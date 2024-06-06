«Синергия» и Фонд «Росконгресс» показали автограф Пушкина

Вновь найденные артефакты пушкинской эпохи впервые показали публике на Петербургском международном экономическом форуме в честь 225-летия поэта. Уникальные рисунки и автограф удалось обнародовать благодаря содействию официального партнера культурной программы форума — Корпорации «Синергия».

«Традиционно в деловую программу ПМЭФ включена обширная культурная часть. Это позволяет не только поделиться ценными и порой уникальными знаниями, но и максимально сблизить участников в рамках общих культурных ценностей. При этом каждый год мы стремимся удивлять наших уважаемых гостей. В этот раз благодаря совместной работе с партнерами представим на площадке артефакт мировой литературы — рисунки и рукописные строки А. С. Пушкина», — сообщила заместитель директора Фонда «Росконгресс» по творческим и культурным инициативам, директор Российского форума индустрии дизайна Екатерина Иванова.

Посетителям представили фрагмент рукописного листа со стихотворными строками из пьесы «Скупой рыцарь» Александра Пушкина и четырьмя рисованными профилями, выполненными его рукой, в том числе ранее неизвестным автопортретом писателя.

Артефакт был обнаружен сотрудниками Музея Просвещения «Книжная Галерея Вольфсона». При содействии департамента культурных проектов корпорации «Синергия» экспонат прошел графологическую, технико-технологическую и культурно-историческую экспертизы и был включен в официальный реестр Министерства культуры. Работы велись при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства юстиции РФ, Всероссийского музея А.С. Пушкина и Сбербанка.

«Впервые за многие десятилетия, именно на 225-летний юбилей Александра Сергеевича Пушкина, Россия обогатилась еще одним официально подтвержденным артефактом, связанным с именем великого русского поэта. И нам радостно, что мы все имеем к этому событию непосредственное отношение», — отметили в Музее Просвещения «Книжная Галерея Вольфсона».

Согласно экспертному заключению Российской государственной библиотеки (РГБ), стихотворный текст и портреты выполнены одними чернилами в одно время одной и той же рукой. Фрагмент рукописи дублирован с оборотной стороны мраморной бумагой того же времени (вторая четверть XIX в.). Почерк рукописи, чернила, способ нанесения текста, стилистика и графические особенности рисунков-портретов соответствуют датировке 20–30 гг. XIX в. По словам заведующего СИФ ЦИПР РГБ Юрия Белянкина, документ представляет исключительную ценность в контексте культурного и исторического наследия страны.

«Деятельность Корпорации «Синергия» направлена в том числе на сохранение культурного кода страны и поддержание исторической памяти среди молодежи. В год юбилея Пушкина мы представляем артефакты, ранее не демонстрировавшиеся широкой публике. Позже в Москве мы проведем Пушкинский бал, который станет одним из ярких мероприятий культурной жизни столицы этого лета», — отметил президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

Пушкинский бал пройдет в московском Гостином дворе 30 июня и станет исторической реконструкцией Большого бала 1899 года, посвященного 100-летию со дня рождения поэта. На сцене оживут ​герои самых известных его произведений.

На балу состоится церемония вручения специальных призов и показ работ финалистов Международного конкурса дизайнеров и художников на лучший костюм героев произведений А. С. Пушкина, поддержанного Президентским фондом культурных инициатив.

Ключевые партнеры Пушкинского бала — Всероссийский музей А.С. Пушкина, Книжная галерея Вольфсона, Российское историческое общество и Санкт-Петербургский Пушкинский фонд.