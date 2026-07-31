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«Упаковал в чемодан и спрятал»: в Белграде нашли тело пропавшей россиянки

Тело пропавшей россиянки нашли в чемодане в Белграде

В Белграде обнаружили тело 27-летней россиянки Людмилы Турковой, которая пропала 25 июля. Подозреваемого в ее убийстве уже задержали — им оказался 25-летний гражданин Турции. По данным МВД, он убил девушку утром 26 июля в съемной квартире в районе Борча. После этого мужчина упаковал ее тело в чемодан и отвез к каналу Визель, чтобы спрятать. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

30 июля в одном из каналов в районе Падинска-Скела в Белграде обнаружили тело женщины, «упакованное в чемодан». Об этом сообщило сербское издание Telegraf.

«Согласно первым и неофициальным данным, предположительно, это молодая женщина, скорее всего, гражданка России, примерно 28 лет», — говорится в публикации.

Telegraf уточнило, что речь идет о 27-летней Людмиле Турковой, которая пропала 25 июля. Тело девушки обнаружила полицейская собака по кличке Аки. Местные жители при этом сообщили, что не видели и не слышали ничего подозрительного.

«Место, где было найдено тело, крайне труднодоступно, а сам канал полностью зарос низкой растительностью, поэтому неудивительно, что подозрительный чемодан никто не заметил», — писал портал.

Подозреваемый задержан

Как сообщили в МВД Сербии, подозреваемого в убийстве россиянки уже задержали. Им оказался гражданин Турции 2001 года рождения. Мужчину поймали в аэропорту имени Николы Теслы, когда он пытался покинуть страну. Telegraf раскрыло, что турок успел пройти паспортный контроль, однако за несколько секунд до посадки в самолет сотрудники пограничной полиции надели на него наручники и отвезли в участок.

«Он подозревается в том, что убил женщину ранним утром 26 июля в съемной квартире в районе Борча, после чего упаковал ее тело в чемодан и отвез к каналу Визель, где его спрятал», — добавили в ведомстве.

Издание Kurir опубликовало кадры с камер видеонаблюдения, которые засняли девушку вместе с подозреваемым. На записи видно, как россиянка с мужчиной заходят в здание 26 июля в 5:30 утра. Девушка улыбается и держит подозреваемого за руку. Больше Туркову никто не видел. На следующий день камеры зафиксировали только ее спутника — рано утром 27 июля мужчина вынес из здания чемодан.

Что известно о пропаже девушки

По данным «Mash на Мойке», погибшая россиянка прилетела в Сербию 23 июля рейсом из Стамбула. Уже через два дня девушка пропала. Baza рассказала, что в день своего исчезновения Туркова собиралась пойти в ночной клуб в районе Палилула.

Подруга, которая сообщила о пропаже россиянки, уточнила, что последний раз общалась с ней в районе 23:00 25 июля. Мать девушки также заявила, что переписывалась с дочерью примерно в то же время. Людмила сказала ей, что идет гулять с друзьями и перезвонит матери на следующий день.

Больше она на связь не выходила. Родственники девушки сразу забили тревогу. 30 июля в МВД Сербии сообщили, что заявление о пропаже россиянки поступило в полицию и ее поисками занимаются.

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