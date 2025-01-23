Первая ежегодная премия «Страну меняют люди» пройдет в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде

На прошлом Наблюдательном совете Агентства стратегических инициатив (АСИ) Президент России предложил ежегодно вручать специальную премию Агентства лидерам изменений «Страну меняют люди». В 2025 году премия впервые пройдет в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», организаторами которого выступают Фонд Росконгресс, АСИ и Министерство обороны Российской Федерации. Соорганизатор – ВЭБ.РФ. Форум состоится в 2025 году в Нижнем Новгороде.

«Премия соберет несколько тысяч лидеров экосистемы АСИ, реализующих проекты со значимыми для страны результатами. В рамках нового стратегического цикла Агентства в нашем фокусе поиск и поддержка идей и проектов, позволяющих обеспечить благополучие наших граждан, развитие территорий нашей страны, экономический, технологический и кадровый суверенитет, новое международное взаимодействие, повестка будущего. Достижения страны — это достижения людей, поэтому проведение Премии имеет особую значимость», – рассказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева во время наблюдательного совета Агентства.

Также в рамках форума в третий раз пройдет конкурс растущих российских брендов «Знай наших».

«Программы, реализуемые в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», направлены на развитие значимых инициатив граждан России. Большую поддержку оказывает Президент Российской Федерации Владимир Путин, который из года в год подчеркивает важность содействия развитию сильных лидерских решений, а также создания и продвижения конкурентноспособной продукции российских предпринимателей на мировой арене. За 4 года на крауд-платформе Фонда Росконгресс было собрано больше 88 тысяч идей со всей России. В последствие стратегические и самые значимые инициативы становятся целыми государственными проектами.

Отечественные бренды также получают надежную поддержку через широкую партнерскую сеть. Отмечу, что уровень предложенных идей и заявленных брендов, а также активное участие регионов России в повестке форума, говорит о высокой заинтересованности гражданского общества в долгосрочном развитии нашей страны», – заявил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Форума Антон Кобяков.

Кроме того, в планах у Агентства широкое информационное освещение Премии и лидеров изменений. В их числе – медиахолдинг МАЕР, который размещает на своих медиафасадах фото и достижения лидеров (охват уже составил более 28 млн человек), и в этом году охват по географии удвоился и охватит 22 города России.