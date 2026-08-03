«Это он во всем виноват». Бараку Обаме — 65

4 августа экс-президенту США Бараку Обаме исполнилось 65 лет. Он родился в Гонолулу, столице штата Гавайи, в 1961 году. Его отец был кенийским экономистом, а мать — американским антропологом.

В 1983-м Обама окончил Колумбийский университет со степенью бакалавра политологии и международных отношений. Работал в Чикаго социальным организатором в неблагополучных районах города, помогал местным жителям.

В 1991-м с отличием окончил Гарвардскую школу права. Стал первым темнокожим редактором престижного юридического журнала Harvard Law Review. С 1992-го по 2004-й преподавал в юридической школе Чикагского университета.

С 1997-го по 2004-й — член сената штата Иллинойс от Демократической партии. В 2005-м был избран в сенат США.

«Будущее награждает тех, кто стоит на своем. У меня нет времени жалеть себя», — говорил Обама.

И в 2008-м он выиграл президентские выборы как кандидат от демократов — набрал 52,9% голосов избирателей и 365 голосов в коллегии выборщиков, обойдя республиканца Джона Маккейна. Обама стал 44-м президентом США и первым темнокожим главой государства в истории страны. В 2012-м переизбрался на второй срок — он опередил Митта Ромни от Республиканской партии, набрав 51,1% голосов избирателей и 332 голоса в коллегии выборщиков.

«Америка всегда должна быть лидером на мировой арене. Если мы не будем, то никто не будет. <…> Но военные действия США не могут быть единственным — или даже основным — компонентом нашего лидерства в любом случае. То, что у нас — лучший молоток, не означает, что каждая проблема — гвоздь», — говорил он в 2014-м.

Внешняя политика Обамы запомнилась выводом основного контингента американских войск из Ирака, операцией по ликвидации Усамы бен Ладена в Пакистане, восстановлением дипломатических отношений с Кубой после полувекового разрыва, а также заключением ядерной сделки с Ираном. В 2009-м получил Нобелевскую премию мира.

Кроме того, во время его президентства в рунете было масса шуток и мемов о том, что во всех бедах России «виноват именно он». Плохая погода, сломанные лифты, грязные подъезды, отключение воды летом — это дело рук Обамы. Однако официально на эти остроты российских интернет-пользователей он не реагировал.

После ухода с поста президента США в 2017 году Обама начал заниматься общественной деятельностью.

С 1992-го женат на юристе Мишель Робинсон Обаме. В браке родились две дочери.

Путь Обамы к политическим вершинам — в галерее «Газеты.Ru».