Камеры на все случаи: что умеют смартфоны серии Huawei Pura90s

Серией Huawei Pura90s производитель продолжает развивать собственную концепцию мобильной фотографии. В нее вошли две модели для разных сценариев съемки: Pura90s Pro получил телемакрообъектив для небольших объектов, а ключевой Pura90s Pro Max — 200-мегапиксельный телеобъектив для съемки с большого расстояния. Чем и кого они могут порадовать — в материале «Газеты.Ru».

Камера для дальних рядов

Главная особенность Huawei Pura90s Pro Max — телеобъектив разрешением 200 МП с ультрабольшим сенсором RYYB размером 1/1,28 дюйма. Это первый сенсор RYYB такого разрешения, разработанный для телеобъектива. Большой сенсор обеспечивает высокую светочувствительность и широкий динамический диапазон. Камера точнее разделяет светлые и темные области изображения, сохраняя детали при съемке как днем, так и ночью.

Павел Ткачук

Телеобъектив рассчитан на ситуации, когда подойти к объекту ближе невозможно. Камера предлагает несколько основных режимов приближения. Четырехкратное увеличение является оптическим. Режим 8× обеспечивает качество на уровне оптического зума, а при увеличении 20× и выше используется обработка RAW-изображения с разрешением 200 МП в реальном времени.

Это позволяет снять на память любимого артиста даже если вы стоите далеко от сцены, запечатлеть яркие моменты спортивного матча из любого ряда или удаленные детали пейзажа во время путешествий.

При сильном увеличении особенно заметно дрожание рук. Для его компенсации используется система стабилизации с показателем CIPA 7.0. В конструкции также применяется световая призма «3 в 1», увеличивающая количество света, поступающего на сенсор при сохранении компактных размеров корпуса.

В Pro Max впервые в отрасли реализована аппаратная обработка RAW-изображения 200 МП в реальном времени при записи видео на телеобъектив с 20-кратным увеличением.

В таком режиме объем выборки пикселей в четыре раза больше, чем у обычных телеобъективов разрешением 200 МП.

По данным лабораторных испытаний Huawei, качество съемки по сравнению с камерофоном Huawei Pura 80 Ultra увеличилось на 110%, а четкость видео при 20-кратном приближении — на 124%.

Эти показатели отражают основной сценарий камеры — съемку удаленных объектов с сохранением деталей. Даже зритель из дальнего ряда может оказаться в первом ряду, по крайней мере, в кадре.

Цвет при сложном свете

На концерте, фестивале или в ночном городе в одном кадре могут одновременно находиться яркие прожекторы, глубокие тени, неоновые вывески и лица, освещенные разными источниками света. За работу с такими сценами отвечает объектив для ультрареалистичной съемки XMAGE второго поколения, установленный в обеих моделях.

Система помогает сохранять детали в ярких областях, точнее передавать цвета в тенях и поддерживать баланс между теплыми и холодными оттенками.

Это особенно важно при контровом свете, съемке портретов и движущихся объектов, когда необходимо избежать засвеченных участков и заметного искажения цветов.

Павел Ткачук

По данным Huawei, система обеспечивает более точную цветопередачу и более широкий цветовой охват, чем у предыдущего поколения. На практике это сокращает количество кадров, которые приходится дополнительно исправлять после съемки.

ИИ помогает снять и отредактировать

В смартфонах серии установлены локальные ИИ-инструменты для съемки и обработки изображений. Функция «Композиция с ИИ» распознает тип сцены, например, портрет, пейзаж или архитектуру, и предлагает изменить угол съемки, положение камеры или расположение объекта в кадре. На экране появляются визуальные подсказки, помогающие быстрее подобрать композицию.

«Удаление бликов с ИИ» предназначено для фотографий через стекло. Алгоритм определяет отражения на окнах, витринах и экранах и удаляет их одним касанием, стараясь сохранить детали, естественные оттенки кожи и цвета.

Функция может пригодиться при съемке музейного экспоната за стеклом, вида из окна кафе или городского пейзажа со смотровой площадки.

«Перемещение с ИИ» работает в приложении «Галерея». Можно выделить объект, переместить его, изменить размер, продублировать или перенести на другой снимок. Освободившуюся область система заполняет автоматически, восстанавливая фон и адаптируя края объекта, освещение и тени.

Павел Ткачук

Такие возможности, как мы смогли убедиться, позволяют быстро подготовить фотографию или коллаж без отдельного графического редактора.

Экран для съемки на улице

Еще одно отличие Pro Max — антибликовое и устойчивое к царапинам стекло Kunlun Glass. Оно уменьшает отражения и помогает сохранять читаемость экрана под прямыми солнечными лучами, что особенно важно при съемке на улице.

По данным лабораторных испытаний Huawei, покрытие подавляет до 70% отражений. Сочетание алмазоподобного углеродного покрытия и керамики на основе нитрида кремния обеспечивает в 16 раз более высокую устойчивость к появлению царапин и в 25 раз более высокую ударопрочность по сравнению с обычным стеклом. При этом смартфон не становится неуязвимым. Рекомендуетcя избегать падений, ударов и контакта устройства с твердыми поверхностями.

Павел Ткачук

Производитель также заявляет, что благодаря высокоточной полировке на наноуровне олеофобные свойства покрытия сохраняются на 200% дольше по сравнению с обычным покрытием.

Celia для повседневных команд

В EMUI 16 обеих моделей интегрирован интеллектуальный помощник Celia. Он может искать информацию, отвечать на вопросы, составлять короткие сообщения, приглашения и простые текстовые документы.

Помощник также поддерживает голосовое управление системными функциями. С его помощью можно изменить яркость или громкость, включить Bluetooth или NFC, сделать скриншот, запустить диктофон либо запись экрана.

Celia умеет совершать звонки и отправлять сообщения контактам, сохраненным в телефонной книге, устанавливать напоминания, открывать приложения с русскоязычными названиями и помогать с навигацией.

Павел Ткачук

Управление функциями внутри сторонних приложений не заявлено, а звонки и сообщения доступны только для сохраненных контактов. Поэтому Celia стоит рассматривать как инструмент для быстрых повседневных команд.

Батарея и зарядка

Аккумуляторы типичной емкостью 6000 мА·ч рассчитаны на продолжительную работу с камерой, навигацией, мобильной связью и другими повседневными функциями.

Pro Max поддерживает быструю проводную зарядку Huawei SuperCharge мощностью 100 Вт, а Pro — 66 Вт. В обеих моделях также есть беспроводная зарядка.

Быстрая зарядка особенно полезна при активной съемке: сильное приближение, запись видео и высокая яркость экрана увеличивают расход энергии. Перед концертом, экскурсией или поездкой запас заряда можно быстро пополнить.

Pro Max или Pro

Камерофон Huawei Pura90s Pro Max рассчитан на тех, кому важны съемка с большого расстояния, максимальный запас детализации и дополнительная защита экрана. Его основные сценарии — съемка концертов и фестивалей из дальних рядов, спортивных соревнований с трибун, удаленных объектов в путешествиях, деталей городской архитектуры и видео с сильным приближением. Модель доступна в пудрово-розовом, оранжево-голубом, бежево-фиолетовом и графитово-черном цветах.

Павел Ткачук

Huawei Pura90s Pro подойдет тем, кому не требуются возможности 200-мегапиксельного телеобъектива. Эта модель ориентирована на телемакросъемку с минимальной дистанцией фокусировки 5 см.

Такой режим позволяет снимать небольшие объекты и детали: тычинки цветов, фактуры различных материалов или глаза насекомых, позволяя запечатлеть любое движение и текстуру c невероятной четкостью.

Также телеобъектив обеспечивает сжатие перспективы, делая изображения невероятно детализировнаными и завораживающими — объект заметнее отделяется от фона. Pro представлен в розово-зеленом, оранжевом, белом и черном цветах.