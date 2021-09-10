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«Снижаем инфляцию»: Набиуллина пояснила повышение ключевой ставки ЦБ

Глава Центробанка пообещала не доводить ключевую ставку до двузначных значений

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Банк России/YouTube
Глава Банка России Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию, на которой пояснила повышение ключевой ставки, отсутствие единой валюты России и Белоруссии, а также рассказала, почему ЦБ России не вмешивается в спор Wildberries и платежных систем Visa и Mastercard. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора затронула несколько важных для российской экономики тем. В частности, она пояснила повышение Центробанком ключевой ставки.

Ранее Банк России увеличил показатель на 0,25 процентного пункта, до 6,75% годовых. Таким образом, ключевая ставка стала максимальной с сентября-октября 2019 года. Аналитики ожидали такого шага со стороны ЦБ из-за необходимости найти баланс между инфляцией, набирающей обороты, и ростом экономики, который в третьем квартале замедлился, пишет РИА «Новости».

Набиуллина пояснила, что повышение ключевой ставки необходимо для снижения инфляции. Она отметила, что для возвращения инфляции к 4% может понадобиться не одно увеличение показателя. По мнению главы регулятора, ключевая ставка может превысить 7%. Но ЦБ не рассматривает сценарий, при котором этот показатель достигнет двузначных значений.

«Мы поднимаем ставку для того, чтобы снижать инфляцию. От снижения инфляции выигрывают практически все категории населения. И плюс к этому, повышение ставки поддержит и привлекательность депозитов, то есть будет способствовать тем, кто хочет отложить, сберечь деньги на завтра», — сказала Набиуллина.

Таким образом, ЦБ РФ намерен приостановить высокие темпы роста потребительских кредитов, так как именно повышение ключевой ставки (то есть минимального процента, под который коммерческие банки берут кредиты у ЦБ) делает их слишком дорогими для заемщиков. В то же время бизнес замедляет свое развитие, снижается потребительский спрос на товары.

По данным Банка России, во втором квартале наблюдался рост потребительского кредитования. Это связано с возросшей потребительской активностью населения. При этом качество займов, по заявлению специалистов ЦБ, остается стабильным.

Влияют ли соцвыплаты на инфляцию

В разговоре с журналистами Набиуллина заверила, что социальные выплаты, которые пенсионеры и военные получили в сентябре, не повлияют на инфляцию в России. Ранее эти категории граждан по поручению российского президента получили по 10 тыс. и 15 тыс. рублей соответственно. Для этого, по словам главы Минфина Антона Силуанова, понадобилось порядка 500 млрд рублей.

«Дело в том, что использование дополнительных ненефтегазовых доходов на дополнительные расходы — это неотъемлемая часть бюджетного правила. И это не создает дополнительного проинфляционного давления со стороны бюджетной политики по сравнению с тем, когда этих доходов дополнительных... не было бы», — отметила она, отвечая на соответствующий вопрос.

Прогнозы от ЦБ

Глава ЦБ России сообщила, что в октябре ЦБ уточнит прогноз по инфляции и ВВП на 2021 год. Это произойдет «во время опорного заседания». По словам Набиуллиной, пока инфляция складывается выше прогнозов.

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На пресс-конференции глава регулятора заявила, что у ЦБ нет оснований для вмешательства в спор Wildberries и платежных систем.

«Что касается ситуации с платежными системами, мы конечно в курсе того, что происходит, но, на наш взгляд, это вопрос договорных отношений. По нашей оценке, там нет нарушений законодательства и нет оснований для вмешательства регулятора», — пояснила она.

С 16 августа сервис снизил цены на товары с учетом тарифов платежных систем, которые ранее были включены в стоимость товаров. Wildberries предложил покупателям «самим выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться». При этом компания ввела комиссию в 2% при оплате иностранными картами. Исключение сделано лишь для обладателей карт «Мир», пользователей Системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы SberPay. Из-за этого разгорелся скандал между сервисом и Visa и Mastercard.

Вместе с тем на конференции Набиуллина прокомментировала сообщения о согласовании ряда союзных программ Россией и Белоруссией, которые, в частности, предусматривают интеграцию валютных систем. По ее словам, пока рано говорить о единой валюте России и Белоруссии. Глава регулятора напомнила, что такое же мнение ранее выражал и президент России Владимир Путин.

Мнение Набиуллиной совпадает и со словами пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. «Об этом пока речи не идет. Вчера об этом, в частности, говорили два президента», — напомнил он.

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