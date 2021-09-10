Американской пенсионной системе снова не хватает денег

Американская пенсионная система сходится с российской в одном: обе они недофинансированы. Однако у фондов США намного больше инструментов и, как следствие, смелых стратегий. Эксперты рассказали «Газете.Ru», нужно ли России перенимать зарубежный опыт.

США берут в долг на пенсии

За первое полугодие 2021 года муниципальные органы власти США произвели заимствований на сумму более $10 млрд через облигации для пенсионного финансирования. Эта сумма превышает любой аналогичный годовой показатель за последние 15 лет, согласно данным, опубликованным WSJ.

Как отметила в беседе с «Газетой.Ru» профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова, в США присутствует довольно острая проблема недофинансирования пенсионных схем. Пенсионная система Штатов многоуровневая, и большую роль в ней играют частные пенсионные сбережения и корпоративные пенсионные программы, которые частный бизнес организует для своих работников.

Средства, поступающие в фонды, инвестируются и выплачиваются выходящим на пенсию. Но пенсионные счета госслужащих финансируют муниципальные образования из собственного бюджета в рамках накопительных программ.

Однако есть отдельные муниципалитеты, например, небольших или неблагополучных городов, которые не в состоянии производить регулярные взносы в полном объеме в соответствии с требованиями актуарных расчетов пенсионных схем. Поэтому у них возникают долги по финансированию своих пенсионных обязательств. Это и выливается в прирост обязательств по облигациям, которые муниципалитеты выпускают для привлечения ликвидных средств, необходимых для текущих выплат.

Финогенова объяснила, что в настоящий момент за счет федеральных стимулов купонные проценты по облигациям значительно ниже, чем доходность ценных бумаг, в которые инвестируют «пенсионные» деньги. Поэтому за счет возникающей маржи муниципалитеты имеют возможность экономить на пенсионных взносах.

Тем не менее эксперт подчеркнула, что в подобных схемах присутствуют значительные риски. Если доходность пенсионной схемы по каким-то причинам резко упадет (как это было в период финансового кризиса 2009-го) и она окажется ниже процентной ставки по облигациям, то долг муниципалитета возрастет в разы. Это как раз и вызывает опасения на фоне текущей обстановки в экономике США: ускорение темпов инфляции, превышение потолка госдолга, неопределенность в ДКП.

Заведующий лабораторией развития пенсионной системы института социальной политики ВШЭ Евгений Якушев такой активный прирост в выпуске пенсионных облигаций объяснил тем, что дефицит пенсионного финансирования встречается чаще всего в муниципальных пенсионных программах. Одной из причин он назвал их ограниченный круг иных источников фондирования.

Как подчеркнул Якушев, бюджет городов обычно составлен сбалансированно или с дефицитом, поэтому они не могут себе позволить резко увеличить финансирование пенсионной программы. По этой причине они наращивают свои долгосрочные обязательства, выпуская муниципальные облигации.

Преимуществом такого подхода, как объяснил эксперт, является леверидж — плечо, с помощью которого может быть осуществлено текущее фондирование без вывода активов. После получения дохода от инвестиционной деятельности часть средств направляется на погашение обязательств по облигациям, другая — на дальнейшее финансирование и инвестирование.

Но, как и Финогенова, Якушев отметил, что любая работа на финансовом рынке – это риск либо недополучения, либо потери дохода.

Россия не рискует

Эксперт подчеркнул, что в России менее рискованная система пенсионного финансирования, она довольно консервативно и жестко регулируется ЦБ. В силу этого он считает, что применение системы установленных выплат, при которой образуется актуарный дефицит, в России невозможно.

По этим причинам объемы инвестиционных программ, осуществляемых российскими НПФ, существенно меньше в сравнении с США. Ученый резюмировал, что перечень инвестиционных инструментов жестко зафиксирован, что позволяет нивелировать риски, но при этом отнимает возможность на большую доходность у клиентов.

Якушев уточнил, что когда у компании есть долгосрочные обязательства, она под них формирует некий инвестиционный портфель. Также регулирование в США подразумевает, что компания раскрывает и размер своего портфеля, и размер своих обязательств. (PBO и MVCA строчки балансов).

По этой причине менеджмент компании в США имеет большую свободу. У нее могут быть собственные планы, например, она может удерживать активы, пока рынок не вырастет. Это возможно, потому что надзорный орган не требует от компаний 100%-й ликвидности под финансирование. Главное — декларировать и отражать в балансе план восстановления бюджета.

Сравнивая две пенсионные системы, России и США, эксперт выделил и сходства. Как отметил Якушев, как и на Западе, в России введено обязательное актуарное оценивание пенсионных программ, риск-ориентированный надзор и стресс-тестирование. Поэтому можно сделать вывод, что Россия имплементирует практики накопленного мирового опыта регулирования. В Штатах можно инвестировать в гораздо более широкий круг активов, там более либеральное инвестиционное законодательство.

Это подтвердили и в «ВТБ Пенсионный фонд». Фонд, по словам представителя организации, инвестирует в надежные корпоративные облигации и госбумаги с незначительной долей акций и депозитов. Основным источником дохода фонда является процентный доход. Также в «ВТБ Пенсионный фонд» сказали, что инвестиционная политика НПФ в любой стране зависит от конъюнктуры рынка и политики регулирования. Поскольку в России и США есть существенные различия по процентным ставкам и валютному регулированию, инвестиционные политики значительно отличаются.

Якушев также подчеркнул, что в США наличие на рынке пенсионных фондов с долгосрочными вложениями является известным экономическим преимуществом. Они выступают своеобразным буфером, который поддерживает стабильность фондового рынка. На рынке присутствуют инвесторы с короткими позициями и длинными. ПФ сохраняют ликвидные средства до момента сильных движений на рынке, потом они закупают подешевевшие активы.

Эксперт сказал, что имплементировать эту систему можно было бы и на наш рынок, если бы активность пенсионных фондов была выше. Но к сожалению, российская экономика не может похвастаться стабильностью в сравнении с экономикой США, также в РФ гораздо меньше объемы фондового рынка. Российские инвесторы избегают долгосрочного инвестирования, связанного с рисками, при возможности они сразу выводят активы для текущего потребления.

Из положительных сторон российской пенсионной системы Якушев назвал тот факт, что сейчас у основных крупных компаний есть корпоративные пенсионные накопления («Газпром», «Лукоил», «РЖД»). Соответственно, работники этих компаний имеют уже не одну, а две пенсии. Одна общая, полностью финансируемая государством, а вторая – дополнительная, предоставляемая компаниями.

Юлия Феногенова из Плехановской академии назвала основные отличия системы в России и США. Российская система носит распределительный характер, и дефицит ПФ РФ покрывается напрямую за счет федерального бюджета. В США система децентрализованная и накопительная.

Эксперт также обратила внимание на то, что в условиях высокой инфляции и нестабильной экономики накопительные системы дают сбой, поэтому в РФ, при текущем состоянии фондового рынка, она не сможет быть основной.

Она также рассказала про сильную и слабую стороны такой системы. Ее плюс в том, что она позволяет аккумулировать длинные деньги и инвестировать их в реальный сектор, а минус — непредсказуемая волатильность доходности инвестиционных портфелей в случае финансового кризиса. Однако в США наблюдается низкая инфляция и высокие темпы роста ВВП, что позволяет накопительным пенсионным схемам развиваться.

Возвращаясь к российским реалиям, Феногенова рассказала, что Россия могла бы перенять некоторые стратегии инвестирования в отношении добровольных пенсионных накоплений. Однако российский фондовый рынок пока далек по своей капитализации от американского, а экономика пока не может похвастаться стабильными темпами роста.