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На премии «Чемпион» на ПМЭФ наградили компании за вклад в развитие спорта

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Алексей Даничев/РИА Новости

Вторая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» состоялась в рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума. Торжественное мероприятие прошло в историческом здании Санкт-Петербургского Торгового банка.

Организаторами премии выступили спортивная платформа Фонда Росконгресс «РК-Спорт» и спортивно-деловое сообщество «Чемпион». Церемония прошла при поддержке RRCC Business Club и Indoor TV.

«Спорт с каждым годом расширяет свое присутствие на Петербургском международном экономическом форуме. В этом году в спортивную программу включены более 20 мероприятий по 18 видам спорта. На выставке Форума работают 4 спортивных стендах, а также десятки спортивных проектов будут презентованы на стендах ведущих компаний. Всё это говорит о том, что роль бизнеса в развитии спорта с каждым годом становится весомей, и цель премии «Чемпион» – подчеркнуть значимость этой работы», – сказал председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

«Хочу поблагодарить Росконгресс, который собрал на торжественной церемонии чемпионов спорта и бизнеса. Все мы являемся продолжателями великих традиций. Каждый в своем начинании. Мы вместе и есть «Чемпион-клуб», как одноименный журнал, который возродился на ПМЭФ. Мы должны показывать пример, как оставаться сильным и в делах, и в спортивных проявлениях», – сказал трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе, член Совета Федерации, Герой России Александр Карелин.

Лауреатом премии в номинации «Чемпион» за внедрение инициатив о расширении взаимодействия спорта и бизнеса стал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Премию ему вручила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

«Невозможно стать успешным в бизнесе без занятия спортом. Когда человек занимается спортом, он становится физически крепким и здоровым. Спорт помогает не опускать руки и ведет к успеху. Благодарю советника Президента Антона Кобякова, Фонд Росконгресс, члена Наблюдательного совета Фонда, директора Центра спортивной подготовки сборных России Георгия Брюсова за организацию премии и за то, что у спорта появляются широкие возможности на крупнейших форумах. Вместе мы работаем на то, чтобы спорт решал задачи, которые ставит перед нами государство», – сказал Умар Кремлев.

Трехкратный олимпийский чемпион по велоспорту Вячеслав Екимов вручил премию ПАО «Совкомбанку» в номинации «Команда» за развитие корпоративного спорта.
«Мы много делаем для того, чтобы наш большой коллектив – 36 000 человек – как можно больше занимался спортом. Поэтому мы вкладываем много усилий именно в сферу корпоративного спорта. У нас в банке порядка 150 различных секций и клубов, а также мы проводим 25 всероссийских турниров в год», – отметил председатель правления ПАО «Совкомбанк» Дмитрий Гусев.

Букмекерская компания «Лига Ставок» стала лауреатом премии «Чемпион» в номинации «Тренд» за поддержку новых глобальных спортивных форматов. Президенту компании Юрию Красовскому премию вручил руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров.

«Очень важно, что даже в нынешних реалиях Россия задает тренды и предлагает новые форматы мирового спорта. Таким, безусловно, зарекомендовали себя Игры будущего, охватившие 116 стран. Считаем необходимым поддерживать такие проекты», – сказал Юрий Красовский.

Госкорпорация «РОСАТОМ» победила в номинация «ГТО» за популяризацию комплекса норм ГТО среди сотрудников компании. Вручил премию олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

«Каждый четвертый наш сотрудник занимается спортом. И заслуга в этом комплекса ГТО», – сказала на церемонии директор социально значимых проектов госкорпорации «Росатом» Мария Калинина.

Президент РАТМ Холдинга, президент Новосибирской областной федерации футбола Эдуард Таран стал лауреатом премии в номинация «Служение спорту» за многолетнее личное участие в развитии спорта. Он получил премию из рук титулованных боксеров – двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова и бывшего чемпиона мира Дениса Лебедева.

«Бизнес и спорт объединяет ежедневный серьезный труд. И конечно же, помимо финансовых возможностей, нужна личная вовлеченность предпринимателя. Она выражается в собственном стремлении заниматься спортом, заинтересовать им своих детей и команду. Спортивный азарт, стремление к победе, готовность к регулярной тяжелой работе – это то, что присуще и спортсмену, и бизнесмену. А развитие спорта и пропаганда здорового образа жизни – это вклад в будущее нашей страны», – сказал на сцене Эдуард Таран.

Глава Республики Калмыкия, легенда кикбоксинга Бату Хасиков вручил премию ООО «Группа Компаний Стилобат» в номинации «Перспектива» за вклад в развитие и популяризацию студенческого спорта. Премию получил заместитель председателя совета директоров группы компании «Стилобат» Булат Алимов.

«Студенческий спорт в России развивается. И мне очень приятно, что в линейке студенческих соревнований кикбоксинг также нашел свое место. Здорово, что в этом начинании большую поддержку оказывает бизнес», – отметил Бату Хасиков.

Телеканал «Матч ТВ» победил в номинации «Спортивное ДНК» за глобальное продвижение спорта. Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «Россия 25» и ХК СКА Роман Ротенберг вручил премию заместителю генерального продюсера «Матч ТВ» Василию Конову.

«В мае сборная России провела «Большой тур» по городам трех стран. И он стал гигантским по охвату аудитории, в том числе благодаря успешному взаимодействию Федерации хоккея России с «Матч ТВ», который показал все эти матчи», – заявил Роман Ротенберг.

Также лауреатом премии в номинации «Движение» стал «АвтоВАЗ» за лучший проект, объединивший автоспорт и туризм.

Программа Спортивных игр ПМЭФ объединит более 20 мероприятий по 18 видам спорта. В форуме примут участие более 20 победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Оператор Игр – спортивная платформа Фонда Росконгресс – «РК-Спорт».

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