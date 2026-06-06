Звезды премии «МУЗ-ТВ 2026»

21-я национальная музыкальная премия «МУЗ-ТВ 2026. Движение» прошла в Подмосковье на площадке «Live Арена» 6 июня. Ведущими церемонии выступили Ваня Дмитриенко, Николай Басков, Лера Кудрявцева, Владимир Маркони, Регина Тодоренко, Дмитрий Масленников и Марина Кравец.

Церемония собрала главных звезд российской эстрады — Сергея Лазарева, Полину Гагарину, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана, Аниту Цой, Анну Асти, Люсю Чеботину, Джигана, Мота, группу The Hatters и других. В частности, впервые за долгое время после скандала с квартирой на широкой публике появилась певица Лариса Долина.

Также гостями церемонии стали актеры Александр Ревва, Елизавета Арзамасова, Екатерина Волкова, продюсер Яна Рудковская, фигуристы Роман Костомаров и Евгения Медведева, футболист Матвей Сафонов, телеведущая Яна Чурикова и многие другие.

«Прорывом года» признана группа «Бонд с кнопкой». В номинации «Альбом года» победила пластинка «Ангелы и не очень» коллектива «Моя Мишель». В номинации «Ренессанс года» победу одержал певец Филипп Киркоров, а в номинации «Коллаборация года» — певец Ваня Дмитриенко и актриса Анна Пересильд.

Сергей Лазарев стал двукратным победителем — он отличился в номинациях «Лучший концертный тур» и «Лучшее видео».

Как прошло вручении премии — в галерее «Газеты.Ru».