«Самотлорнефтегаз» разработал виртуальный тур по историческим местам Самотлорского месторождения

«Самотлорнефтегаз», один из ключевых добывающих активов «Роснефти», запустил новую экскурсионную программу по знаковым историческим местам Самотлорского месторождения с использованием технологий виртуальной реальности.

Цифровизация во всех областях деятельности ‑ одна из ключевых задач «Роснефти» в рамках достижения целей стратегии развития до 2030 года. Компания является лидером IT-разработок и инновационных изменений в российской нефтегазовой отрасли.

Виртуальный тур создан в формате видео с углом обзора 3600 и разрешением 4К, что соответствует тенденциям развития музейного дела. При создании тура применялись современные решения и технологии, в том числе искусственный интеллект. При помощи нейросетей был оптимизирован процесс написания программного кода, улучшено качество визуальной составляющей. Навигационные возможности проекта позволяют проводить два варианта экскурсий – для групп и для индивидуальных посещений.

Нововведение направлено на повышение интереса молодежи к профессиям нефтегазовой отрасли и истории легендарного Самотлорского месторождения. Проект объединяет знаковые площадки, посвященные историческим событиям, людям и их трудовым достижениям: сквер Героев Самотлора, мемориал «Первая разведочная скважина Р-1 Самотлорского месторождения», монумент «Покорителям Самотлора».

Теперь в ходе виртуальной экскурсии корпоративного музея «Самотлорнефтегаза» можно не только узнать, как добывалась нефть в XX веке и как изменились технологии с тех пор, но и подробно рассмотреть фотографии, личные вещи, награды первопроходцев Самотлора, участвовавших в открытии и разработке крупнейшего в России месторождения.

Все объекты виртуального тура включены в социальный проект «Объединяя поколения», который в 2021 году завоевал серебряную награду первой Международной премии #МыВместе и удостоился грамоты и памятной медали президента Российской Федерации В.В. Путина «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе».

В 2023 году в корпоративном музее Общества проведено около полусотни тематических встреч сотрудников предприятия, школьников Роснефть-классов, студентов вузов-партнёров, жителей и гостей Нижневартовска ‑ всего более 570 человек посетило выставочное пространство. Значительно расширилась работа по профориентации молодежи. Сотрудники предприятия и ветераны Самотлора принимают активное участие в социальной волонтерской деятельности музея.