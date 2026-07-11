11 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

Что отмечают в России и мире 11 июля
* Всемирный день шоколада
Считается, что Всемирный день шоколада впервые начали отмечать во Франции в 1995 году. История шоколада насчитывает несколько тысячелетий: древнейшие следы использования какао обнаружены на территории современного Эквадора, а позже напиток из какао-бобов готовили ольмеки, майя и ацтеки, добавляя в него воду, пряности и перец.
В XVI веке какао попало в Европу, где напиток стали подслащивать сахаром, а в 1847 году британская компания J.S. Fry & Sons выпустила первую в мире плитку твердого шоколада. Сегодня в мире ежегодно съедают около 7 млн тонн шоколада, а крупнейшими его потребителями считаются страны Европы и Северной Америки.
* День художника по свету (гафера) в России
Сегодня профессиональный праздник у осветителей — гаферов. Дата связана с историческим событием: 11 июля 1874 года русский электротехник Александр Лодыгин запатентовал лампу накаливания и впоследствии основал производство светильников, заложив основы электрического освещения.
Профессия главного осветителя оформилась только в конце XIX — начале XX века, когда кино начали снимать на студийных площадках с электрическими лампами. В задачи гаферов входит руководство командой осветителей — они устанавливают приборы, прокладывают кабели и формируют световой дизайн площадки. От их работы зависит атмосфера на съемочной площадке или в кадре.
* День московского транспорта
День московского транспорта ежегодно отмечают во вторую субботу июля, в этом году — 11-го числа. Праздник приурочен к событиям XIX века: 7 июля 1872 года в столице впервые запустили конную железную дорогу (конку) — предшественницу современного общественного транспорта. В 1899 году в Москве появились первые электрические трамваи, а в 1924 году было открыто регулярное автобусное движение. В этом году главным событием дня станет парад ретротранспорта в центре города: колонна исторических трамваев и ретроавтомобилей проедет от станции метро «Новокузнецкая» до Чистопрудного бульвара. Сегодня также принимают поздравления сотрудники транспортного комплекса и ветераны отрасли.
* Всемирный день лошади
Праздник появился по инициативе президента Монголии и был учрежден ООН в 2025 году в знак признания роли этих животных в истории человечества. Согласно отчетам экспертов, численность лошадей в мире сокращается, а конной отрасли требуется поддержка. День призван напомнить, что эти старейшие и надежные друзья человечества нуждаются в сохранении.
* Всемирный день народонаселения
11 июля 1987 года население Земли перешагнуло отметку в 5 млрд человек — день назвали Днем пяти миллиардов. Это стало поводом для создания праздника, который закрепили в календаре в 1990 году. Он поднимает вопросы демографии, устойчивого развития, здравоохранения, гендерного равенства и прав человека. По состоянию на 2026 год население планеты составляет около 8,3 млрд человек, а ежегодный прирост — около 83 млн человек.
• Международный день купания нагишом. Событие отмечается во вторую субботу июля и завершает Неделю нудистского отдыха. Его цель — продвижение бодипозитива, единение с природой и избавление от предрассудков.
• День «Мохито» в США. Один из самых известных коктейлей придумали на Кубе в XVI веке. Американцы, которые посвятили ему отдельный день, сегодня собираются с друзьями, чтобы насладиться напитком из светлого рома, сока лайма, свежей мяты, сахара и содовой.
• Международный день эфирных масел. Этот праздник был учрежден в 2018 году благодаря инициативе производителей ароматерапевтической продукции. Считается, что многие масла обладают целебным воздействием: помогают снимать стресс, тревогу и улучшают сон.
Что отмечают в разных странах 11 июля
Одиннадцатая ночь — Северная Ирландия. Ежегодный праздник учрежден протестантской общиной Ольстера в честь победы войск короля Вильгельма III Оранского над армией католического короля Якова II в 1690 году. Его главная традиция — зажигание гигантских костров и шествие Ордена Оранжистов, символизирующее триумф протестантизма. Праздник нередко сопровождается политическими лозунгами и проходит под усиленным контролем служб безопасности.
День Фламандской общины — Бельгия. Событие, которое вспоминают фламандцы коренной народ Бельгии, посвящено сражению при Куртре 1302 года, когда горожане, вооруженные копьями и арбалетами, отбили натиск королевского французского рыцарства и захватили 500 пар шпор. Эта победа народного ополчения над тяжелой кавалерией долго поддерживала дух фламандского движения за самобытность.
День памяти жертв Сребреницы — Босния и Герцеговина. 11 июля 1995 года, во время войны в Боснии и Герцеговине, после захвата Сребреницы войсками боснийских сербов были убиты более восьми тысяч боснийских мусульман — преимущественно мужчин и мальчиков. В память о погибших ежегодно проходят траурные церемонии, минута молчания и «Марш мира» по маршруту, которым в 1995 году пытались спастись жители Сребреницы.
Йогини Экадаши — Индия. Особый день поста и духовных практик в индуизме, который выпадает на одиннадцатый лунный день убывающей луны. Верующие отказываются от зерновых и бобовых продуктов, а время посвящают молитвам, медитации, чтению священных писаний и посещению храмов. Считается, что это один из самых сильных дней в году для очищения от тяжелых грехов и избавления от болезней.
Религиозные праздники 11 июля
11 июля у православных верующих завершается Петров пост. Начинается подготовка к празднику первоверховных апостолов Петра и Павла, который отмечают 12 июля.
Перенесение мощей мучеников-бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна
В период гонений на христиан при императоре Диоклетиане александрийский врач Кир и воин-христианин Иоанн посвятили себя помощи людям. Они бесплатно лечили больных и проповедовали христианскую веру, за что были схвачены и казнены. Их мощи первоначально находились в храме апостола Марка в Александрии.
Согласно церковному преданию, в 412 году патриарх Кирилл Александрийский перенес мощи святых в селение Мануфин и построил там храм в их честь. После этого место стало почитаться как святыня, а верующие стали связывать его с многочисленными исцелениями.
День памяти преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев
Древние монастырские предания связывают преподобных Сергия и Германа с первыми христианскими миссионерами на Валааме, однако точное время их жизни и происхождение остаются предметом споров среди исследователей. Согласно церковному преданию, они основали монашескую обитель на острове и стали ее первыми наставниками, посвятив себя молитве и распространению христианской веры среди местных жителей.
Со временем Валаамский монастырь стал одним из крупнейших духовных центров Русского Севера. В день памяти святых в обители и православных храмах проходят богослужения, а паломники приезжают на Валаам, чтобы почтить основателей монастыря.
Народные праздники 11 июля
Крапивное заговенье
Крапивное заговенье знаменует канун Петрова дня и окончание Петрова поста. Согласно народному поверью, после этой даты жгучая трава полностью теряет свои уникальные целебные и вкусовые свойства — листья становятся жесткими, поэтому заготовить настои и насушить листья спешили до этой даты.
С этим поверьем и связаны традиции дня. В Крапивное заговенье делали последние блюда из крапивы — супы, начинку для пирожков. Застолья сопровождались квасом с добавлением крапивных отваров — его пили, чтобы легче переносить жару и сохранить силу на весь год. Молодежь собиралась у крестьянских изб, где водила хороводы и играла в игры до самого рассвета.
Пучки крапивы вешали над входом, окнами и в хлеву — для защиты от болезней и сглаза. В бане парились крапивными вениками — верили, что это тонизирует и избавляет от хворей. Также искали цветущий «петров крест»растение, которое большую часть года скрыто под землей или под густым слоем травы — найденный с корнем сулил удачу. Сны с 10 на 11 июля, по поверьям, сбывались в течение трех дней.
Именины 11 июля
* Василий;
* Герман;
* Григорий;
* Иван (Иоанн);
* Иосиф;
* Павел;
* Сергей;
* Ольга.
Приметы: что можно и что нельзя делать 11 июля
Приметы о погоде
Если услышишь кукушку — зима будет поздней и снежной.
Шум пчел предвещает сухое сено и богатые надои молока.
Дождь после праздника — сенокос отложится до бабьего лета, ведь по поверью «крапива не просохнет семь недель».
Что можно делать 11 июля
* Собирать крапиву — для щей, салатов, отваров и даже тканей.
* Изготавливать очищающий дым из семян крапивы — для изгнания злых сил.
* Подметать дом крапивным веником — для избавления от болезней и негатива.
* Искать «петров крест» — цветущий корень приносит удачу.
* Гадать и толковать сны — ночные сновидения сбываются быстрее.
* Веселиться — петь, водить хороводы, бодрствовать до утра.
Что нельзя делать 11 июля
* Стричь детей до года — могут задержаться в речевом развитии.
* Играть свадьбу — к двум бракам.
* Делать операции — высок риск неудачи.
* Давать или возвращать долги — можно потерять удачу.
* Спать днем — может разболеться голова.
* Косить траву до Петрова дня — считалось грехом, могло привести к тяжелой болезни.
Лунный календарь 11 июля
Фаза Луны: убывающая, 26-е лунные сутки. Луна в знаке Близнецы.
26-й лунный день — сложный, критический. Астрологи советуют воздержаться от активных действий. Луна в Близнецах располагает к быстрым и энергичным делам, но из-за повышенной импульсивности стоит заниматься только теми вопросами, которые не требуют глубокой концентрации. Финансовые операции и краткосрочные сделки благоприятны, долгосрочные проекты лучше отложить.
11 июля родились люди под знаком Рака, представители водной стихии, находящиеся под покровительством Луны.
Какие исторические события произошли 11 июля
* 1893 год— японец Микимото Кокито после многих неудач сумел вырастить первые искусственные жемчужины, заложив основы индустрии культивированного жемчуга.
* 1919 год — в Нидерландах по инициативе министра Пита Аалберсе-старшего принят закон о восьмичасовом рабочем дне. За два года до этого в России восьмичасовой день установил декрет Совнаркома 29 октября (11 ноября по новому стилю) 1917 года, а в США и большинстве европейских стран рабочий день тогда составлял 10–12 часов при 50–60-часовой рабочей неделе.
* 1975 год — археологи завершили раскопки близ Сианя (в Северо-Западном Китае) и обнаружили около 6 тыс. статуй терракотовых воинов натуральной величины, призванных охранять гробницу первого императора Цинь Шихуанди.
* 2001 год — компания Polaroid Corporation подала заявление о банкротстве. Ее активы были проданы, но затем бренд прошел через несколько реструктуризаций: в 2008 году возник The Impossible Project, в 2017 году он выкупил оставшиеся права и реанимировал выпуск аналоговой пленки под маркой Polaroid.
* 2022 год — NASA обнародовало первое полнокрасочное инфракрасное изображение Вселенной, полученное телескопом «Джеймс Уэбб» (Webb's First Deep Field, SMACS 0723), на котором видны тысячи галактик с беспрецедентной четкостью.
Кто родился 11 июля
* В 1805 году родился Петр Каратыгин — русский актер, драматург и театральный педагог, автор более 70 водевилей, мемуарист. Учился в Петербургской театральной школе, блистал в комедиях Грибоедова и Тургенева, сам выступал в своих пьесах и воспитал целое поколение артистов.
* В 1892 году родился Томас Митчелл — американский актер, драматург и сценарист, лауреат «Оскара» за роль доктора Буна в «Дилижансе» (1939). Он же известен как Джеральд О'Хара в «Унесенных ветром». За свою карьеру получил три «Золотых глобуса» и почетную медаль Национального совета киноведов.
* В 1897 году родился Грегорио Фуэнтес — кубинский рыбак и моряк, чей образ стал прототипом Сантьяго из повести «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя. Он работал шкипером на «Пиларе» более 20 лет и дожил до 104 лет.
* В 1910 году родился Сергей Вернов — советский физик, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской и Ленинской премий. Он основал школу физики космических лучей, участвовал в открытии внешнего радиационного пояса Земли и создал методы регистрации высокоэнергетических частиц.
* В 1916 году родился Александр Прохоров — советский физик, академик, один из родоначальников квантовой электроники, лауреат Нобелевской премии 1964 года «за фундаментальные исследования в области квантовой электроники» и главный редактор третьего издания Большой советской энциклопедии.
* В 1920 году родился Юл (Юлий) Бриннер — американский актер русского происхождения, удостоенный двух премий «Тони» и «Оскара» за роль короля Монгкута в фильме «Король и я».
* В 1934 году родился Джорджо Армани — итальянский модельер, основатель дома моды Armani.
• В 2007 году умерла Леди Берд Джонсон — первая леди США в 1963—1969 годах, супруга президента Линдона Джонсона.
• В 2014 году умер Томми Рамон — барабанщик и продюсер американской панк-рок-группы Ramones.
• В 2015 году умер Сатору Ивата — японский программист, президент и генеральный директор компании Nintendo.
Кто отмечает дни рождения 11 июля
* 86 лет исполняется Елене Камбуровой — советской и российской эстрадной певице и актрисе, народной артистке России.
* 72 года исполняется Татьяне Анциферовой — советской и российской эстрадной певице, обладательнице яркого сопрано.
* 61 год исполняется Эдуарду Радзюкевичу — российскому актеру театра и кино, участнику юмористической передачи «6 кадров».
* 50 лет исполняется Эдгарду Запашному — российскому цирковому артисту и дрессировщику хищников, народному артисту России.
* 42 года исполняется Екатерине Вилковой — российской актрисе театра и кино, известной по фильмам «Стиляги» и «Последний богатырь».