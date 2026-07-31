От Олимпиады — 80 до «новых Патриков»: как менялись «Лужники»

70 лет назад, 31 июля 1956 года, в Москве официально открылся Центральный стадион имени В. И. Ленина, ныне известный как олимпийский комплекс «Лужники». В тот день здесь прошел первый матч: сборная СССР победила команду КНР со счетом 1:0.

Комплекс построили всего за 450 дней, а год спустя рядом открылась станция метро «Спортивная». К Олимпиаде 1980 года стадион реконструировали, построили пресс-центр и универсальный спортивный зал «Дружба». В «Лужниках» прошли церемонии открытия и закрытия Игр, соревнования по легкой атлетике и футбольные матчи.

В 1989 году на стадионе состоялся двухдневный музыкальный фестиваль с мировыми рок-звездами: на него приехали Bon Jovi, Оззи Осборн, Skid Row и Scorpions. Здесь же 24 июня 1990 года свой последний концерт дал Виктор Цой и группа «Кино».

В 1992 году после приватизации стадион получил новое название — «Олимпийский комплекс «Лужники», а рядом с ареной появился огромный рынок. Полностью убрали его только к 2011-му.

Следующая масштабная реконструкция прошла перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. На арене демонтировали беговые дорожки, изменили конфигурацию трибун, обновили крышу, расширили подтрибунные помещения, увеличили вместимость до 81 тыс. зрителей и уложили натуральный газон. Здесь состоялись церемония открытия ЧМ и первый матч турнира, в котором сборная России разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

Сегодня «Лужники» занимают около 150 га и объединяют более 80 спортивных объектов. За свою историю комплекс принимал Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу, финалы Лиги чемпионов и Кубка УЕФА, мировые первенства по хоккею и легкой атлетике, а также множество других крупнейших международных соревнований и концертов российских и зарубежных звезд.

А в последние годы возле «Лужников» открылись десятки модных заведений, появилась прогулочная зона с фонтаном и шезлонгами — и атмосфера вокруг стадиона стала более светской. На Лужнецкой набережной собираются для походов в рестораны и модных фото. Москвичи уже прозвали место «новыми Патриками».

Как менялся самый известный стадион Москвы — в нашей фотогалерее.