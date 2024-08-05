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Забайкалье привезет на выставку «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ шестиметровую скульптуру художника Даши Намдакова

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Росконгресс

Уникальная монументальная скульптура заслуженного художника России Даши Намдакова украсит вход в павильон Забайкальского края на выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится 3–8 сентября в рамках ВЭФ-2024 во Владивостоке. Сейчас скульптура находится в процессе создания. Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

«На прошлом Восточном экономическом форуме Президент России Владимир Владимирович Путин еще раз назвал развитие Дальнего Востока национальным приоритетом на весь XXI век. Развитие, прежде всего, связано с привлечением инвестиций и стимулированием экономики. Осваиваются такие месторождения, как медное Удоканское и золоторудное Наседкино, строятся горно-металлургические комбинаты, создается зерновой железнодорожный терминал. Запускаются и другие крупные экономические проекты. Новые инвестпроекты создают рабочие места, дают дополнительные налоги, усиливают финансовые потоки внутри региона. Все это создает условие для обновления социальной сферы, в том числе ремонта и строительства школ, больниц, детских садов, объектов культуры и спорта, жилых домов. Мы видим, как меняется жизнь в регионе. Улучшается состояние городской инфраструктуры. Многое делается и для комфортного проживания в Забайкалье. Возводятся новые жилые кварталы в Чите, разработан мастер-план краевой столицы. Об этом расскажет посетителям экспозиция павильона», – рассказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В этом году павильон Забайкальского края обновят. Упор в экспозиции сделают на демонстрации инвестиционного потенциала региона и его логистических возможностей.

Архитектура стенда будет представлять вход в рудник, внутреннее содержание экспозиций расскажет о многообразии горных пород региона.

В этом году гостей павильона ждет новый подход к презентации инвестпроектов с элементами игры «Монополия». С помощью фишек-маячков каждый посетитель сможет отметить интересующий его проект и прямо на поле игры или на соседнем экране посмотреть данные по этому проекту. В рамках экспозиции также планируется уделить внимание мастер-планам городов Забайкальского края в формате проекций планируемых изменений на архитектурные модели.

IX Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В эти дни выставка «Улица Дальнего Востока» будет доступна для участников Форума, а 7 и 8 сентября она откроется для всех желающих. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

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