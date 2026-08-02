Как публичные данные о выплатах изменят страхование

Ипотека — важный шаг на пути к собственному жилью. Но это еще и финансовое обязательство на 15, 20 или даже 30 лет. Поэтому к такому решению важно подходить осознанно: сформировать капитал на первоначальный взнос, создать финансовую подушку безопасности хотя бы на 3–6 ежемесячных платежей, а также предусмотреть разные сценарии — болезнь, потерю трудоспособности и другие непредвиденные жизненные обстоятельства.

Задача заемщика — максимально обезопасить себя, выстроив систему защиты. Одним из ее ключевых инструментов при ипотеке является полис страхования жизни. В критической ситуации он помогает человеку не остаться один на один с финансовыми обязательствами. Но здесь возникает парадокс: не все полисы одинаково защищают человека и не каждый из них становится надежным инструментом поддержки.

Большинство параметров страхового полиса можно оценить до покупки. Клиент видит цену, перечень рисков, страховую сумму, исключения и срок действия договора. Гораздо сложнее заранее определить, как компания поведет себя после наступления страхового случая. А ведь именно выплата, особенно оперативная, во многом определяет отношение человека к страхованию.

Быстрое оформление, удобное приложение и низкая цена не компенсируют долгого ожидания решения, повторного сбора документов или отказа по формальной причине.

Раньше сравнить страховщиков по этому критерию было почти невозможно. Компании редко публиковали даже общие суммы выплат. Но и эти сведения не позволяли сопоставить нескольких страховщиков и увидеть, какая доля заявленных случаев завершилась выплатой.

В июле был опубликован первый рейтинг страховщиков по программам ипотечного страхования жизни. Он позволяет оценить, как компании помогают клиентам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

В рейтинг вошли 16 страховщиков. Их сравнили по доле выплат от общего числа заявленных страховых случаев за период с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026 года. Теперь при выборе страховщика клиент может учитывать, как часто обращения в конкретную компанию заканчиваются выплатой.

Для ипотечного страхования жизни это особенно важно. Полис оформляют одновременно с кредитом, когда заемщик сосредоточен на ставке, ежемесячном платеже и расходах по сделке. Страхование в такой ситуации часто воспринимается как условие банка или способ снизить ставку.

В результате выбор сводится к одному параметру — стоимости полиса. Более дешевое предложение кажется выгоднее, хотя при наступлении страхового случая порядок работы компании может оказаться важнее разницы в цене. Рейтинг позволяет учитывать этот фактор еще до заключения договора.

При выборе полиса значение имеют сроки рассмотрения заявления, сопровождение клиента и доля случаев, завершившихся выплатой. Теперь эти показатели можно сопоставить и выбрать подходящий вариант не только по цене.

По данным НАФИ, за последние два года доля россиян с негативным отношением к страховым компаниям выросла с 29% до 40%.

При этом значительное число опрошенных (44%) по-прежнему видит ценность в страховых услугах. Это сигнал: людям нужна защита, но они не доверяют формальным обещаниям. Именно поэтому такие инструменты, как рейтинг, позволяющие заранее оценить реальную практику выплат, становятся не просто полезными, а необходимыми.

Публикация рейтинга стала поводом для дискуссии в профессиональном сообществе. Ряд страховых компаний уже выступили с предложением разработать единую отраслевую методику расчета таких данных, а регулятор поддержал саму практику раскрытия информации. Это означает, что рынок движется к большей прозрачности, а выбор для клиента становится не только осознанным, но и защищенным на уровне стандартов.

При этом важно, чтобы в основу рейтингов ложились показатели, которые действительно имеют значение для клиента. Прежде всего — была ли произведена выплата и сколько времени человеку пришлось ее ждать. Сам факт того, что заявление принято или рассмотрено, еще не означает, что клиент получил необходимую поддержку. Если дополнять рейтинг второстепенными показателями, которые сглаживают разницу между компаниями и позволяют всем участникам выглядеть одинаково хорошо, он потеряет практическую ценность.

Страхование жизни проверяется в тот момент, когда человеку нужна выплата. Поэтому данные о работе страховщика после обращения должны стать таким же значимым критерием выбора, как цена полиса и страховая сумма.