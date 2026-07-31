Большая вода для большой страны. Как нацпроект помогает наращивать перевозки по рекам и морям

Реки и моря были двигателями прогресса на всем протяжении развития человеческой цивилизации. Водные пути открывали больше всего направлений, обеспечивая процветание прибрежным территориям. И сегодня вода остается самым дешевым способом транспортировки грузов. Развитие речных и морских маршрутов, их встраивание в сухопутные транспортные коридоры входят в задачи нацпроекта «Эффективная транспортная система» . Как идет его реализация, изучила «Газета.Ru».

Вода как стратегия

Огромный судоходный потенциал России составляет одно из важных преимуществ для экономического развития. Водные артерии не просто связывают крупные промышленные и логистические центры — они напрямую влияют на устойчивость экономики в регионах и скорость товародвижения.

Во-первых, транспортировка по воде обходится дешевле железнодорожных и автомобильных перевозок, особенно для крупногабаритных грузов, таких как полезные ископаемые, зерно, стройматериалы. Во-вторых, использование водного транспорта разгружает автомобильные трассы и железнодорожные линии, увеличивая срок их эксплуатации.

При этом водные пути важны как для плотно заселенных и индустриально развитых районов, так и для территорий с ограниченной дорожной сетью. Например, в Сибири и на Дальнем Востоке реки нередко остаются единственным экономически оправданным способом доставки грузов и обеспечения северного завоза.

Сейчас российская сеть водных путей включает 61 морской и 95 речных портов, 17 тыс. зарегистрированных судов.

По рекам в 2025 году перевезли более 90 млн тонн грузов. До 2030 года по нацпроекту запланированы мероприятия, которые должны увеличить пропускную способность внутренних водных путей и модернизировать их инфраструктуру.

Чтобы увеличить пропускную способность внутренних водных путей, нужно модернизировать систему шлюзов и плотин, углубить дно и расчистить русла рек, построить в речных портах современные хабы для перевалки грузов на поезда и автотранспорт. А чтобы увеличить объемы грузоперевозок, нужно больше судов и квалифицированных кадров для работы в этой отрасли. Также нужна продуманная схема встраивания водных путей в сухопутные транспортные коридоры для создания оптимальных логистических маршрутов.

Канал им. Москвы Росморречфлот

Задачи по развитию опорной сети внутренних водных путей решают в том числе и по нацпроекту.

«Нам необходимо реализовать комплекс мер, направленных на реконструкцию инфраструктуры, обеспечение безопасности судоходства и увеличение объемов речных перевозок как грузов, так и пассажиров», — заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Речные магистрали

На реках России основная работа по развитию водных путей связана со строительством и модернизацией гидротехнических сооружений. Особое внимание уделяется повышению безопасности судоходства на реках – это ключевой фактор устойчивого развития транспортной системы страны.

Также Никитин подчеркнул, что Минтранс сейчас работает над Концепцией развития внутреннего водного транспорта до 2035 года с прогнозом до 2050 года. Документ предписывает обеспечить интеграцию отрасли в единую транспортную систему страны.

«Перевозки по реке выгодны для бизнеса, — указал министр транспорта. — Энергозатраты речного транспорта в 24 раза ниже, чем у автомобильного. Содержание речной инфраструктуры обходится в 14,5 раз дешевле, чем содержание автодорог. Одно самоходное судно на пять тысяч тонн способно заменить 255 грузовых автомобилей или 78 железнодорожных вагонов».

Концепция развития внутреннего водного транспорта до 2035 года ориентирована на формирование эффективной речной логистики с привязкой развития путей к грузо‑ и пассажиропотокам, оптимизацией полномочий между центром и регионами в сфере портов, обеспечением северного завоза, сбалансированным распределением грузов между видами транспорта и подготовкой кадров. При этом особое внимание уделяется надежности и безопасности судоходных путей, гидротехнических сооружений, внедрению современной техники.

Один из ключевых приоритетов Концепции – строительство Багаевского и Городецкого гидроузлов. Строительство Багаевского гидроузла на Дону должно решить проблему недостаточной глубины для прохода крупнотоннажных судов. По завершении проекта она должна увеличиться до четырех метров на протяжении примерно 85 километров. Это позволит существенно нарастить грузоперевозки по воде в направлении Азово-Черноморского бассейна. В марте этого года ввели в эксплуатацию первый этап сооружения, к началу июля на нем было выполнено 1200 шлюзований судов транспортного флота и перевезено более 1,5 млн тонн грузов.

Шлюз №8 Волго-Балтийского канала Росморречфлот

Реконструкция Городецкого гидроузла на участке Волги между Нижним Новгородом и Городцом также должна решить проблему с недостаточной глубиной фарватера. На объекте продолжаются масштабные строительные работы, которые позволят обеспечить надежную и бесперебойную эксплуатацию гидроузла на долгие годы. Работы ведутся без остановки судоходства.

По завершении работ на Городецком гидроузле пропускная способность участка Волги вырастет более чем в пять раз – с 3,6 до 20 млн тонн грузов в год. Это даст мощный импульс развитию речных перевозок в европейской части страны.

На востоке страны Енисей рассматривают как часть перспективного маршрута для перевозки грузов из Китая через Монголию и Тыву с выходом к Северному морскому пути. Для беспрепятственного прохода судов по Енисею сейчас завершают модернизацию уникального сооружения— судоподъемника у плотины Красноярской ГЭС. Он позволяет переправлять суда через плотину высотой больше 100 метров, которая наглухо перекрывает реку. Судоподъемник рассчитан на крупные суда грузоподъемностью до 1500 тонн и длиной до 78 метров.

«Ключевым направлением развития речного судоходства продолжает оставаться работа по устранению инфраструктурных ограничений, сдерживающих эффективность речных перевозок», — подчеркнул замминистра транспорта РФ Александр Пошивай.

Морские ворота

На морских перевозках держится 80% мировой торговли. В России морские порты открывают торговые пути во все стороны света. Наращивание их пропускных мощностей и модернизацию инфраструктуры ведут по нацпроекту «Эффективная транспортная система». Эти проекты напрямую работают на экономический рост: появляются новые рабочие места, развиваются смежных отрасли — от ремонта судов до логистики, переработки и услуг, рядом формируются индустриальные площадки и особые экономические зоны. И все вместе повышает инвестиционную привлекательность прилегающих территорий.

По словам директора по стратегическому маркетингу ГК «Дело» Максима Шишкова, за пять месяцев 2026 года перевалка всех видов грузов через российские порты выросла на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о стабильном состоянии экономики.

Дноуглубление в морском порту Холмск Росморречфлот

В числе самых масштабных проектов последнего времени — строительство угольного терминала «Лавна» в Мурманском порту мощностью 18 млн тонн, обеспечившего создание 650 рабочих мест. Помимо этого, расширяют мощности еще двух крупнейших портов — Эльги в Хабаровском крае и Владивостока.

Развитие инфраструктуры портов стало важной частью реализации масштабного проекта по созданию международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг». Он должен ускорить и удешевить перевозку товаров между Россией, странами Каспийского региона, Ираном, Индией и другими государствами Южной Азии.

Одним из ключевых транспортно-логистических узлов МТК стали морские порты Астраханской области, где в разгаре модернизация инфраструктуры. В астраханском порту возводят универсальный терминальный комплекс для перевалки зерновых, масличных культур и наливных грузов, модернизируют российско-иранский терминал. В порту Оля модернизируют портовые сооружения, строят три новых терминала: контейнерный, для приема, хранения и отгрузки зерна и холодильный — для фруктов и овощей. Уже имеющиеся мощности этих двух портов превышают 16 млн тонн грузов в год.

Сейчас увеличение грузопотока через астраханские порты тормозит недостаточная для крупнотоннажных судов глубина Волго-Каспийского морского судоходного канала. Чтобы решить эту проблему, проводят дноуглубительные работы.

Арктический прорыв

Трансарктический транспортный коридор (ТТК) стратегически важен для России как альтернатива более длинным южным путям. Это инфраструктурный проект, объединяющий Северный морской путь, речные артерии Сибири (Обь, Енисей, Лена) и сеть железных дорог. Его ключевой участок — Северный морской путь (СМП) — сейчас наиболее эффективный маршрут для транспортировки грузов из Арктической зоны и с Дальнего Востока, включая экспортные поставки. Временные и экономические затраты здесь меньше, что делает СМП все более привлекательным для грузоотправителей.

Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» ФГУП «Атомфлот»

В 2025 году грузооборот по СМП составил 37 млн тонн при мощности в 48 млн тонн. Росту грузооборота должно способствовать развитие северных портов и подводящей инфраструктуры: наземных и водных путей, инженерных сетей и линий связи. Значимым событием для развития СМП стало строительство на полуострове Таймыр нефтяного терминала «Порт бухта Север» в Енисейском заливе.

Особое значение имеет адаптация портовой инфраструктуры к задачам северного завоза. «Сегодня именно через порты проходит значительная часть грузов, предназначенных для северных территорий, поэтому инфраструктура должна быть готова к работе в условиях сезонных и круглогодичных поставок», — отметил доцент ИОН Президентской академии, координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики Александр Воротников.

Для обеспечения круглогодичной навигации Северного морского пути с его экстремальными условиями критически важно гарантировать безопасность мореплавания. От его надежности и предсказуемости зависит доверие грузоперевозчиков к новому глобальному транспортному коридору. Поэтому по нацпроекту создают два специализированных флота — аварийно-спасательный и атомный ледокольный. За последние шесть лет построили четыре атомных ледокола проекта 22220 («Арктика», «Сибирь», «Урал», «Якутия»). На Балтийском заводе продолжается строительство еще трех серийных универсальных атомных ледоколов этого проекта, а на дальневосточной верфи «Звезда» строится мощнейший в мире головной атомный ледокол «Россия» проекта 10510 «Лидер».

Частью нацпроекта стало создание «цифрового двойника» Севморпути, который позволит моделировать и оптимизировать движение судов в реальном времени.

Кадровый момент

Развитие водных путей требует квалифицированных флотских кадров. Эту задачу решает разветвленная сеть образовательных организаций Росморречфлота: семь вузов, один колледж и 20 филиалов, распределенных по ключевым речным и морским бассейнам страны. Такая географическая привязка позволяет готовить специалистов с учетом местных гидрологических, навигационных и климатических особенностей, а также под запросы конкретных судоходных компаний.

Курсанты Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Росморречфлот

Студенты и учащиеся получают практические навыки на тренажерах и учебных судах, позволяющих отрабатывать все возможные навигационные и аварийные сценарии в обстановке, максимально приближенной к реальной. Нацпроект включает системное обновление учебного флота транспортных вузов. К 2030 году в него войдут вертолеты, самолеты, судно и более 350 профильных тренажеров.

Тренажер ходовой навигационной вахты Росморречфлот

Всего в системе подготовки транспортных кадров сегодня обучают 57 тыс. человек. Флагманским вузом выступает Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, который ежегодно выпускает около 2500 специалистов. В этом году в стране станет больше на четыре тысячи человек с высшим образованием по транспортным специальностям и на пять тысяч — со средним профессиональным.