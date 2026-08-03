Долгосрочные сбережения: россиянам рассказали об управлении пенсионным капиталом

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Для большинства россиян пенсионная система остается одной из самых сложных финансовых тем. Пока одни откладывают знакомство с ней на будущее, другие даже не подозревают, что средства накопительной пенсии у них формируются и требуют внимания. О том, где находятся деньги, какие возможности они открывают и почему разобраться в этом лучше заранее, — в материале «Газеты.Ru».

Деньги вне поля зрения

Большинство людей легко ответит, сколько денег лежит на банковской карте, какой ежемесячный платеж по ипотеке предстоит внести или сколько осталось выплачивать кредит. Но есть вопросы, которые зачастую вызывают затруднение даже у тех, кто внимательно следит за своими финансами: есть ли у вас средства накопительной пенсии и где они находятся?

По данным Социального фонда России, средства накопительной пенсии есть у 72,8 миллиона россиян. При этом только 35 процентов знают, на каких условиях можно получить эти деньги, а разобраться в том, что влияет на размер и сроки выплат, смог лишь каждый четвертый.

Получается парадоксальная ситуация. Миллионы людей уже владеют частью своего будущего пенсионного капитала, но практически не представляют, где он находится, кто им управляет и какие правила действуют в отношении этих средств.

Во многом это объясняется тем, что средства накопительной пенсии редко становятся предметом повседневного внимания. До выхода на заслуженный отдых остается еще много лет, поэтому разобраться с пенсионной системой кажется задачей, которую всегда можно отложить. Получается, что проблема заключается в отсутствии информации.

С чего начать поиски денег?

Когда разговор заходит о средствах накопительной пенсии, большинство людей сразу задается вопросом, сколько удалось накопить. Но специалисты советуют начать с другого — выяснить, где находятся средства и кто ими управляет. Именно от этого зависит, какие возможности будут доступны в дальнейшем.

Еще несколько лет назад получить такую информацию было непросто. Данные приходилось собирать буквально по частям: отдельно искать сведения о страховом стаже, отдельно — о пенсионных коэффициентах, отдельно выяснять судьбу средств накопительной пенсии.

Сегодня большую часть этой информации можно увидеть одновременно. Сервис «Расчет пенсии» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» показывает страховой стаж, индивидуальный пенсионный коэффициент, прогноз страховой пенсии, сведения о средствах накопительной пенсии, место хранения средств и организацию, которая ими управляет.

Если такие деньги у вас есть, сервис также показывает доступные способы управления ими. Это важно не только потому, что человек узнает размер будущих выплат. Полная картина позволяет понять, какие решения вообще можно принимать дальше.

Когда появляется выбор

Когда становится понятно, где находятся средства накопительной пенсии и по каким правилам они учитываются, появляется возможность оценить доступные варианты управления ими.

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С 2024 года владельцы средств накопительной пенсии получили возможность переводить эти средства в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Это удастся тем, кто пока не получает выплаты. При этом речь идет не о создании новых накоплений, а о другом способе управления уже сформированными средствами.

Главное отличие между двумя вариантами становится заметно не в момент перевода средств, а тогда, когда человеку действительно понадобится ими воспользоваться.

Если средства накопительной пенсии остаются в системе обязательного пенсионного страхования, порядок получения выплат определяется законодательством. В зависимости от суммы сформированных средств человеку может быть назначена единовременная выплата либо пожизненная пенсия.

После перевода этих денег в программу долгосрочных сбережений появляются другие возможности. Например, всю сумму можно получить через пятнадцать лет участия в программе независимо от возраста.

Например, 40-летний мужчина перевел свои средства накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений. Через 15 лет, когда ему исполнится 55 лет, он сможет снять всё деньги целиком, причём сумма роли не играет. Деньги можно тратить на своё усмотрение. Можно, например, вложить их в покупку квартиры или открытие своего дела, сделать на них ремонт или отправиться в кругосветку.

Кроме того, программа предусматривает возможность получить накопления раньше, если деньги потребуются на дорогостоящее лечение или в случае потери кормильца. В системе обязательного пенсионного страхования такой возможности нет.

Фактически средства накопительной пенсии становятся не только частью будущего пенсионного обеспечения, но и элементом долгосрочного финансового планирования.

Гибкость выплаты денег

Еще одно важное отличие касается порядка их получения. В системе обязательного пенсионного страхования порядок выплат определяется действующим законодательством. После перевода средств в программу долгосрочных сбережений участник получает возможность самостоятельно выбрать срок получения средств со счета.

Например, выплаты можно распределить на пять, семь, десять или пятнадцать лет — в зависимости от собственных планов и условий договора с фондом.

На первый взгляд это может показаться технической деталью. Однако именно такие условия во многом определяют, насколько удобно человек сможет использовать свои накопления в будущем — например, если потребуется дополнительный доход в первые годы после завершения карьеры или, наоборот, выплаты планируется распределить на более длительный срок.

Надежность долгосрочных сбережений

Также следует обращать внимание и на уровень защиты средств. Пока средства накопительной пенсии остаются в системе обязательного пенсионного страхования, государственные гарантии распространяются только на сумму страховых взносов, тогда как инвестиционный доход под такую защиту не подпадает.

После перевода этих денег в программу долгосрочных сбережений гарантии Агентства по страхованию вкладов распространяются уже на всю переведенную сумму вместе с инвестиционным доходом.

Кроме того, отдельно защищаются личные взносы участника программы, полученная господдержка и доход от их размещения в пределах установленных законодательством лимитов.

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Все это не означает, что какое-то решение является единственно правильным. Но показывает, насколько важно понимать собственную финансовую ситуацию.

Средства накопительной пенсии — часть личного капитала

Пенсионный капитал редко становится темой повседневных разговоров. Люди обсуждают кредиты, ипотеку, инвестиции, стоимость жилья, но почти никогда — будущую пенсию. Причина проста: кажется, что времени впереди еще много.

Однако именно из-за этого складывается парадоксальная ситуация. Пока человек активно работает, меняет работодателей, строит карьеру и принимает важные финансовые решения, сведения о пенсионных накоплениях остаются без внимания.

А когда до пенсии остается совсем немного времени, оказывается, что многие вопросы лучше было прояснить заранее. Поэтому специалисты все чаще говорят: проверка пенсионной информации сегодня — это не подготовка к выходу на пенсию, а часть общей финансовой грамотности и эффективного управления личным капиталом.

Так же как люди время от времени проверяют банковские счета, кредитную историю или налоговые начисления, полезно периодически понимать, что происходит с пенсионным капиталом.

Раньше пенсионная система казалась большинству россиян сложной и закрытой. Информация о накоплениях находилась в разных источниках, а сами правила оставались непонятными для большинства людей. Сегодня разобраться в собственной пенсионной ситуации стало значительно проще.

Сервис «Расчет пенсии» в приложении «Сбербанк Онлайн» позволяет в одном месте увидеть страховую пенсию, сведения о стаже, количестве пенсионных коэффициентов, наличии средств накопительной пенсии, месте хранения средств и доступных вариантах управления ими.

Пенсионный капитал — такая же часть личных финансов, как банковские счета, вклады или инвестиции. И чем раньше человек понимает, как устроена эта система и какие возможности она открывает, тем больше решений он сможет принять спокойно и осознанно, а не тогда, когда до выхода на пенсию останется совсем немного времени.

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