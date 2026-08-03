4 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

4 августа свой неофициальный профессиональный праздник отмечают спелеологи — исследователи, посвятившие себя изучению пещер и подземелий. Также в этот день поздравления принимают ценители шампанского и независимые женщины. Православные верующие вспоминают святую Марию Магдалину — одну из самых преданных последовательниц Христа, а в народном календаре наступает Марьин день. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 4 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 4 августа

* День спелеолога

В этот день поздравления принимают те, кто выбрал профессию и хобби, связанные с экстримом — исследователи пещер, подземных рек и карстовых лабиринтов. Спелеологи изучают геологию, подземную флору и фауну, а также помогают картографам и спасателям. Праздник отмечают в разгар лета, ведь это лучшее время для экспедиций и выездов в труднодоступные районы.

* День рождения шампанского

Согласно легенде, этот игристый напиток появился благодаря монаху-бенедиктинцу Пьеру Периньону, который в XVII веке трудился в аббатстве Овиллер во французской провинции Шампань. Именно он заметил, что вино может «заиграть пузырьками», и будто бы воскликнул: «Я пью звезды!» Впрочем, историки уточняют: Периньон не изобрел шампанское с нуля, а значительно усовершенствовал технологию — подобрал оптимальные сорта винограда и нашел способ удерживать давление газа внутри бутылки.

* День качания на качелях

Это летний праздник, который напоминает взрослым и детям, что иногда стоит отложить дела и просто вспомнить ощущение полета и свободы. Дату не привязывают к историческому событию, но именно в этот день по всему миру проходят флешмобы: в парках устанавливают яркие качели, блогеры запускают челленджи, а семьи выходят на прогулки. Кстати, психологи подтверждают: плавные движения на качелях снимают стресс и поднимают настроение — простая и бесплатная терапия для всех.

* День одиноких работающих женщин

Праздник появился в США и посвящен работающим женщинам, которые не состоят в браке. Он призван подчеркнуть их вклад в общественную и экономическую жизнь. Миллионы женщин по всему миру ежедневно совмещают работу, домашние заботы и воспитание детей, часто оставаясь при этом в тени. В этот день стоит не только веселиться, но и вспомнить о тех, кто тянет на себе большой груз обязанностей. Простое и искреннее «спасибо» — лучшее, что можно сказать им сегодня.

Karkhut/Shutterstock/FOTODOM

Необычные праздники 3 августа • День печенья с шоколадной крошкой. Любители сладкого по всему миру могут без зазрения совести испечь или купить порцию хрустящего печенья с шоколадными каплями и устроить себе маленькое гастрономическое удовольствие. • День заветного сундучка. Отличный повод перебрать старые вещи, письма и фотографии, спрятанные в дальнем углу шкафа, и заодно вспомнить приятные моменты из прошлого. • Ночь вне дома. В первый вторник августа в США соседи устраивают барбекю, фестивали и мероприятия с участием полиции и спасательных служб. Акция существует с 1984 года и призвана укреплять связи между жителями и правоохранительными органами.

Что отмечают в разных странах 4 августа

День береговой охраны — США. Дата связана с 4 августа 1790 года, когда конгресс разрешил построить десять таможенных катеров — предшественников современной Береговой охраны. Сегодня она является одним из шести видов Вооруженных сил США и в мирное время входит в структуру министерства внутренней безопасности. В городе Гранд-Хэйвен ежегодно проводится посвященный ей фестиваль, однако в 2026 году он завершился 2 августа.

День собаки-помощника — США. Этот праздник посвящен специально обученным собакам, которые помогают людям с ограниченными возможностями справляться с повседневными задачами, обеспечивая мобильность, безопасность и эмоциональную поддержку.

Терри Фокс во время благотворительного забега «Марафон надежды» по Канаде в 1980 году AP

Религиозные праздники 4 августа

День мироносицы равноапостольной Марии Магдалины

Православная церковь вспоминает одну из самых преданных последовательниц Христа, которая была свидетельницей всех ключевых событий Его земной жизни и не оставила Спасителя даже в самые тяжелые минуты. В Евангелии она упоминается как первая, кто увидел воскресшего Иисуса и возвестил об этом ученикам. До конца своих дней Мария Магдалина проповедовала христианство, за что причислена к лику равноапостольных. На иконах ее часто изображают с красным яйцом — символом Пасхи, напоминающим о том, как она пришла к императору Тиберию с вестью о Воскресении.

День преподобного Корнилия Переяславского

Преподобный Корнилий Переяславский — святой XVII века, посвятивший себя строгому монашескому служению и основавший под Переяславлем-Залесским монастырь, где находили приют странники и бедняки. Корнилий сочетал суровый пост и молитву с заботой о простых людях — многие шли к нему за советом и утешением. После смерти святого его имя стало особо почитаться в северных областях Руси.

Народные праздники 4 августа

* Мария Ягодница

В народном календаре 4 августа — Марьин день, у которого много названий: Марья-росница, Марья-ключница. В этот день, названный в честь Марии Магдалины, считалось, что святая «теряет ключи от дождей», поэтому погода становится изменчивой.

Витраж с изображением святой Марии Магдалины у ног Христа на кресте (XIX век) Joan Sutter/Shutterstock/FOTODOM

Женщинам на Руси предписывалось заниматься только легкой домашней работой — трудиться в поле запрещалось, чтобы «не убила гроза». Особое отношение было к росе: босиком по ней не ходили, веря, что она «принадлежит Марье», но умывались ею для красоты и гладкости кожи. Существовало поверье, что в этот день можно просить святых о женском счастье и здоровье семьи. В некоторых регионах 4 августа устраивали посиделки с песнями, чтобы «задобрить погоду» и обеспечить удачный остаток лета.

Именины 4 августа

* Алексей;

* Мария;

* Магдалина;

* Михаил;

* Корнилий.

Приметы 4 августа

Приметы о погоде

Туманное утро — к дождливой и сырой осени.

Ясный день без облаков — к сухой жатве и теплому августу.

Внезапный ливень — к скорому похолоданию.

Много росы на траве — будет богатый урожай овощей и льна.

Гром в этот день «выбивает» вредителей с полей.

Ласточки летают низко — жди перемены погоды.

Лунный календарь 4 августа

Фаза Луны:убывающая, 21-й лунный день.

Луна в знаке Овна.

Если верить астрологам, этот день отличается повышенной импульсивностью и поспешностью, поэтому дела, требующие точности и продуманности, лучше отложить. День проходит под покровительством Марса, поэтому удача ждет сильных и волевых людей. Это подходящий день для физических нагрузок: затраченная энергия быстро восстановится. Тем, кто занят умственным трудом, полезно чередовать интеллектуальные упражнения с зарядкой.

Согласно прогнозам, 21-й лунный день благоприятен для творческой и физической активности, полезны коллективная работа, поездки и путешествия. Убывающая Луна помогает освободиться от давнишних привычек и попробовать что-то новое, а в отношениях это время сближения и романтики. Третья фаза отлично подходит для саморазвития и созидания — уже различимы первые итоги вложенных усилий. Следует остерегаться огня и острых предметов.

4 августа родились люди под знаком зодиака Льва. Этот знак относится к стихии Огня и управляется Солнцем, поэтому его представители — яркие, энергичные и харизматичные личности.

Какие исторические события произошли 4 августа

* 1326 год — в Кремле заложили первый каменный храм Москвы — церковь Успения Пресвятой Богородицы, позже на ее месте появится Успенский собор.

* 1578 год — в битве при Эль‑Ксар‑эль‑Кебире (на севере Марокко), получившей название «Битва трех королей», погибли все три монарха, участвовавших в сражении, а Португалия вскоре потеряла независимость.

* 1662 год — в Москве вспыхнул Медный бунт — одно из крупнейших народных восстаний XVII века.

* 1687 год — гетманом Левобережной Украины избран Иван Мазепа.

* 1783 год — Россия и Грузия подписали Георгиевский трактат, закрепивший протекторат России над Восточной Грузией.

* 1812 год — под Смоленском соединились армии Барклая-де-Толли и Багратиона — важный этап в ходе Отечественной войны.

* 1836 год — из ямы в Кремле подняли Царь-Колокол, пролежавший там почти столетие.

* 1914 год — Великобритания вступила в Первую мировую, объявив войну Германской империи.

* 1922 год — в день похорон изобретателя телефона Александра Белла по всей Северной Америке на минуту замолкли 13 миллионов телефонов.

* 1944 год — Карл Густав Маннергейм избран президентом Финляндии.

* 1962 год — арестован Нельсон Мандела, он провел в тюрьме 28 лет.

* 1997 год — вышел указ президента Бориса Ельцина о деноминации денежных знаков. Обмен начался с 1 января 1998 года с коэффициентом 1000:1.

* 2007 год — НАСА запустило зонд «Феникс» для изучения Марса.

* 2020 год — в порту Бейрута взорвалась аммиачная селитра: погибли более 200 человек, тысячи получили ранения.

Экстренные службы на месте взрыва в порту Бейрута, 4 августа 2020 года Mohamed Azakir/Reuters

Кто родился 4 августа

* В 1521 году родился Урбан VII — 228‑й папа Римский, который правил всего 12 дней и скончался от малярии.

* В 1755 году родился Никола Жак Конте — французский художник и ученый, изобретатель современного карандаша.

* В 1769 году родился Василий Стасов — русский архитектор, один из главных мастеров ампира.

* В 1821 году родился Луи Вюиттон — французский предприниматель и дизайнер, основатель дома моды Louis Vuitton.

* В 1859 году родился Кнут Гамсун — норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии.

* В 1901 году родился Луи Армстронг — американский джазовый музыкант, трубач, один из символов джаза.

Кто скончался 4 августа • В 1875 году умер Ганс Христиан Андерсен — датский писатель, автор всемирно известных сказок.

• В 1983 году умер Юрий Левитан — советский диктор Всесоюзного радио, народный артист СССР.

• В 1962 году умерла Мэрилин Монро — американская актриса, звезда Голливуда и секс-символ XX века.

• В 2016 году умерла Зинаида Шарко — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.

• В 1999 году умерла Елена Юнгер — советская и российская актриса, переводчица, народная артистка РСФСР.

Кто отмечает день рождения

* 65 лет исполняется Бараку Обаме — 44-му президенту США (2009–2017).

* 56 лет исполняется Глебу Самойлову — российскому рок-музыканту, бывшему участнику «Агаты Кристи».

* 45 лет исполняется герцогине Сассекской Меган — супруге принца Гарри и бывшей американской актрисе.

* 45 лет исполняется Эбигейл Спенсер — американской киноактрисе.

* 43 года исполняется Грете Гервиг — американской актрисе, сценаристке и режиссеру («Барби»).

* 37 лет исполняется Джессике Маубой — австралийской поп-певице и актрисе.

* 34 года исполняется Даниэле Гароццо — итальянскому фехтовальщику, олимпийскому чемпиону.