируют ввести в 2027 году. О чем конкретно речь, на данный момент неизвестно, однако ранее в Евросоюзе уже анонсировали полный запрет на въезд для участников спецоперации на Украине. Поводом для новых мер стало письмо 11 стран, выразивших «глубокую тревогу» из-за отдыха российских туристов на европейских курортах.

Еврокомиссия планирует в 2027 году ужесточить правила выдачи шенгенских виз гражданам России виз, сообщил представитель комиссии по вопросам миграции Маркус Ламмерт.

«Мы предложим ввести целенаправленные ограничительные визовые меры для дальнейшего решения проблем безопасности, связанных с враждебными действиями третьих стран <...> Это часть пересмотра визового кодекса в следующем году», — сказал он (цитата по Euronews).

Ламмерт добавил, что ограничение выдачи виз гражданам России «было одним из главных приоритетов комиссии» с самого начала спецоперации на Украине, за это время европейские власти «предприняли беспрецедентные действия и продолжат это делать». Однако он не стал раскрывать, какие именно изменения планируется ввести .

Поводом для этого заявления стало письмо 11 стран — Латвии, Литви, Эстонии, Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши и Швеции, а также не входящих в состав ЕС Исландии и Норвегии — с призывом ужесточить визовую политику для россиян.

В качестве аргумента авторы обращения привели статистику, согласно которой количество туристов из России, посетивших страны ЕС, сократилось с 4 млн человек в 2019 году до 565 тысяч в 2024 году. Однако уже в 2025 году число выданных виз увеличилось сразу на 10,2% — до 623 тысячи . При этом больше всего разрешений на въезд выдали Франция, Италия и Испания.

По данным Euronews, в 2025 году Франция предоставила россиянам чуть менее 180 000. Италия заняла второе место — немногим меньше 160 000 виз. На третьем месте расположилась Испания — чуть менее 100 000 виз.

«Вызывает глубокую тревогу тот факт, что все больше российских туристов отдыхают на европейских пляжах и курортах, в то время как ракеты и беспилотники продолжают наносить удары по <...> Украине», — заявили в своем письме 11 стран.

Ранее в Евросоюзе уже анонсировали полный запрет на въезд для участников россиян, принимавших участие в спецоперации: по словам главы евродипломатии Каи Каллас, эту меру планируют ввести уже в июне 2026-го.

Старые ограничения

Еще в 2022 году страны шенгенской зоны приняли множество решений, чтобы препятствовать въезду российских туристов. Так, в феврале они приостановили действия упрощенного порядка выдачи виз россиянам, а в сентябре утвердили это решение. Кроме того, Польша, Латвия, Литва и Эстония полностью запретили въезд гражданам РФ с шенгенскими визами, выданными другими странами.

А в ноябре 2025 года Евросоюз уже ужесточил правила получений россиянами разрешений на въезд — запретил, сделав лишь несколько исключений, выдачу шенгенских мультивиз, позволявших пересекать границу с ЕС более одного раза. Кроме того, для россиян ввели «более тщательную проверку» перед выдачей виз.

В заявлении Еврокомиссии такое решение обосновали тем, что украинский конфликт «существенно изменил миграционные риски и риски для безопасности, связанные с российскими заявителями на получение визы».

Из-за боевых действий ограничен и въезд россиян на Украину: после начала спецоперации Киев ввел визовый режим для граждан РФ с целью «противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности». При этом даже при наличии визы в поездке может быть отказано — окончательное решение о въезде в страну принимают сотрудники пограничной службы Украины.

6 июня министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, Киев сохранит ограничения на въезд для россиян даже после окончания конфликта. Он уточнил, что «будут применены особые ограничительные процедуры», которые используются и сейчас.

«Для нас Россия — это вражеская страна, это страна-агрессор. Гражданину России невозможно въехать в Украину без специального разрешения, визы, без верификации или фильтрации всеми нашими соответствующими службами», — пояснил он (цитата по УНИАН).