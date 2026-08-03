«Хранят на особый случай». Почему в России взлетел спрос на наличные?

ЦБ: спрос на наличные в июле вырос на 43% и стал рекордным с начала года

Объем наличных в обращении в июле увеличился на 643,4 млрд рублей. По сравнению с июнем прирост составил более 40% — это максимальный показатель с начала года. Однако бумажные деньги теряют статус основного платежного инструмента в России. По мнению аналитиков, 31% граждан практически полностью отказались от них в пользу безналичных расчетов, а 24% хранят банкноты «на особый случай». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В России объем наличных денег в обращении в июле вырос на 643,4 млрд рублей — показатель увеличился на 43,1% по сравнению с июнем. Как следует из данных Центробанка (ЦБ), такие темпы стали максимальными с начала года.

Объем наличных денег в обороте начал расти с февраля, после январского спада на 386,2 млрд рублей. За период с февраля по июль общая сумма прироста составила 2 трлн 547 млрд рублей . При этом наиболее высоким спрос был только в апреле, когда показатель увеличился на 678,7 млрд рублей.

В начале июля ЦБ в резюме обсуждения ключевой ставки подчеркнул, что в последние месяцы наблюдался заметный рост спроса на наличные деньги.

«Это преимущественно было связано с перебоями мобильного интернета, а также отражало реакцию экономических агентов на налоговые изменения», — объяснил регулятор.

Переход средств с банковских счетов в наличную форму меняет состав денежной массы, но не ее общий объем и сам по себе не создает дополнительного спроса на товары и услуги, добавили в ЦБ.

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Роль наличных

Объем наличных денег в России обновил рекорд и к началу текущего года, достигнув 19,7 трлн рублей. Как сообщает Mash Money со ссылкой на Strategy Partners, за последние пять лет объем бумажных денег в обращении увеличился на 46%, однако их доля в розничном обороте упала почти вдвое — с 25,7% в 2021 году до 12,5%.

«Эксперты считают, что россияне все реже воспринимают банкноты как повседневное средство расчета: 24% хранят их исключительно на особый случай, а 31% почти полностью перешли на безналичную оплату», — говорится в публикации.

При этом платежные привычки россиян различаются: если в Москве доля наличного расчета упала до 10%, то в Дагестане она доходит до 37%. Вместе с тем бумажные деньги остаются главным защитным активом. Эксперты обратили внимание, что мартовские сбои в работе интернета мгновенно спровоцировали скачок доли наличных расчетов с 26 до 29% всего за несколько дней.

По информации Mash Money, основная доля наличных расчетов в России приходится на продуктовые магазины . В этом сегменте бумажными деньгами оплачивают 25,8% покупок, что в два раза превышает средний уровень по всей розничной торговле.

«Основной объем таких операций обеспечивают покупатели старше 55 лет, которые используют кэш в два раза чаще молодежи», — выяснили специалисты.

Кроме того, некоторые представители малого и среднего бизнеса весной отказались от безналичной оплаты из-за роста стоимости эквайринга и введения НДС. Это увеличило долю наличных в расчетах сразу на три процентных пункта.

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Независимый эксперт Андрей Бархота в свою очередь выделил две причины «довольно ощутимого» роста спроса на наличные.

Влияние интернет-сбоев на общую тенденцию аналитик считает незначительным. Первая и главная причина (минимум 30% вклада в общий рост) — увеличение потребительских расходов граждан, которые активно снимают деньги со счетов и вкладов. Вторая причина заключается в стремлении бизнеса на фоне повышения налогов использовать наличные, чтобы не показывать всех оборотов, рассказал Бархота.

« В торгово-сервисных предприятиях скидка при оплате наличными может доходить до 20%. Ни одна банковская программа лояльности не дает такой скидки », — пояснил эксперт в беседе с Forbes.

По его прогнозам, динамика продолжит усиливаться и уже к осени ежемесячный спрос на бумажные деньги может увеличиться до 650–700 млрд рублей. Сдержать этот тренд способны высокая реальная доходность по банковским вкладам и стимулирование безналичных платежей, однако реализовать последнюю меру в текущих условиях будет крайне непросто, резюмировал Бархота.