«Сейчас еще родишь»: зачем женщину после выкидыша мучить психологом?

Женщинам, потерявшим ребенка во время беременности, хотят предоставить обязательную консультацию психолога. Очередная депутатская инициатива уже отправлена министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Цель, как водится, заявлена благая:

«Реализация указанной инициативы позволит создать единый маршрут психологической помощи после потери беременности, снизить зависимость такой помощи от локальной практики медицинской организации, обеспечить раннее выявление тяжелых эмоциональных состояний, повысить качество акушерско-гинекологической помощи, а также поддержать женщин при восстановлении и помочь им решиться на повторную беременность», — цитируют документ информационные агентства.

Важный момент — беседа с психологом будет добровольной, правда, отказ от нее будет зафиксирован — просто для отчетности.

Не будем сейчас рассуждать о технологии: например, о том, в какой момент женщина будет беседовать со специалистом, или откуда в стране возникнет такое большое количество медицинских психологов. Это уже детали. Важно другое: почему на первый взгляд хорошая инициатива кажется подозрительной и вызывает отторжение вместо восторга — позаботились же о нас в конце концов, не так часто это бывает.

Самое неприятное, что можно сказать женщине, которая потеряла ребенка, особенно на позднем сроке: «Ну ничего, сейчас еще родишь».

А ведь именно такая задача черным по белому обозначена в тексте новой инициативы — «помочь им решиться на повторную беременность». Заметьте — это все в ходе одной-единственной консультации. Ведь речь не идет, насколько я понимаю, о полноценном психологическом бесплатном сопровождении.

Теперь представьте картину: после выкидыша, вынужденного прерывания беременности или, не дай никому бог такого горя, рождения мертвого ребенка, на следующий день — а в большинстве случаев из стационара выписывают в течение одного-двух дней — к тебе приходит незнакомый человек и поднимает тему появления следующего малыша. Это как вообще можно назвать? Какой гений догадался такое предложить?

Поговорила с несколькими женщинами, пережившими выкидыши на ранних стадиях беременности, а таких сейчас немало. Все сходятся в одном: помощь психолога может быть полезна только в том случае, если сверхзадачей этого вмешательства не выступает цель убедить женщину в том, что надо срочно родить еще раз.

«Все мы разные, и судьбы разные. Может, этой женщине не надо больше пробовать, может, рядом не тот мужчина, может, ей нужно дать время понять, чего она на самом деле хочет, а сейчас это выглядит опять, что всех под одну гребенку — убеждать рожать еще», — говорит мне молодая мать двух детей, дважды прошедшая через самопроизвольное прерывание беременности.

«Как это будет на самом деле — никто не знает, но догадываться мы можем», — говорит другая. После такого горя ты просто хочешь быстрее уйти из больницы и оказаться дома. Меньше всего на свете в такие моменты нужны формальные беседы с психологом — а в том, что они будут именно формальными, уверено абсолютное большинство моих собеседниц, да и я сама в том числе. Все-таки решение обратиться за помощью к профессионалу должно созреть, на это нужно время и психологическая готовность, не говоря уже о готовности физической. Беременность, прервавшаяся даже на ранних сроках, не говоря уж о поздних, — это огромная гормональная буря для всего организма. И почему депутаты вспомнили именно о такой группе женщин? Почему, например, не подумали о предоставлении бесплатных консультаций молодым матерям — вот кому действительно пригодилась бы помощь этих дорогостоящих специалистов?

Вероятно, потому, что главная цель всех этих поправок состоит именно в том, чтобы убедить попробовать еще разок, а не в том, чтобы помочь человеку пережить крушение надежд и прожить свое горе полноценно, без обесценивания: «Ничего, родишь еще!». Хорошо, если все мы ошибаемся, а если нет?

Кроме того, кто сказал, что психолог в этом случае не сделает хуже? Всем известно, что к выбору так называемого «помогающего специалиста» нужно подходить не менее тщательно, чем к поискам гинеколога или стоматолога. В наши времена тотального дефицита квалифицированных медицинских кадров хорошие психологи на дороге не валяются, как говорится. И стоят их услуги просто неприлично много. Работать над травмой долго и дорого, как рассказывают опытные люди. Можно ли что-то сделать с наскока за одну консультацию сразу после операции? Не берусь судить, но верится в качественную помощь все-таки с трудом.

Вывод напрашивается сам собой: обязательная консультация психолога, закрепленная в приказе Минздрава для женщин, потерявших нерожденного ребенка — очередная популистская инициатива с околонулевым или даже отрицательным эффектом. Так стоит ли тратить на ее разработку, обсуждение и внедрение и без того ограниченные государственные средства?

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