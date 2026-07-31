Пять лет условно и многомиллионный штраф. Лерчек вынесли приговор

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) во время заседания в Гагаринском суде, 30 июля 2026 года

Блогершу Лерчек приговорили к пяти годам условно. Ей также назначили штраф в 765 млн рублей. Лерчек признали виновной в выводе 250 млн рублей за фитнес-марафоны через Дубай. Сама Чекалина отрицала вину. Ранее ее бывшего мужа приговорили к семи годам колонии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Блогершу Лерчек приговорили к пяти годам условно. Также она должна будет выплатить штраф в 765 млн рублей. Кроме того, ей запретили продвигать свой бренд в интернете ближайшие три года.

Вместе с тем прокуратура просила назначить Чекалиной шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Кроме того, обвинение требовало взыскать с блогера штраф в размере 1,2 млрд рублей .

31 июля Чекалина приехала на прения в Гагаринский суд вместе с женихом и отцом своего четвертого ребенка Луисом Сквиччиарини. Перед началом заседания блогер заявила, что не признает вину. В последнем слове Лерчек попросила суд не назначать ей штраф, поскольку, по ее словам, у нее нет возможности его выплатить , сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Суд рассматривал дело в закрытом режиме. Такое решение было принято для защиты врачебной тайны о состоянии здоровья Чекалиной, которая недавно завершила девятый курс химиотерапии.

По версии следствия, Валерия и ее бывший муж Артем Чекалин в начале 2020-х незаконно перевели на счета в ОАЭ по подложным документам более 250 млн рублей , полученных от продажи фитнес-марафонов. В апреле 2026 года суд назначил Артему Чекалину семь лет колонии общего режима и штраф в размере 194 млн рублей.

В марте суд приостановил рассмотрение дела в отношении Лерчек после того, как у нее выявили онкологическое заболевание. Домашний арест ей заменили запретом определенных действий, а дело выделили в отдельное производство.

Танцы на яхте и планы на Белград

В июле обвинение потребовало вернуть блогера под домашний арест. Поводом для обращения прокуратуры стали билеты на поезд Москва — Санкт-Петербург и обратно, купленные на имя Чекалиной.

В ходатайстве говорится, что действующая мера пресечения не обеспечивает целей уголовного судопроизводства, а значит, сохраняются риски неявки в суд и возможного воспрепятствования рассмотрению дела.

СМИ сообщили, что после завершения курса химиотерапии блогер получила заграничный паспорт и планировала выехать в Белград.

Защита отвергла эти доводы. Адвокаты пояснили, что Чекалина не нарушала установленные судом ограничения. Запрета на поездки по России у Чекалиной не было, а заграничный паспорт ей официально вернули незадолго до этого.

По словам защитников, поездка в Сербию была связана исключительно с лечением . После завершения химиотерапии блогер планировала встретиться в Белграде с немецким врачом и пройти вакцинацию для восстановления организма.

Девять курсов химиотерапии

О заболевании Валерии Чекалиной стало известно весной 2026 года, вскоре после рождения четвертого ребенка. У блогера диагностировали рак желудка четвертой стадии.

15 июля она завершила девятый курс химиотерапии, однако на этом лечение не закончилось. По словам Луиса Сквиччиарини, теперь Чекалиной предстоит таргетная терапия каждые две недели. Она будет продолжаться до тех пор, пока остается эффективной.

«Я очень ею горжусь. Несмотря на тошноту и сниженную энергию, она продолжает дарить любовь всем нам. Да, иногда у нее опускаются руки из-за побочных эффектов лечения. Но я рядом и стараюсь найти слова, чтобы ее поддержать», — рассказывал Сквиччиарини.

Почему в соцсетях спорят о болезни Лерчек

В последние месяцы состояние здоровья блогера активно обсуждают в соцсетях.

Внимание привлекают фото и видео, на которых Лерчек ведет активный образ жизни. В частности, в июле появились кадры, на которых Чекалина тренируется в спортзале . Подписчики Чекалиной отметили, что такие нагрузки не только противопоказаны, но и физически невозможны в период реабилитации.

Позже внимание привлекло видео с яхты в Санкт-Петербурге , опубликованное Луисом Сквиччиарини. На записи Лерчек танцует, общается с гостями и отдыхает на праздновании годовщины друзей.

«Как рада за нее, теперь и до суда сможет дойти», «Иммунитет жив, силы есть — на заседаниях суда может присутствовать», «Сколько это еще будет продолжаться? Какой-то театр абсурда», — писали пользователи.

Близкие Лерчек и сама блогер не раз отвергали обвинения.

«Я, наверное, был бы очень гениальным сценаристом, если бы мы это все продумали», — написал брат Чекалиной в июле под фотографией из больничной палаты.

В июне медицинское исследование подтвердило наличие заболевания у Лерчек. Тем не менее в июле судебно-медицинскую комиссионная экспертиза установила, что у Чекалиной нет ограничений или противопоказаний к участию в судебных процессах.