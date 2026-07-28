Купальный сезон в разгаре: как отдыхать у воды безопасно

Купальный сезон в самом разгаре, и все больше людей тянется к воде. Но прежде чем отправиться на пляж, стоит вспомнить о простых правилах безопасности.

Для купания лучше выбирать официальные оборудованные пляжи. Проверить, разрешено ли купаться в конкретном месте, можно на сайте местной администрации или Роспотребнадзора. На диком берегу под водой могут оказаться коряги, арматура, резкие обрывы и глубокие ямы. На официальных пляжах дно проверяют, устанавливают буйки и организуют дежурство спасателей.

В незнакомых местах будьте особенно осторожны. В реках даже после пологого берега могут встречаться омуты и резкие перепады глубины. Перед входом в воду осмотрите берег и дно, не заходите на участки с мусором и предупреждающими знаками. Не ныряйте там, где не знаете глубину и рельеф дна.

Не заплывайте за буйки и держитесь подальше от лодок, катеров и гидроциклов. Волна от проходящего судна может сбить с ног или унести дальше от берега.

Дети у воды должны постоянно оставаться в поле зрения взрослых. Объясните им, что нельзя удерживать друг друга под водой. Надувные круги и матрасы не заменяют присмотр: они могут перевернуться, сдуться или отдалиться от берега.

Не заходите в воду после употребления алкоголя. Он снижает скорость реакции, мешает оценить расстояние до берега и вовремя почувствовать холод или усталость. Заходите в воду постепенно, чтобы организм привык к ее температуре.

Наконец, частью разумной подготовки к сезону может стать страховая защита. Она не заменит вам спасательный жилет и не сделает рискованные действия безопасными, но может стать важным подспорьем, если отдых омрачится травмой или госпитализацией. Такая защита может быть гибкой: например, краткосрочный полис на несколько часов, покрывающий непредвиденные ситуации во время отдыха у воды. Это особенно актуально для семей с детьми, поездок к морю и любителей активного отдыха на воде, где риск опасности выше.

Как помочь человеку в воде? Главное правило — не подвергать опасности собственную жизнь. Человек, оказавшийся в беде, часто находится в состоянии сильного стресса и может неосознанно причинить вред тому, кто пытается помочь. Поэтому прежде чем действовать, важно оценить обстановку и не входить в воду без крайней необходимости.

В первую очередь надо привлечь внимание окружающих: громко зовите на помощь, попросите вызвать спасателей или позвонить по номеру 112. Постарайтесь использовать «сухой» метод спасения: бросьте человеку любой плавающий предмет, за который он сможет ухватиться — спасательный круг, жилет, доску или веревку. Это самый безопасный способ помочь. Если же прямой контакт неизбежен, приближаться к человеку нужно сзади, чтобы он не мог вас схватить. Оказавшись рядом, обхватите его одной рукой за грудь (под мышками) или за подбородок и буксируйте к берегу. Захват за волосы использовать не рекомендуется, так как он ненадежен и может привести к травме.

Как только пострадавший окажется на берегу, аккуратно проверьте его состояние. Аккуратно потрясите его за плечи и громко спросите: «Вы меня слышите?». Если реакции нет, в течение 10 секунд проверьте дыхание. Если во рту есть посторонние предметы, например, тина или песок, быстро поверните голову человека набок и удалите их пальцем, обернутым в чистую ткань. Не тратьте драгоценное время на попытки удалить воду из легких — эта процедура признана неэффективной и может быть опасной. Вода, если она попала в дыхательные пути, выйдет сама в процессе оказания помощи.

Если дыхания нет, необходимо немедленно начать сердечно-легочную реанимацию. Уложите человека на твердую ровную поверхность. Выполняйте 30 ритмичных надавливаний на центр грудной клетки на глубину 5–6 см с частотой 100–120 нажатий в минуту. Затем сделайте два вдоха «рот в рот», предварительно запрокинув голову пострадавшего. Продолжайте этот цикл без остановки до прибытия скорой помощи или до появления у человека явных признаков жизни, таких как дыхание, кашель или движения. Если вы не умеете делать искусственное дыхание, выполняйте только непрерывные компрессии грудной клетки — это значительно лучше, чем полное бездействие.