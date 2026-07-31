Битвы в очередях, охота за автоцистернами. В Тюмени продолжаются проблемы с питьевой водой

В Тюмени уже несколько недель продолжаются проблемы с водоснабжением. Вода из-под крана приобрела неприятный запах, жители начали массово обращаться к властям с жалобами. Теперь в городе образовались очереди за бесплатной питьевой водой. Как объясняют происходящее власти и эксперты — в материале «Газеты.Ru».

В Тюмени из-за проблем с питьевой водой власти организовали ее подвоз в цистернах, однако жители жалуются на редкие поставки. У водовозов выстраиваются очереди из сотен человек, ожидание иногда занимает несколько часов. В социальных сетях публикуют видео, на которых жители бегут к приехавшей машине, чтобы успеть набрать воду, сбивая друг друга с ног.

По словам горожан, в некоторые районы машины приезжают с большим опозданием или не появляются там вовсе. Тюменцы создали специальный чат, где люди сообщают друг другу, в каком районе уже появились автоцистерны и в каких магазинах еще можно купить бутилированную воду.

Владельцы частных домов со скважинами предлагают соседям бесплатно набрать воду, но просят брать не больше 20 литров в одни руки. Некоторые жители договариваются с продавцами магазинов заранее отложить несколько бутылок воды, чтобы успеть их купить.

Почему испортилась вода

Проблемы с водой начались в середине июля: жители стали жаловаться на резкий запах канализации от воды из-под крана.

В «Росводоканале Тюмень» пояснили, что в реке Туре из-за летнего паводка скопилось большое количество органических загрязнений . Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что уровень воды в Туре достиг 891 сантиметра — это на 41 сантиметр выше опасной отметки. По его словам, город сейчас проходит пик паводка.

Власти официально признали, что очистные сооружения Метелевского водозабора не справляются с удалением запаха.

При этом Роспотребнадзор продолжает утверждать, что вода «безопасна по санитарным нормам», хотя настоятельно рекомендует ее кипятить или покупать бутилированную.

Несмотря на то, что «Росводоканал» ввел дополнительное хлорирование, тюменцы жалуются в соцсетях на высыпания, воспаления, проблемы с желудком и кишечником.

«Ребенку 10 лет, вскочил ячмень. Врач так и сказала, что это от воды. Сейчас умываемся чистой водой, проходит», — рассказала одна из жительниц.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ситуацию на личный контроль. Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Что говорят эксперты

Гидрогеолог и эколог Георгий Каванасян рассказал «Ямал-Медиа» , что причиной ухудшения качества воды могли стать загрязнения, попавшие в реку во время паводка.

«В Тюмени, скорее всего, если река вышла из берегов, то это означает, что произошел смыв чего-то с пойменной части. Возможно, затопили какой-то коллектор, склад или мусорную свалку, и это все попало в реку», — пояснил эксперт.

По его словам, станции разлива воды, установленные во дворах, обычно подключены к городской водопроводной сети и лишь дополнительно очищают поступающую воду фильтрами, поэтому по качеству она уступает заводской бутилированной.

Инфекционист Андрей Поздняков в беседе с Ura.ru рассказал, что во время паводка не стоит пить сырую воду из-под крана.

«Лучше использовать ее только для технических целей. Среди возбудителей, которые могут попасть в такую воду — ротавирусная, норовирусная инфекции, кишечная палочка в больших концентрациях», — отметил эксперт.

Диетолог Дарья Русакова порекомендовала пить артезианскую воду. Она добывается из глубоких скважин, проходит ультрафиолетовую обработку, не требует кипячения и сбалансирована по минеральному составу, подчеркнула эксперт.

Эколог Анатолий Баташев также призвал внимательно следить за развитием ситуации.

«Важно, чтобы не прорвало дамбы, потому она сейчас на пределе. Если в город начнет поступать вода, будет мощное затопление первых этажей», — отметил он в беседе с «Ямал-Медиа» (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).