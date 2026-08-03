«Занимаются разведкой». Германия перебросила подразделение РЭБ к границе с Белоруссией

Германия начала наращивать военное присутствие на восточном фланге НАТО. Свои оборонные инициативы бундесвер реализует, в частности, в Литве и Польше. В прибалтийской республике, всего в нескольких километрах от Белоруссии, появилось немецкое подразделение РЭБ. Там же разместят около 5 тысяч военнослужащих из ФРГ и более сотни танков Leopard. А в соседней Польше немецкие инженеры помогают возводить «Восточный щит». Что об этом думают в Минске — в материале «Газеты.Ru».

Немецкое военное командование развернуло подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Литве — в нескольких километрах от границы с Белоруссией, сообщает Euronews.

«В Литве немецкие солдаты ведут наблюдение за электромагнитным пространство. Они перехватывают радиосвязь и сигналы радиолокационных систем <…> Занимаются разведкой», — говорится в публикации.

По информации телеканала, позиции и мобильные комплексы на базе «обычных грузовиков» «тщательно замаскированы» в лесу на востоке Литвы. Как утверждается, военные бундесвера действуют в «боевом режиме».

« Мы глушим связь, но именно в критические моменты », — поделился командир немецкого подразделения РЭБ.

Кроме того, военные применяют мобильные переносные комплексы — 30-килограммовые ранцевые системы. С их помощью специалисты бундесвера могут развернуть автономную связь. Такие устройства уже применялись во время разрушительного наводнения в Германии.

Вся собранная у границ Белоруссии информация передается в единый координационный центр НАТО, резюмировал Euronews.

5000 солдат, танки и «Восточный щит»

В ближайшее время вдоль юго-восточной границы Литвы с Белоруссией разместят около 5 тысяч немецких военнослужащих, а также 105 танков Leopard 2A8, пишет The National Interest.

«К 2027 году в крупнейшей балтийской стране может быть размещено более 5000 военнослужащих. Первые 250 военнослужащих бундесвера из 45-й бронетанковой бригады прибыли в столицу Литвы, Вильнюс, осенью 2024 года», — говорится в публикации.

Немецкие войска будут дислоцированы вблизи города Руднинкай, расположенного примерно в 30 км от юго-восточной границы Литвы с Белоруссией. Их будет поддерживать многонациональное боевое подразделение из восьми стран-союзников.

Издание обратило внимание, что переброска войск «знаменует собой первый случай официального размещения немецкой бригады за рубежом с 1945 года» .

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что немецкая бригада «чрезвычайно важна» для сдерживания на восточном фланге НАТО, безопасности Литвы и всей территории альянса. Ее формирование на территории республики идет по плану.

«Мы опережаем график даже на десять месяцев. Мы очень далеко продвинулись в создании инфраструктуры», — приводит его слова Bild.

К концу 2027 года планируется размещение двух батальонов на постоянной основе. В бундесвере не исключили возможность принудительного привлечения солдат. По словам инспектора сухопутных войск генерал-лейтенанта Кристиана Фройдинга, главная цель — обеспечить полную боеготовность бригады в Литве уже в следующем году.

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Отдельное внимание бундесвер уделяет и взаимодействию с Польшей , куда прибыли немецкие военные инженеры для строительства военных укреплений на границе с Белоруссией и Калининградом — так называемого «Восточного щита». Их задача включает в себя структурное укрепление приграничного региона на севере Польши, включая стратегически важный Сувалкский коридор, пишет Presseportal.

«Немецкие инженеры будут работать совместно с польскими войсками над строительством противотанковых рвов, возведением заграждений из колючей проволоки, а также полевых укреплений и боевых позиций», — говорится в материале.

Миссия немецкого контингента рассчитана до конца октября, однако может быть и продлена.

Что говорят в Белоруссии?

Минобороны Белоруссии оценивает военно-политическую обстановку как спокойную. В июльском докладе главы ведомства Виктора Хренина президенту страны Александру Лукашенко подчеркивается, что «напряжение в большей степени присутствует в информационном поле».

«Большой активности вооруженных сил стран НАТО в настоящее время не фиксируется», — приводит содержание доклада Telegram-канал «Пул первого».

При этом на недавнем заседании Совета министров обороны стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве Хренин заявил, что вероятность развязывания конфликта против России и Белоруссии предельно высока.

«Оценивая сложившуюся обстановку в Восточноевропейском регионе, констатируем, что вероятность развязывания военного конфликта, в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в ОДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный предельно высока», — подчеркнул он.

Секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович подчеркивал, что западные страны открыто готовятся к войне против России и Белоруссии .

«Во всех стратегических документах или документах стратегического планирования Запада закладывается начало войны на европейском континенте на 2030 год. Они это закладывают. На это нацелены все их военные бюджеты», — отметил он в эфире СТВ.

Вольфович добавил, что Запад с помощью своих средств разведки «прекрасно видит», что никакой угрозы с территории Белоруссии и западных регионов России «нет и быть не может».