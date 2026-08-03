ФАС возбудила дело в отношении Apple. Как это повлияет на пользователей?

ФАС возбудила дело в отношении Apple. Причиной стало то, что компания не исполнила требования российского законодательства о предустановке «Макс» и RuStore. В Госдуме назвали процесс текущей работой российских служб. Что грозит Apple и как дело в отношении компании повлияет на пользователей — в материале «Газеты.Ru».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против компании Apple. Об этом сообщили в ведомстве.

В начале июля ФАС выдала Apple предупреждение о необходимости устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке мессенджера «Макс» и магазина приложений RuStore на устройствах с iOS. Исполнить его компания должна была к 15 июля, однако сделала это лишь частично.

«Apple сообщила, что с 27 июля в обновленной версии программного обеспечения реализована возможность предустановки российской поисковой системы.

Компания не исполнила предупреждение ФАС России в части предустановки на устройства с операционной системой iOS (iPhone, iPad) национального мессенджера и отечественного магазина приложений», — пояснили в ФАС.

В ведомстве добавили, что по итогам рассмотрения дела в случае установления нарушения Apple Закона о защите конкуренции в отношении компании будет назначен штраф на сумму до 4 млрд руб.

Зачем ФАС возбудила дело?

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова, дело в отношении Apple — это текущая работа российских служб.

«Это все делается для того, чтобы, в случае возвращения компании на российский рынок, она должна была заплатить все те штрафы, которые за эти годы получит от ее либо бездействия, либо некорректной работы. <...> Нужно заставлять иностранные компании работать по российскому закону», — пояснил депутат в беседе с «Лентой.ру».

Он добавил, что ФАС, Роскомнадзор и Минцифры действуют в рамках закона — выявляют нарушения западных компаний и добиваются штрафов или компенсаций . Он назвал дело в отношении Apple правильным решением и уточнил, что в случае ее возращения в Россию накопленные штрафы пополнят бюджет.

В то же время аналитик и главный редактор Mobile-Review.com Эльдар Муртазин напомнил, что магазина приложений RuStore для iOS «не существует в природе». Поэтому, по его словам, не до конца понятно, как именно Apple должна была выполнить предупреждение ФАС и предустановить его на свои устройства.

Как это повлияет на пользователей?

Свинцов подчеркнул, что на обычных пользователей разбирательства ФАС и Apple не отразятся. С депутатом согласны и отраслевые эксперты.

«Никакого одномоментного превращения iPhone в кирпичи не произойдет. Неисполнение предупреждения ФАС запускает стандартную антимонопольную процедуру. <...> Для владельцев уже работающих гаджетов в ближайшее время, скорее всего, вообще ничего не изменится. Телефоны продолжат звонить, выходить в интернет и запускать установленные приложения», — объяснил IT-эксперт Владимир Зыков.

Он добавил, что и блокировка серверов Apple в России маловероятна, так как ФАС сама не занимается этим вопросом. Более того, ведомство также не может просто направить Роскомнадзору обязательную команду «отключить Apple».

При этом руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина не исключила, что компанию при дальнейшем игнорировании требований российских властей могут ждать новые санкции. Однако даже они, по словам Бастрыкиной, в первую очередь коснутся самой Apple, а не владельцев смартфонов.