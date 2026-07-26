Зачем Алена Водонаева ковыряется в прыщах Ламина Ямаля

В следующем году нашей светской львице исполнится 45 лет. Да, взрослеют наши девочки. Казалось бы, только недавно целовались взасос, оголялись и матерились на всю страну в эфире телешоу, а прошло уже 20 лет. За это время народные героини превратились во взрослых женщин. Боне 46, Собчак и Водонаевой почти по 45, даже вечно юной и наивной Бузовой уже сорокет.

Но для некоторых из них время летит только на бумаге. За два десятилетия одной Ксении Собчак удалось по-настоящему сменить имидж и серьезно заняться журналистикой.

Все остальные так или иначе остались на «лобном месте». Показывают свою жизнь в ежедневном режиме, а с привычкой оголяться расстались не все.

И если Виктория Боня покоряет Эверест и записывает обращения к президенту, а Ольга Бузова собирает залы в качестве певицы, то Алена Водонаева по-прежнему следует проверенным маршрутом. Она развлекает свою многотысячную аудиторию в соцсетях в основном двумя вещами — собственными изображениями и критикой незнакомцев.

И это прекрасно работает.

Уже несколько лет светская львица открыто ненавидит полных людей. Она никогда не упускает случая покритиковать очередного прохожего или проезжего и подчеркнуть собственное совершенство, выложив фото в купальнике. Алена не раз попадала в довольно громкие и неприятные скандалы, связанные с так называемым фэтшеймингом. То упитанную девушку на самокате снимет, то заявит, что брезгует купаться в бассейне с толстыми, то разнесет в пух и прах неидеальных комментаторов, позволивших себе назвать Водонаеву слишком худой. Когда дровишки в костре скандалов заканчиваются, она подбрасывает туда новые — и армия подписчиков начинает снова стирать друг друга в порошок.

Сама Алена объясняет фиксацию на чужих формах пропагандой здорового образа жизни. На самом деле все мы знаем, что так называемые срачи очень выгодны владельцам аккаунтов. Чем их больше, тем больше охваты, тем живее паблик, а значит, рекламные денежки и предложения от брендов текут рекой. Уверена, что и Алена, как человек с высшим образованием и пусть и небольшим, но журналистским опытом, тоже это прекрасно знает. При этом выглядит блогерша действительно на все сто: стройная, длинноногая, с большой грудью и пухлыми губами — фанатки Алены сравнивают ее с куклой Барби. Какой ценой и какими средствами достигается вся эта красота, это отдельный вопрос.

Причем объектом критики звезды «Дома-2» может стать любой. Весь июль Водонаева потратила на борьбу с полной девушкой на электросамокате. Досталось не только нездоровой, по мнению Алены, женщине, но и ее робким защитницам. Каждая была выявлена и опубликована со словами, общий смысл которых сводится к следующему:

«На себя посмотри, жирная, страшная корова, прежде чем открывать свой рот» .

На днях Алена разнесла в пух и прах незнакомого парня со странной прической, которого по привычке сняла со спины, предположив, что спать с таким уж точно никто не будет. Досталось от Водонаевой даже чемпиону мира по футболу и любимцу миллионов Ламину Ямалю. Его фото с девушкой Водонаева сопроводила подписью: «Фотографии для тех, кто хочет сесть на диету, но не знает, чем испортить себе аппетит». При ближайшем рассмотрении оказалось, что нашу перфекционистку не устроили несколько прыщей на лице 19-летней звезды испанской сборной. Надеюсь, ни сам Ямаль, ни многомиллионная армия его фанаток об этой жесткой критике не узнали, а то как бы они после такого разгрома полицией совершенства имени Алены Водонаевой смогли дальше жить.

Что бы вы понимали, я не подписана на соцсети Алены, и если бы не наткнулась на смехотворную критику внешности Ямаля, возможно, так и не знала бы, чем и как живет сейчас бывшая звезда «Дома-2». Самое удивительное не только в том, что она мало изменилась за прошедшие 20 лет, а в том, что сотням тысяч подписчиков хочется наблюдать за ее жизнью и поддакивать пассажам о том, что люди с лишним весом должны стесняться самих себя.

Даже в 19 лет нести такую ерунду не окей, а когда этим занимается взрослая тетя в 44 года, это кажется дикостью.

Надо будет проверить, как пойдут дела у Алены лет через 20. Уверена, что с фигурой у нее все будет так же отлично, но в силу возраста в качестве основного контента это уже не прокатит: все-таки силу молодости еще никто не отменял, если ты не Мадонна, конечно. Но тут надо как минимум еще что-то уметь — быть автором мировых хитов, например, или обладательницей премии «Оскар». Ни того, ни другого у Алены пока не наблюдается, но кто знает. Никогда не поздно переизобрести себя — может быть, и у Водонаевой это получится.

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