«Мы замерли в море от ужаса». ВСУ атаковали пляж под Геленджиком, погибли семь человек

Число погибших при ударе ВСУ по пляжу под Геленджиком возросло до семи

Семь человек, включая троих детей, погибли в результате удара беспилотника ВСУ по пляжу под Геленджиком. Пострадали 40 человек — часть из них находится в тяжелом состоянии. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал атаку БПЛА «циничным и бесчеловечным терактом». Отдыхающие на пляже туристы признались, что испытали «настоящий шок». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Украинский беспилотник атаковал пляж в поселке Архипо-Осиповка под Геленджиком, в результате удара погибли семь человек и 40 пострадали, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«В числе погибших трое детей. 40 человек получили различные травмы. В медицинские учреждения госпитализировали 21 человека, еще 19 оказали необходимую помощь амбулаторно», — говорится в сообщении, опубликованном в 17:01 мск.

Среди погибших на Черноморском побережье трое детей — двое из города Шахты Ростовской области, заявил губернатор региона Юрий Слюсарь. «Информация о взрослых уточняется. Известно, что среди пострадавших также есть жители Дона», — добавил он.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов в беседе с ТАСС уточнил, что девять раненых, включая детей, находятся в тяжелом состоянии . Кроме того, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медпомощи пострадавшим координирует федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Однако по информации мэра Геленджика Алексея Богодистова, пострадали 47 человек. Он рассказал, что первичная помощь всем раненым оказывается в больнице Архипо-Осиповки. Сельское медучреждение было усилено врачами городской больницы и медиками из местного санатория. Также работают два психолога, предложили свою помощь волонтеры, рассказал глава города.

На месте происшествия развернут оперативный штаб. После атаки на пляж прибыли пять бригад скорой помощи из Геленджика. Местные власти запрашивали еще три бригады из Туапсе и специализированную бригаду медицины катастроф из Краснодара.

«Атака велась на гражданскую инфраструктуру <…> Случившееся сегодня — целенаправленный удар киевского режима по мирному населению, которое не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре. Циничный и бесчеловечный террористический акт по отношению к детям не может иметь оправдания», — подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона заверил, что всем пострадавшим и семьям погибших окажут необходимую поддержку и помощь.

Краевая прокуратура взяла на контроль ситуацию и обеспечила взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания помощи жителям.

«Настоящий шок»

Беспилотник ударил по пляжу в Архипо-Осиповке около 11:00 мск, когда люди пошли к морю целыми семьями, сообщили очевидцы происшествия в беседе с «Российской газетой».

«Это был настоящий шок: мы купались, видели момент взрыва. Началась паника, многие бежали, бросив вещи. Мы замерли в море от ужаса», — поделились туристы.

Отдыхающие, которые в этот момент находились в воде, рассказали, что беспилотник «попал в бунгало» .

«Я была на пляже с ребенком, вдруг увидела над горой беспилотник. Он тут же развернулся и улетел. Сразу поняла, что это разведчик! Схватила ребенка, вещи — и бежать оттуда», — отметила одна из отдыхающих.

Дрон в небе заметили и другие посетители пляжа, но не все придали этому значение, добавило издание.

Слова бессильны, когда погибают дети

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя удар ВСУ по пляжу, заявила, что Евросоюз и Североатлантический альянс стали частью террористической деятельности.

«В центре Европы орудует террористическое бандформирование, оккупировавшее государственный аппарат Украины. Спонсорами терроризма являются натовские страны», — сказала она в беседе с ТАСС.

Мэр Сочи Андрей Прошунин назвал атаку на пляж «циничным терактом». Слова бессильны, когда погибают дети, подчеркнул он.

«~Это боль, которая отзывается в каждом из нас <…> Тем, кто сейчас борется за здоровье в больницах, желаю не терять сил и как можно быстрее вернуться домой, к своим родным», — добавил Прошунин.

Севастополь, который сам не раз сталкивался с ударами ВСУ по мирным жителям, «разделяет эту огромную боль как свою», заявил губернатор города Михаил Развожаев.

«Мы знаем, как тяжело терять близких и как больно, когда целью укронацистов становятся наши дети. Это очередной акт терроризма киевского режима. Циничный, бесчеловечный и не имеющий оправданий. Это военное преступление, за которое обязательно последует возмездие», — отреагировал он.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что следит за ситуацией с пострадавшими детьми и в случае необходимости готова оказать помощь.

«Мы на связи с региональным уполномоченным по правам ребенка Татьяной Ковалевой и в случае необходимости обязательно поможем», — добавила детский омбудсмен.