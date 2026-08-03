Журнал The Economist сообщил, что Киев уклоняется от проведения реформ для вступления в ЕС. В июне Украина официально начала предметные переговоры по этому вопросу, однако должна была принимать соответствующие законы еще с декабря 2025-го. С тех пор из 10 инициатив правительство внесло на рассмотрение лишь четыре, а парламент принял только две. Почему так происходит и что об этом думают в ЕС — в материале «Газеты.Ru».

Украинские власти уклоняются от проведения реформ, необходимых для вступления в Европейский союз. Об этом пишет британский журнал The Economist.

Издание отмечает, что предметные переговоры по первому блоку вопросов — так называемому «кластеру фундаментальных основ», охватывающему верховенство права, демократию, борьбу с коррупцией и государственное управление, — официально стартовали в июне. Однако Киев должен был приступить к принятию необходимых законодательных актов еще полгода назад — в рамках плана из 10 пунктов, подписанного в декабре 2025 года еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос и украинским министром по вопросам европейской интеграции Тарасом Качкой. Вместо этого правительство Украины внесло на рассмотрение лишь четыре законопроекта, а Верховная рада приняла только два .

«В отчете, опубликованном коалицией украинских НПО, прогресс оценивается в 15 баллов из 100. Особую тревогу вызывает отсутствие прогресса в сфере судебной системы. <...>

ЕС всецело поглощен усилиями Украины по самообороне и защите Европы, а потому закрывает глаза на эти проблемы. <...> Украина начинает понимать, что ей это может сойти с рук», — уточняет The Economist.

Как пишет издание, ситуацию в свою пользу умело использует правящая фракция. Ее представители часто заявляют, что реформы неконституционны, нарушают суверенитет, невозможны в военное время, слишком дорого стоят или их нереально провести через парламент. Бывший судья и глава фонда Dejure (один из аналитических центров, разработавших систему оценки реформ) Михаил Жернаков рассказал, что на Украине подобные отговорки называют «антиреформаторским ерундовым бинго».

«Для ЕС открытая критика Украины — задача непростая. По словам представителя Еврокомиссии, давление оказывается в кулуарах. Однако подобная дипломатическая сдержанность может обернуться отсутствием реального прогресса. Как отмечает один из депутатов, у украинских властей «складывается впечатление, что установленные критерии можно будет пересмотреть или вовсе снять с повестки дня», — говорится в публикации.

«Украина делает все необходимое»

Киев начал предметные переговоры о вступлении в Евросоюз в середине июня. Накануне этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «Украина делает все необходимое». Как писала газета The Guardian, представители ЕС высоко оценили усилия Киева по проведению реформ, необходимых для евроинтеграции. В частности, громкие аресты, связанные с делом Тимура Миндича, в Евросоюзе рассматривали как «позитивные признаки того, что власти серьезно относятся к антикоррупционным расследованиям».

Однако на самом деле Украина выполнила лишь 15% реформ, предусмотренных планом из 10 пунктов , согласованным в декабре 2025-го. Более того, в середине июля Зеленский в процессе обновления украинского правительства уволил министра по вопросам европейской интеграции Тараса Качку. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк тогда отмечал, что причиной увольнения могли стать именно реформы.

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«Хронология красноречива: человек, который публично уверял [европейских] партнеров, что Украина действительно будет выполнять антикоррупционные условия, ушел. Без объяснений», — подчеркивал он.

По словам парламентария, министр периодически напоминал президенту о необходимости принять законопроекты. Без Качки же власти Украины могли бы окончательно отказаться от инициатив.

ЕС не дает гарантий

Несмотря на начало переговоров, в Европе признают, что пока не могут дать Киеву полной гарантии о вступлении в блок. Об этом заявила глава регионального представительства Европейского инвестиционного банка в странах Восточной Европы Кристина Микулова.

В Службе внешней разведки (СВР) РФ отметили, что европейские лидеры во внутренних дискуссиях отрицают возможность вступления Украины в Евросоюз.

«Они опасаются, что евроинтеграция Киева принесет слишком большие экономические и политические риски для «единой Европы». А у самого ЕС нет ресурсов, чтобы удовлетворить завышенные запросы украинцев. Таким образом, процесс интеграции может растянуться на долгие годы», — пояснили в ведомстве.

По данным СВР, Брюссель начал с Киевом переговоры о евроинтеграции только для того, чтобы помешать «антиевропейскому развороту» Украины в будущем.

«Киеву планируется предложить участие в европейской политике безопасности, правда, без права голоса. Украинские дипломаты, конечно же, докладывают своему начальству об истинном положении дел. Однако киевский режим, понимая, что его существование полностью зависит от европейской финансовой и военной помощи, готов подыгрывать еврочиновникам в обмане собственного народа», — уточнили в СВР.