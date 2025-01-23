Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

Первая ежегодная премия «Страну меняют люди» пройдет в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде

На прошлом Наблюдательном совете Агентства стратегических инициатив (АСИ) Президент России предложил ежегодно вручать специальную премию Агентства лидерам изменений «Страну меняют люди». В 2025 году премия впервые пройдет в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», организаторами которого выступают Фонд Росконгресс, АСИ и Министерство обороны Российской Федерации. Соорганизатор – ВЭБ.РФ. Форум состоится в 2025 году в Нижнем Новгороде.

«Премия соберет несколько тысяч лидеров экосистемы АСИ, реализующих проекты со значимыми для страны результатами. В рамках нового стратегического цикла Агентства в нашем фокусе поиск и поддержка идей и проектов, позволяющих обеспечить благополучие наших граждан, развитие территорий нашей страны, экономический, технологический и кадровый суверенитет, новое международное взаимодействие, повестка будущего. Достижения страны — это достижения людей, поэтому проведение Премии имеет особую значимость», – рассказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева во время наблюдательного совета Агентства.

Также в рамках форума в третий раз пройдет конкурс растущих российских брендов «Знай наших».

«Программы, реализуемые в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», направлены на развитие значимых инициатив граждан России. Большую поддержку оказывает Президент Российской Федерации Владимир Путин, который из года в год подчеркивает важность содействия развитию сильных лидерских решений, а также создания и продвижения конкурентноспособной продукции российских предпринимателей на мировой арене. За 4 года на крауд-платформе Фонда Росконгресс было собрано больше 88 тысяч идей со всей России. В последствие стратегические и самые значимые инициативы становятся целыми государственными проектами.

Отечественные бренды также получают надежную поддержку через широкую партнерскую сеть. Отмечу, что уровень предложенных идей и заявленных брендов, а также активное участие регионов России в повестке форума, говорит о высокой заинтересованности гражданского общества в долгосрочном развитии нашей страны», – заявил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Форума Антон Кобяков.

Кроме того, в планах у Агентства широкое информационное освещение Премии и лидеров изменений. В их числе – медиахолдинг МАЕР, который размещает на своих медиафасадах фото и достижения лидеров (охват уже составил более 28 млн человек), и в этом году охват по географии удвоился и охватит 22 города России.

Картина дня
«Нет рычагов влияния»: в США объяснили, зачем Трамп угрожает Москве и признается в любви к россиянам
The Hill: у Трампа нет реальных рычагов давления на Россию и Украину
Боевые действия затронули 21% территории Курской области. Военная операция, день 1065-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1065-й день
«40–50 тысяч иностранных солдат». Отправит ли Запад свои войска на Украину?
FT: Киев рассчитывает, что Запад отправит на Украину 50 тысяч военных
В автомобили «КамАЗ» внедрили голосовые помощники
В Steam вышел духовный наследник NFS Underground в Токио
В ФСБ раскрыли подробности дела приговоренного к 17 годам колонии россиянина
На Украину могут отправить до 50 тысяч миротворцев
Новости и материалы
Школьники с топором разгромили и ограбили табачный ларек в Новосибирске
Захарова прокомментировала возможность встречи Лаврова и Рубио
Депутат Рады заявил, что Зеленский становится изгоем
В России расширили перечень случаев использования биометрии
На строительной площадке в Екатеринбурге нашли старые монеты и оружие
Ветеран «Спартака» объяснил, в чем заключаются задачи Кахигао
Власти Украины расширили зону эвакуации детей из Купянского района
На Урале казаки будут учить школьников рубке шашкой с помощью беспилотников
Юру Борисова номинировали на «Оскар»
«Великолепен во всем»: Сергей Никоненко назвал причину читать Пушкина
Теннисистка Швентек не смогла выйти в финал Australian Open
Власти Волгоградской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП
Орбан «передал эстафету» США для встреч с Путиным и Зеленским
Международные резервы РФ за неделю показали серьезный рост
Стало известно, почему Зеленский может настроить мир против себя
Сотрудники ФСИН перехватили дрон с мобильными телефонами в Нальчике
В ГД РФ поступил проект о заморозке средств граждан, причастных к диверсиям
Путин призвал создавать условия для переезда иностранных специалистов в Россию
Все новости
После аварии с автобусом под Волгоградом госпитализировали четырех детей
«Спасибо, что не забыл»: в Госдуме оценили слова Трампа о роли СССР во Второй мировой войне
Центробанк сообщил об ускорении роста цен на продукты питания
В Таиланде вступил в силу закон об однополых браках
Украинский «Правый сектор» признали террористическим
Google оспорил российский штраф на 2 ундециллиона рублей
Королева второго плана. Валентине Талызиной — 90
«Присутствие» Стивена Содерберга: эффектный ужастик, снятый от лица призрака (бр-р-р!)
В кино вышел фильм ужасов «Присутствие», снятый от лица призрака
В России вышла турецкая версия «Холопа» с Керемом Бюрсином в главной роли. Что говорят о фильме?
В российский прокат вышел фильм «Холоп. Великолепный век» с Керемом Бюрсином
Легенды траурного поезда Ленина: какие смерти и несчастья принес паровоз «черная вдова»
История самого знаменитого паровоза Советского Союза
Как понять, что вас заблокировали в мессенджерах: 5 способов проверки для WhatsApp и Telegram
Способы проверить блокировку контакта в WhatsApp и Telegram
Выплаты и пособия матерям-одиночкам в 2025 году: какая помощь от государства им положена
Федеральные и региональные пособия и льготы для женщин, воспитывающих ребенка самостоятельно
Начали мерещиться рыбы: что на самом деле увидели первые люди на дне Марианской впадины
65 лет назад состоялось первое погружение на дно Марианской впадины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами