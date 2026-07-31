«Так продолжаться не может»: еще две страны ЕС поддержали исключение Испании из Шенгена

Еще две страны ЕС — Финляндия и Дания — поддержали предложение Италии о временном исключении Испании из Шенгенской зоны на фоне ситуации с мигрантами в Сеуте. Инициатива Рима встретила поддержку и в ФРГ: сопредседатель «АдГ» Алиса Вайдель заявила, что Берлин при необходимости должен пойти на такой шаг.

Две страны Евросоюза поддержали предложение Рима о временном исключении Испании из Шенгенской зоны на фоне кризиса с мигрантами в Сеуте. Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен в соцсети X заявила, что Мадрид полностью провалил меры по защите внешней границы зоны.

Что произошло? Ситуация с мигрантами в Сеуте обострилась 31 июля. По последним данным, на территорию анклава за сутки проникли 60 тыс. нелегалов из Марокко. Причиной тому, как пишут СМИ, стало решение Верховного суда Испании от 8 июля, которое запретило немедленно выдворять из Сеуты и Мелильи нелегальных мигрантов. Кроме того, дополнительным фактором стала недавно объявленная легализация около 500 тысяч мигрантов, уже живущих в Испании без документов.

«Так продолжаться не может. Все европейские страны должны поддержать предложение [премьера Италии Джорджи] Мелони. Страны, которые не выполняют свои обязательства по защите внешней границы, не могут быть членами Шенгенской зоны», — отметила она.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также призвала ЕС немедленно принять необходимые меры и рассмотреть все варианты, включая приостановку сотрудничества с Испанией в рамках Шенгенской зоны.

Исключение Испании из Шенгенской зоны поддержали и в ФРГ. Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что страна должна быть готова защищать свои границы и при необходимости приостановить действие Шенгенского соглашения.

При этом экс-глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель пояснил, что Италия, как и любая другая страна Шенгенского соглашения, не может исключить другое государство из этой зоны.

«Это невозможно. <...> Такой возможности просто не существует в правовой структуре ЕС», — подчеркнул он.

Комиссар ЕС по вопросам миграции Магнус Бруннер назвал ситуацию в Сеуте неприемлемой, но отметил, что дальнейшего движения мигрантов в сторону европейского континента или других государств-членов не наблюдается.

«Шенгенский пограничный кодекс предусматривает особые правила, которые применяются к Сеуте и Мелилье. Пограничный контроль лиц, выезжающих из Сеуты и Мелильи, остается в силе», — написал он в X.

Что еще предпринимают европейские страны?

На фоне ситуации в Сеуте глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что французские власти усилят контроль на границе с Испанией. Для проведения тщательных проверок задействуют пограничные силы быстрого реагирования.

Кроме этого, телеканал BFMTV сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности Парижа в случае необходимости помочь Испании в разрешении ситуации с наплывом мигрантов. Свою помощь Мадриду также предложил премьер-министр Великобритании Энди Бернем, который назвал ситуацию вызовом для испанского правительства и поводом для беспокойства.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, в свою очередь, заявил, что если кризис в Сеуте создаст угрозу безопасности Швеции или миграционной ситуации в стране, правительство готово принять необходимые меры для обеспечения порядка и контроля. Он также призвал Испанию «действовать быстро, чтобы взять ситуацию под контроль». С аналогичным призывом выступил и канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Испания хочет и должна как можно скорее восстановить контроль над ситуацией в Сеуте… От Марокко мы ожидаем, что она незамедлительно примет нелегальных мигрантов обратно», — сказал он.

Кризис в Сеуте

На фоне кризиса в Сеуту для встречи с главой местного правительства Хуаном Вивасом прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес. Сотни жителей город встретили его на площади Пласа-де-лос-Рейес криками «сукин сын», «Санчес, в отставку» и «вон, вон».

Комментируя происходящее, испанский премьер назвал массовый приток мигрантов из Марокко в Сеуту атакой и нарушением территориальной целостности. Санчес отметил, что кризис возник из-за «корыстной интерпретации мафией решения Верховного суда о репатриации лиц, прибывших в страну вплавь».

«Эта ситуация беспрецедентна и нарушает тенденцию к сокращению притока нелегальных иммигрантов, что требует принятия мер», — подчеркнул глава испанского кабмина.

Санчес сообщил, что власти Испании создадут в Сеуте временный центр для упрощения оформления документов, регистрации, сортировки и ускоренной высылки людей, не имеющих законных оснований находиться в Испании. Кроме того, на волнорезе установят буи для создания «физического барьера», чтобы облегчить репатриацию на границе. Также премьер-министр стран не исключил и внесения «правовых изменений» в случае необходимости.

В МВД Испании также подчеркнули, что договорились об ускоренной депортации мигрантов, незаконно въехавших в Сеуту. По данным ведомства, с начала кризиса в Марокко уже были возвращены более 25 тыс. нелегалов.