«Ударили по мосту»: что известно о закрытии пункта пропуска в Крым в районе Чонгара

ВСУ ночью атаковали мост в районе Чонгара на границе Херсонской области и Крыма. Как сообщил губернатор Владимир Сальдо, в результате удара беспилотников повреждено дорожное полотно, из-за чего движение через пункт пропуска «Джанкой» временно закрыли. Для проезда в Крым и обратно власти организовали объезд через пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп». О последствиях атаки и изменении схемы движения — в материале «Газеты.Ru».

Удар по мосту

Ночью ВСУ атаковали район населенного пункта Чонгар в Херсонской области. Как сообщил губернатор Владимир Сальдо, в результате удара беспилотников повреждения получило мостовое полотно, из-за чего движение через автомобильный пункт пропуска (АПП) «Джанкой» временно остановили.

После атаки транспорт отправили через пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп». На месте работали экстренные службы, специалисты приступили к оценке последствий атаки и определению сроков восстановления движения.

«Внимание: движение через АПП «Джанкой» на границе с Крымом перекрыто. Боевики ЗеРейха ударили по мосту в районе Чонгара в Херсонской области», — написал в Telegram-канале председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

По словам пресс-секретаря губернатора Херсонской области Владимира Василенко, обошлось без пострадавших.

« Пострадавших, слава Богу, при ударе по мосту нет », — сказал он РИА Новости.

Чонгарский мост соединяет Херсонскую область с Крымом и уже подвергался атакам ранее. В августе 2023 года движение по нему также временно останавливали после удара украинской ракеты. Позже объект восстановили и вновь открыли для транспорта.

Пути объезда

После временного закрытия пункта пропуска «Джанкой» власти Херсонской области сообщили о порядке движения транспорта в направлении Крыма и обратно.

Для поездок в Крым и обратно автомобилистам рекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами через пункт пропуска «Армянск» . Один из них проходит через Громовку, Новоалексеевку, Новотроицкое и Чаплинку, второй — через Чкалово, Асканию-Нова и Чаплинку.

Губернатор Владимир Сальдо уточнил, что ограничения на отдельных участках трассы Р-280 «Новороссия», введенные в Луганской народной республике, не затрагивают территорию Херсонской области. Движение по федеральной магистрали в сторону Ростовской области сохраняется в обычном режиме.

Без изменений продолжают работать и рейсовые автобусы, следующие по участку трассы Р-280 через регион.

Ограничения на трассе «Новороссия»

С 4.00 6 июня в ЛНР вступили в силу временные ограничения на движение пассажирского транспорта по ряду участков федеральных трасс. Решение приняли на фоне участившихся атак на транспортную инфраструктуру.

Министр инфраструктуры и транспорта республики Альберт Апшевзаявил, что под ограничения попали участок трассы Р-150 от Зоринска до Дебальцева, а также федеральная автодорога Р-280 «Новороссия» . Для перевозчиков подготовили схемы объезда, а межрегиональные маршруты перевели на альтернативные направления.

Одновременно приостановили движение пригородных поездов на участках Дебальцево — Красная Могила, Луганск — Лантратовка и Луганск — Дебальцево. Кроме того, маршрут поездов Кондашевская Новая — Дебальцево временно сократили до станции Мануиловка.

Власти республики подчеркнули, что ограничения не распространяются на личный транспорт, хотя жителям рекомендовали отказаться от поездок без необходимости.

После появления сообщений о мерах в ЛНР губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отдельно уточнил, что на территории региона движение остается без изменений .

По его словам, ограничения касаются только организованных пассажирских перевозок на отдельных участках дорог в Луганской народной республике. Рейсовые автобусы в Запорожской области продолжают работать по расписанию, а владельцы личного транспорта могут свободно передвигаться как по территории региона, так и в направлении ЛНР и других субъектов.