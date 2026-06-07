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Больше чем супермодель: Эмили Ратаковски — 35

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7 июня день рождения отмечает одна из самых узнаваемых моделей современности Эмили Ратаковски. За последние 10 лет она превратилась из героини музыкальных клипов в медийную фигуру мирового масштаба, которая одинаково уверенно чувствует себя на подиуме и в кино.

Эмили родилась в Лондоне в 1991 году в семье американцев. Ее мать преподавала английский язык и занималась наукой, отец был художником. Когда девочке исполнилось пять лет, семья переехала в Калифорнию. Детство будущей модели прошло на побережье Тихого океана, а лето она часто проводила в Ирландии и Испании.
В модельный бизнес Ратаковски попала рано. В 14 лет она подписала контракт с агентством Ford Models и начала совмещать учебу со съемками. После школы девушка поступила в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где изучала изобразительное искусство, однако вскоре решила сосредоточиться на карьере модели.

В 2012 году Ратаковски снялась в двух популярных музыкальных клипах — Love Somebody группы Maroon 5 и Blurred Lines Робина Тика и Фаррелла Уильямса. Именно благодаря последнему она стала известна на весь мир.

После этого предложения посыпались одно за другим. Ратаковски снималась для ведущих мировых журналов, участвовала в рекламных кампаниях известных брендов и постепенно начала строить актерскую карьеру. Одной из самых заметных работ стало появление в фильме «Исчезнувшая» режиссера Дэвида Финчера, где ее партнерами по площадке стали Бен Аффлек и Розамунд Пайк.

Со временем Эмили стала известна не только как модель. В 2021 году она выпустила книгу-эссе «Мое тело», в которой рассказала о своей карьере, отношении к индустрии красоты, сексизму и восприятию женской внешности в современном обществе.

В 2018 году Ратаковски вышла замуж за актера и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда. Через три года у пары родился сын Сильвестер Аполло, однако семейная жизнь оказалась недолгой — летом 2022 года супруги расстались. После развода имя Ратаковски не раз появлялось в светской хронике, а в конце 2025 года она подтвердила роман с французским кинорежиссером Роменом Гаврасом.

Сегодня Ратаковски остается одной из самых обсуждаемых звезд мировой моды и регулярно попадает на обложки глянцевых журналов.

Фотографии Эмили Ратаковски — в нашей галерее.

 
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