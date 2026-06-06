Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Фото

Звезды премии «МУЗ-ТВ 2026»

Пушкин на ПМЭФ, триумф Андреевой и андроиды-футболисты: 17 главных фото недели
От порнозвезды до боксера: лучшие роли Марка Уолберга
«Страна за одну ночь полюбила меня»: Барбаре Брыльской — 85
Роботы в кокошниках, талибы и черная икра: как проходит второй день ПМЭФ

21-я национальная музыкальная премия «МУЗ-ТВ 2026. Движение» прошла в Подмосковье на площадке «Live Арена» 6 июня. Ведущими церемонии выступили Ваня Дмитриенко, Николай Басков, Лера Кудрявцева, Владимир Маркони, Регина Тодоренко, Дмитрий Масленников и Марина Кравец.

Церемония собрала главных звезд российской эстрады — Сергея Лазарева, Полину Гагарину, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана, Аниту Цой, Анну Асти, Люсю Чеботину, Джигана, Мота, группу The Hatters и других. В частности, впервые за долгое время после скандала с квартирой на широкой публике появилась певица Лариса Долина.

Также гостями церемонии стали актеры Александр Ревва, Елизавета Арзамасова, Екатерина Волкова, продюсер Яна Рудковская, фигуристы Роман Костомаров и Евгения Медведева, футболист Матвей Сафонов, телеведущая Яна Чурикова и многие другие.

«Прорывом года» признана группа «Бонд с кнопкой». В номинации «Альбом года» победила пластинка «Ангелы и не очень» коллектива «Моя Мишель». В номинации «Ренессанс года» победу одержал певец Филипп Киркоров, а в номинации «Коллаборация года» — певец Ваня Дмитриенко и актриса Анна Пересильд.

Сергей Лазарев стал двукратным победителем — он отличился в номинациях «Лучший концертный тур» и «Лучшее видео».

Как прошло вручении премии — в галерее «Газеты.Ru».

 
Теперь вы знаете
Споры про налоги, «двойные тиски» для бизнеса и дробление компаний. Главное для бизнеса за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!