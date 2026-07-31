Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество
ТВЗ

«Поставили на колени и били»: в Хабаровске мужчина умер после задержания росгвардейцами

В Хабаровске СК проверит действия Росгвардии после смерти задержанного мужчины
Арина Антонова/РИА Новости

В Хабаровске мужчина умер после задержания сотрудниками Росгвардии. Следственный комитет начал проверку, чтобы оценить законность действий силовиков. В сети появились кадры, на которых видно, как росгвардейцы применяют к мужчине силу. Что известно о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Следователи в Хабаровске проводят проверку по факту смерти мужчины после задержания сотрудниками Росгвардии. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По данным ведомства, вечером 31 июля сотрудники правоохранительных органов прибыли по вызову о нарушении общественного порядка. Как утверждают в СК, мужчина попытался скрыться, а при задержании оказал активное сопротивление. Сотрудники Росгвардии применили физическую силу и специальные средства.

Спустя непродолжительное время после задержания мужчина скончался. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Следствие намерено выяснить, соответствовали ли действия сотрудников Росгвардии требованиям закона, а также оценить соразмерность применения ими физической силы и специальных средств.

«Организована проверка правомерности действий сотрудников Росгвардии при задержании нарушителя общественного порядка», — сообщили следователи.

В социальных сетях появились видеозаписи произошедшего. Telegram-канал Amur Mash утверждает, что в задержании участвовали четверо росгвардейцев, которые применяли к мужчине физическую силу даже после того, как он оказался на земле.

«Поставили на колени и продолжили бить. Вскоре он упал замертво», — сообщает Amur Mash.

В одном из роликов мужчина лежит на земле, накрытый простыней, однако видеозаписи не позволяют достоверно установить все обстоятельства произошедшего, а также причинно-следственную связь между действиями сотрудников и наступлением смерти.

Какая ответственность может грозить участникам

Окончательные выводы следствие сможет сделать только после получения результатов судебно-медицинской экспертизы, изучения видеозаписей, опроса свидетелей и других материалов проверки. Если подтвердится, что мужчина оказывал активное сопротивление или применял насилие к сотрудникам Росгвардии, его действия могли подпадать под статью 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

В то же время следствию предстоит дать правовую оценку действиям сотрудников Росгвардии. Закон разрешает применять физическую силу и специальные средства при задержании, однако только в том объеме, который необходим для пресечения правонарушения и задержания человека.

Следователи будут выяснять, соответствовала ли примененная сила поведению мужчины, не были ли превышены полномочия сотрудников и существует ли причинно-следственная связь между их действиями и наступлением смерти. Если проверка покажет, что сотрудники вышли за пределы своих полномочий, а их действия повлекли гибель задержанного, речь может идти о статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как бизнесу застраховаться от БПЛА и защитить имущество. Что делать уже сегодня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!