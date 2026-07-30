Похоронный тур: почему Зеленский провалил переговоры с Трампом

Начинается новый сезон игры «очаруй Дональда Трампа». На этот раз открыл его президент Украины Владимир Зеленский: 28 июля у него состоялся первый в этом году и, как ожидалось, решающий визит в США.

Поездка проходила в принципиально иной атмосфере, чем все прошлогодние. Президент Украине не ехал в Вашингтон как на расстрел: вместо этого он буквально источал уверенность и подогревал публику обещаниями, что у него вот-вот произойдет дипломатический прорыв.

К подготовке визита также подошли максимально скрупулезно. Его сопровождала масштабная пиар-кампания: мейнстримные медиа буквально обмусоливали каждый шаг Зеленского хвалебными статьями. Хвалить Украину неожиданно начали и несколько «переобувшихся» MAGA-блогеров, которые раньше терпеть не могли Киев.

Немного пафоса добавили сенаторы-республиканцы, пропихнувшие под шумок смерти Линдси Грэма закон об «адских санкциях» против России. Европа послала президента Финляндии Александра Стубба оказывать Зеленскому моральную поддержку. Сам президент Украины тоже подсуетился: устроил мини-кризис в отношениях с Ираном, чтобы создать иллюзию «общей угрозы»; привез в Белый дом тонну некой «ценной информации» о происках врагов США; ну, и от греха подальше надел нечто похожее на костюм.

Сколько Киев и его друзья потратили на обворожение президента США — боюсь даже представить. Но, бьюсь об заклад, своих свеч эта игра не стоила. Пока очевидно только то, что Зеленскому удалось избежать февраля 2025 года, когда его буквально вышвырнули из Белого дома после публичной перепалки с Трампом. Практические результаты? С этим уже сложнее.

В этой поездке у Зеленского было две цели: любым способом получить от президента США оружие и убедить его ужесточить позицию по отношению к России.

У каждого вопроса было множество подвопросов (например, лицензии на противоракеты к Patriot). Но на все про все украинцам дали чуть меньше часа.

Просто для понимания. Час разговора с Трампом — это когда президент США 54 минуты травит вечно повторяющиеся байки. За оставшиеся 6 минут собеседник должен ставить одну «обворожительную» заготовку, причем нужно еще не упустить момент, когда Трамп выдохнется, иначе все было зря.

Это, если что, не мой инсайд. А слова делового партнера президента США, который еще в 2017 году рассказывал журналистам, как Трамп проводил собеседования на позиции в свою первую администрацию.

Как бы то ни было, отведенного на переговоры времени было явно недостаточно для того, чтобы тщательно обговорить гигантский массив проблем, которые интересовали Зеленского.

В публичной риторике Трампа сдвигов тоже замечено не было. Ни новых пакетов помощи, ни жестких осуждений России, ни похвалы в адрес украинского коллеги. Переговоры с Зеленским у него прошли «очень хорошо» — как, впрочем, и все остальные. Было заметно, что в тот день его больше интересовали похороны друга Линдси Грэма, а не проблемы далекой и не очень понятной Украины.

Пожалуй, единственный подтвержденный итог переговоров — это согласие Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа приехать в Киев. Слабовато для судьбоносной встречи.

Так почему же «влюбить» в себя Трампа у Зеленского в очередной раз не получилось? Полагаю, проблема в том, что президент Украины и его команда поддержки пытались выстроить сценарий переговоров, исходя из абсолютно неверных предпосылок. На Западе сейчас царит убеждение, что Трамп — это дурачок с ограниченным кругозором, которым можно манипулировать, просто подсовывая ему удобные факты (проверять все равно не будет). Отсюда и постоянные попытки его в чем-то «убедить».

В гениальном интеллекте президент США и правда замечен не был. Но вот убеждения у Трампа весьма твердые. Тут уместно вспомнить любопытный эпизод из жизни американского лидера. В 1987 году Трамп дал знаменитое интервью, в котором разгромил союзников Штатов за нежелание платить за оборону и пообещал разбомбить Иран. С тех пор прошло почти 40 лет, а позиция президента США не изменилась ни по одному вопросу.

У Нетаньяху получилось втянуть его в войну с Ираном, потому что Трамп сам этого хотел. С Украиной ситуация принципиально иная. У президента США к ней свое отношение — преимущественно негативное. Не в последнюю очередь потому что Украина в своем нынешнем виде — это проект Барака Обамы и Джо Байдена. Двух людей, с которыми у президента США личные счеты. Свое неприятие Трамп вынашивал много лет — и отказываться от него по щелчку пальцев он не станет.

Вторая проблема более банальная: Зеленский хочет слишком много. Оружие США не могут дать, потому что их собственные запасы истощены войной с Ираном. Давление на Россию Трамп не усиливает, потому что у него нет для этого действенных рычагов влияния. Лицензированное производство противоракет к Patriot — это процесс, который затянется на долгие годы. А вкладывать в Украину кровные при почти $40 трлн госдолге не выглядит для Белого дома хорошей идеей.

Иными словами, битва, на которую отправлялся Зеленский, была проиграна с самого начала.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.