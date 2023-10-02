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Экологический суверенитет: итоги Международного форума «Эко Алтай. Нить природы»

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Росконгресс

На Алтае завершил свою работу Международный форум «Эко Алтай. Нить природы». Ключевая тема Форума в этом году – экологический суверенитет, и деловая программа мероприятия была посвящена обсуждению и выработке предложений по ключевым стратегическим ориентирам экологической политики страны.

В Форуме приняли участие представители 11 стран, в том числе делегации Индии, Республики Беларусь, Монголии, Киргизии, в формате конференцсвязи – представители Италии, Молдовы, Чили, США, Кении и ЦАР.

По словам руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой Форум – одна из самых больших диалоговых площадок по экологической тематике, и резолюции, принимаемые на таких мероприятиях, должны стать программой к действию на следующий год, в следующие несколько лет. И должны учитываться всеми – и регуляторами, и общественными организациями, и бизнесом.

«Именно экология на наших глазах стремительно становится краеугольным камнем глобальных политических и экономических трендов. Поэтому экологический суверенитет, как способность страны проводить курс устойчивого и экологического развития, приобретает совершенно особую ценность и важность, особенно для России. И этой тематике посвящен Форум в этом году», – сказал глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

Главным мероприятием стало пленарное заседание «От экологии мышления к экологическому суверенитету». Экологический суверенитет – это право и возможность выбора модели и пути устойчивого развития, учитывающего социально-экономические приоритеты, особенности экономики и уникальное природное богатство нашей родины. Его слагаемые – зеленая экономика и финансы, экологическое мышление, экопросвещение и новые стандарты экообразования. А также лидерство в международной экоповестке.

Россия должна быть в мировой экологической повестке, быть одной из ключевых стран в решении экологических проблем. Экоповестка, в том числе алтайская – это очень хороший повод для взаимодействия с нашими восточными партнерами, и нам необходимо больше привлекать внимание к российским экологическим инициативам.

По словам председателя правления Сбербанка Германа Грефа, природа должна признаваться в качестве актива, который будет поддерживаться и управляться на горизонте столетий. «Что касается России, наш потенциальный вклад в решение глобальной проблемы сохранения природы уникален. Росстат оценил стоимость природных ресурсов в нашей стране в 104 трлн рублей. Это 19% всех национальных богатств страны. И очевидно, что мы должны очень бережно этим пользоваться», – отметил Герман Греф, – «Вместе с правительством мы подготовили целый комплекс документов, чтобы Россия была одной из ключевых стран мира не только по размеру территории, но и по потенциалу для решения экологических проблем».

Фонд Росконгресс с 2022 года поддерживает Форум и помогает Республике Алтай развивать эту экспертную дискуссионную площадку. «В этом году Форум стал международным, и как было отмечено, вышел в лидеры экологических мероприятий. Здесь успешно создается федеральная площадка по экологической проблематике, и Республика Алтай в части реализации экологических инициатив претендует стать пилотным регионом. Именно в дни работы Форума в этом году заложен фундамент новой экологической политики – заявлены предложения федеральных экспертов в новую Стратегию экологической безопасности России», – подчеркнул заместитель директора Фонда Росконгресс Игорь Павлов.

Дискуссия о том, какой должна быть новая Стратегия экологической безопасности прошла в ходе сессии «Экология будущего начинается в России». В числе важнейших выводов: стратегию необходимо разработать в ближайшее время сроком до 2050 года; при создании документа нужно опираться на науку и обеспечить общественный контроль; важно провести обсуждение на международных площадках, таких как БРИКС. «Самая главная задача – обуздание самого человека. Он должен осознать себя частью большой природы. В основе принятия решений должны лежать ценности, а не выгода. Пытаясь монетизировать решение экологических проблем, мы ничего не добьемся. Мы должны как можно скорее приступать к созданию Стратегии экологической безопасности, у нас есть на кого опереться, российская наука сильна. И эту нашу программу мы должны предложить всему миру», - подчеркнул советник Президента Российской Федерации, глава Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

В ходе сессий Форума ученые, политики, общественные деятели, федеральные и региональные эксперты обсудили такие направления как устойчивое развитие, ресурсосбережение, здоровье и роль медицины в развитии новых точек роста территорий, развитие экотуризма и инфраструктуры, экомышление и экообразование, экопредпринимательство, поддержку экологической науки. Большой блок вопросов был посвящен сохранению баланса между экономикой и экологией.

«Мы в РЭО считаем важным сделать акцент на трансформацию экологического мышления. Все, что мы реализуем сегодня в рамках отрасли обращения с отходами, отвечает ключевым целям Национального проекта «Экология» и федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» под кураторством вице-премьера Виктории Абрамченко. Алтай входит в число регионов России, где развивается инфраструктура обращения с отходами и в рейтинг РЭО топ-10 наиболее активных субъектов Российской Федерации в государственно-частном партнерстве в сфере обращения с отходами. Потенциально в Республике Алтай планируется реализовать четыре проекта. Самый крупный – комплекс переработки отходов «Майминский». Этот объект сможет сортировать 64 тысячи тонн отходов в год, включая 20 тысяч тонн – утилизации», – сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

В рамках Форума состоялся круглый стол Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, презентация 14 проектов экологической направленности, специально отобранных экспертами Территории инноваций Фонда Росконгресс, а также акция всероссийского природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята». К главе Республики Алтай Олегу Хорохордину обратились Эколята Республики Алтай с просьбой поддержать инициативу о проведении в республике Эстафеты добрых дел Эколят Алтая по сохранению природы своей малой родины, чтобы Эстафета была включена в книгу «Добрых дел Эколят по сохранению природы России».

Организаторами Международного форума «Эко Алтай. Нить природы» являются правительство Республики Алтай, Фонд Росконгресс и АНО «Центр развития Республики Алтай». Экопартнером Форума выступает ППК «Российский экологический оператор», партнерами деловой программы – ПАО «Сбербанк», ПАО «Московский кредитный банк», АО «Полипласт», ПСБ. Партнеры по организации мероприятия – ОАО «Ростелеком», ПАО «Татнефть». Национальный партнер – LADA, официальный поставщик – Legend of Baikal. Поддержку мероприятию оказывает Российский туристический форум «Путешествуй!».

Информационные партнеры Форума: РИА «Новости», «Российская газета», медиагруппа «Комсомольская правда», Lenta.ru, «Газета.ru», EcoTourismEXPERT, газета «Звезда Алтая», «Русская медиагруппа» (РМГ), «ФедералПресс», «Эксперт Сибирь и Дальний Восток», НИА «Экология», «Деловой экологический журнал», «Экология и бизнес», ECOportal.

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