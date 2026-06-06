19-летняя чемпионка: как россиянка Мирра Андреева выиграла «Ролан Гаррос»

Россиянка Мирра Андреева выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису, одержав в финале убедительную победу над сенсационной полькой Майей Хвалиньской, которая перед стартом турнира была 114-й ракеткой мира и вышла в основную сетку через квалификацию.

Коварный статус фаворита

К своему первому финалу на турнирах «Большого шлема» 19-летняя Мирра Андреева подходила в статусе безоговорочного фаворита. К своему возрасту она уже в третий раз подряд дошла на «Ролан Гаррос» до стадии четвертьфинала, что до нее последний раз удавалось еще великой швейцарке Мартине Хингис. Россиянка приехала на этот турнир в статусе восьмой ракетки мира, в то время как ее оппонент, Майя Хвалиньска из Польши, была 114-й и прошла через квалификацию.

Для Хвалиньской это был уже десятый матч в Париже, но выглядела она максимально бодро и свежо. Со своими 164 сантиметрами роста и отсутствием мощи польская теннисистка великолепна в обороне, а также крайне изобретательна в атакующих действиях. Ее укороченные — уже признанный элемент искусства, а тот факт, что полька левша, только добавляет сложности соперницам.

В четвертьфинале и полуфинале Хвалиньска уже выбила российских теннисисток, прекратив турнирный путь Анны Калинской и Дианы Шнайдер. При этом Майя не встретила до Андреевой ни одной теннисистки из топ-20, хотя и прошла сразу троих из первой тридцатки рейтинга, куда после турнира отправится сама — на 21-ю позицию.

Мирра Андреева — Майя Хвалиньска: 6:3, 6:2

Первый же гейм в матче стал прологом к той игре, которую должны были показать теннисистки в этом финале. Хвалиньска начала с двойной ошибки — чем он грешила на протяжении всего турнира. А дальше пошли розыгрыши. Россиянка попробовала пробить соперницу мощью, а полька стала рвать ритм, миксуя максимально неприятные удары — резаные слайсы, полусвечки и, конечно же, укороченные. При счете 30:15 Мирра успела к первому дропшоту и обвела, но уже в следующем розыгрыше укороченный принес очко Майе.

Но это было только начало борьбы в гейме. Россиянка отыгралась, и пошла затяжная игра на «больше-меньше». Хвалиньска отыгрывала брейк-пойнты, имела геймбол, но в итоге после очередного «ровно» Андреева смогла забить два виннера подряд после достаточно высоких отскоков и начала матч с брейка в восьмиминутном гейме!

Правда, подтвердить брейк не удалось, и Хвалиньска достаточно уверенно отыгралась. Но и Андреева снова включилась на подаче соперницы, заработала двойной брейк-пойнт и реализовала второй. Важно отметить, что полька явно нервничала: снова начала гейм с двойной ошибки, а на втором брейк-пойнте сорвала форхенд, хоть и после очень острого удара Мирры.

Но то на своих подачах, а вот когда подавать вышла россиянка, Хвалиньска снова заиграла раскрепощенно и снова оформила обратный брейк — 2:2.

Когда полька взяла следующий гейм на своей подаче под «ноль», показалось, что у Андреевой начались большие проблемы, но сама россиянка тоже провела гейм на своей подаче почти идеально, выиграв несколько интересных розыгрышей и закончив эйсом при счете 40:15. А затем Мирра смогла забрать инициативу на чужой подаче, все время выходила вперед и с первого же брейк-пойнта добилась ошибки соперницы, вновь поведя с брейком — 4:3.

Андреева почувствовала то, чего не было у других соперниц польской сенсации на этом «Ролан Гаррос» — уверенность в своих силах. Уверенность в том, что она сильнее неуступчивой польки, что это она разваливает ее теннис, а не наоборот. Свою подачу россиянка забрала уверенно, а затем еще и так вгрызлась в чужую, что закрыла ее под «ноль», реализовав виннером первый же сетбол — 6:3.

В начале второй партии россиянка уверенно взяла свою подачу, а затем на чужой добилась двойного брейк-пойнта, упустила его, но снова взяла розыгрыш, а затем еще один, поведя с брейком. С подтверждением же снова возникли проблемы: на подаче Андреевой было 0:40. Однако затем фаворитка очень спокойно и уверенно выиграла пять очков подряд. 3:0 — преимущество Андреевой показалось ключевым, особенно учитывая, как оно было заработано.

И действительно — россиянка действовала на корте со все возраставшей уверенностью, в то время как ее соперница ошибалась и выглядела максимально неуверенной. Мирра забрала следующую подачу Хвалиньской под «ноль».

После того как счет стал 5:0, возникло ощущение, что Андреева отзеркалит счет полуфинала против Сораны Кырсти (6:0, 6:3), но Хвалиньска смогла взять свою подачу, а потом… и чужую. Впрочем, никакого перелома не случилось. Не сумев подать на матч, Мирра вцепилась в чужую подачу и максимально уверенно взяла ее под «ноль», реализовав в атаке первый же чемпионшип-пойнт!

Перепись рекордов

Андреева в 19 лет и 39 дней выиграла свой первый титул на турнирах «Большого шлема» и стала самой молодой чемпионкой «Ролан Гаррос» аж с 1992 года, когда 18-летняя Моника Селеш взяла свой третий подряд титул на Открытом чемпионате Франции, который выиграла впервые вообще в 16.

Но старт карьеры и то достижение Селеш — что-то уникальное, а в XXI веке Андреева стала третьей самой молодой чемпионкой «Шлемов». Опередили ее только Мария Шарапова, выигравшая «Уимблдон» в 17 лет, и Эмма Радукану, ставшая чемпионкой US Open в 18.

Кроме того, Андреева — первый тинейджер (до 20 лет) после Иги Швентек, победивший в Париже. Польке, затем ставшей первой ракеткой мира, в 2020 году было 19 лет и 132 дня.

Ну и наконец Андреева — первый игрок в туре, включая мужчин, родившийся после 2005 года и выигравший турнир «Большого шлема» в одиночном разряде!

Последней российской чемпионкой турнира такого калибра в одиночном разряде была еще Мария Шарапова, выигравшая как раз «Ролан Гаррос» в 2012 и 2014 годах!

В своей речи на корте после победы во время вручения трофея россиянка поздравила соперницу с тремя феноменальными неделями в Париже, а среди прочего отдала должное своему тренеру Кончите Мартинес. Испанка сама была блестящей теннисисткой, а теперь вывела на новый, высший уровень Андрееву.