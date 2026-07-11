11 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

11 июля в Москве проходят мероприятия ко Дню московского транспорта. Сладкоежки празднуют Всемирный день шоколада. Сегодня также профессиональный праздник у художников по свету, создающих магию на съемках и сцене. У православных — последний день Петрова поста. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 11 июля и кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 11 июля

* Всемирный день шоколада

Считается, что Всемирный день шоколада впервые начали отмечать во Франции в 1995 году. История шоколада насчитывает несколько тысячелетий: древнейшие следы использования какао обнаружены на территории современного Эквадора, а позже напиток из какао-бобов готовили ольмеки, майя и ацтеки, добавляя в него воду, пряности и перец.

В XVI веке какао попало в Европу, где напиток стали подслащивать сахаром, а в 1847 году британская компания J.S. Fry & Sons выпустила первую в мире плитку твердого шоколада. Сегодня в мире ежегодно съедают около 7 млн тонн шоколада, а крупнейшими его потребителями считаются страны Европы и Северной Америки.

* День художника по свету (гафера) в России

Сегодня профессиональный праздник у осветителей — гаферов. Дата связана с историческим событием: 11 июля 1874 года русский электротехник Александр Лодыгин запатентовал лампу накаливания и впоследствии основал производство светильников, заложив основы электрического освещения.

Профессия главного осветителя оформилась только в конце XIX — начале XX века, когда кино начали снимать на студийных площадках с электрическими лампами. В задачи гаферов входит руководство командой осветителей — они устанавливают приборы, прокладывают кабели и формируют световой дизайн площадки. От их работы зависит атмосфера на съемочной площадке или в кадре.

Elizaveta Galitckaia/Shutterstock/FOTODOM

* День московского транспорта

День московского транспорта ежегодно отмечают во вторую субботу июля, в этом году — 11-го числа. Праздник приурочен к событиям XIX века: 7 июля 1872 года в столице впервые запустили конную железную дорогу (конку) — предшественницу современного общественного транспорта. В 1899 году в Москве появились первые электрические трамваи, а в 1924 году было открыто регулярное автобусное движение. В этом году главным событием дня станет парад ретротранспорта в центре города: колонна исторических трамваев и ретроавтомобилей проедет от станции метро «Новокузнецкая» до Чистопрудного бульвара. Сегодня также принимают поздравления сотрудники транспортного комплекса и ветераны отрасли.

* Всемирный день лошади

Праздник появился по инициативе президента Монголии и был учрежден ООН в 2025 году в знак признания роли этих животных в истории человечества. Согласно отчетам экспертов, численность лошадей в мире сокращается, а конной отрасли требуется поддержка. День призван напомнить, что эти старейшие и надежные друзья человечества нуждаются в сохранении.

* Всемирный день народонаселения

11 июля 1987 года население Земли перешагнуло отметку в 5 млрд человек — день назвали Днем пяти миллиардов. Это стало поводом для создания праздника, который закрепили в календаре в 1990 году. Он поднимает вопросы демографии, устойчивого развития, здравоохранения, гендерного равенства и прав человека. По состоянию на 2026 год население планеты составляет около 8,3 млрд человек, а ежегодный прирост — около 83 млн человек.

Необычные праздники 11 июля • Международный день купания нагишом. Событие отмечается во вторую субботу июля и завершает Неделю нудистского отдыха. Его цель — продвижение бодипозитива, единение с природой и избавление от предрассудков. • День «Мохито» в США. Один из самых известных коктейлей придумали на Кубе в XVI веке. Американцы, которые посвятили ему отдельный день, сегодня собираются с друзьями, чтобы насладиться напитком из светлого рома, сока лайма, свежей мяты, сахара и содовой. • Международный день эфирных масел. Этот праздник был учрежден в 2018 году благодаря инициативе производителей ароматерапевтической продукции. Считается, что многие масла обладают целебным воздействием: помогают снимать стресс, тревогу и улучшают сон.

Что отмечают в разных странах 11 июля

Одиннадцатая ночь — Северная Ирландия. Ежегодный праздник учрежден протестантской общиной Ольстера в честь победы войск короля Вильгельма III Оранского над армией католического короля Якова II в 1690 году. Его главная традиция — зажигание гигантских костров и шествие Ордена Оранжистов, символизирующее триумф протестантизма. Праздник нередко сопровождается политическими лозунгами и проходит под усиленным контролем служб безопасности.

День Фламандской общины — Бельгия. Событие, которое вспоминают фламандцы коренной народ Бельгии, посвящено сражению при Куртре 1302 года, когда горожане, вооруженные копьями и арбалетами, отбили натиск королевского французского рыцарства и захватили 500 пар шпор. Эта победа народного ополчения над тяжелой кавалерией долго поддерживала дух фламандского движения за самобытность.

День памяти жертв Сребреницы — Босния и Герцеговина. 11 июля 1995 года, во время войны в Боснии и Герцеговине, после захвата Сребреницы войсками боснийских сербов были убиты более восьми тысяч боснийских мусульман — преимущественно мужчин и мальчиков. В память о погибших ежегодно проходят траурные церемонии, минута молчания и «Марш мира» по маршруту, которым в 1995 году пытались спастись жители Сребреницы.

Йогини Экадаши — Индия. Особый день поста и духовных практик в индуизме, который выпадает на одиннадцатый лунный день убывающей луны. Верующие отказываются от зерновых и бобовых продуктов, а время посвящают молитвам, медитации, чтению священных писаний и посещению храмов. Считается, что это один из самых сильных дней в году для очищения от тяжелых грехов и избавления от болезней.

Религиозные праздники 11 июля

Окончание Петрова поста 11 июля у православных верующих завершается Петров пост. Начинается подготовка к празднику первоверховных апостолов Петра и Павла, который отмечают 12 июля.

Перенесение мощей мучеников-бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна

В период гонений на христиан при императоре Диоклетиане александрийский врач Кир и воин-христианин Иоанн посвятили себя помощи людям. Они бесплатно лечили больных и проповедовали христианскую веру, за что были схвачены и казнены. Их мощи первоначально находились в храме апостола Марка в Александрии.

Согласно церковному преданию, в 412 году патриарх Кирилл Александрийский перенес мощи святых в селение Мануфин и построил там храм в их честь. После этого место стало почитаться как святыня, а верующие стали связывать его с многочисленными исцелениями.

День памяти преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев

Древние монастырские предания связывают преподобных Сергия и Германа с первыми христианскими миссионерами на Валааме, однако точное время их жизни и происхождение остаются предметом споров среди исследователей. Согласно церковному преданию, они основали монашескую обитель на острове и стали ее первыми наставниками, посвятив себя молитве и распространению христианской веры среди местных жителей.

Со временем Валаамский монастырь стал одним из крупнейших духовных центров Русского Севера. В день памяти святых в обители и православных храмах проходят богослужения, а паломники приезжают на Валаам, чтобы почтить основателей монастыря.

Народные праздники 11 июля

Крапивное заговенье

Крапивное заговенье знаменует канун Петрова дня и окончание Петрова поста. Согласно народному поверью, после этой даты жгучая трава полностью теряет свои уникальные целебные и вкусовые свойства — листья становятся жесткими, поэтому заготовить настои и насушить листья спешили до этой даты.

С этим поверьем и связаны традиции дня. В Крапивное заговенье делали последние блюда из крапивы — супы, начинку для пирожков. Застолья сопровождались квасом с добавлением крапивных отваров — его пили, чтобы легче переносить жару и сохранить силу на весь год. Молодежь собиралась у крестьянских изб, где водила хороводы и играла в игры до самого рассвета.

Пучки крапивы вешали над входом, окнами и в хлеву — для защиты от болезней и сглаза. В бане парились крапивными вениками — верили, что это тонизирует и избавляет от хворей. Также искали цветущий «петров крест»растение, которое большую часть года скрыто под землей или под густым слоем травы — найденный с корнем сулил удачу. Сны с 10 на 11 июля, по поверьям, сбывались в течение трех дней.

Lilly/Global Look Press

Именины 11 июля

* Василий;

* Герман;

* Григорий;

* Иван (Иоанн);

* Иосиф;

* Павел;

* Сергей;

* Ольга.

Приметы: что можно и что нельзя делать 11 июля

Приметы о погоде

Если услышишь кукушку — зима будет поздней и снежной.

Шум пчел предвещает сухое сено и богатые надои молока.

Дождь после праздника — сенокос отложится до бабьего лета, ведь по поверью «крапива не просохнет семь недель».

Что можно делать 11 июля

* Собирать крапиву — для щей, салатов, отваров и даже тканей.

* Изготавливать очищающий дым из семян крапивы — для изгнания злых сил.

* Подметать дом крапивным веником — для избавления от болезней и негатива.

* Искать «петров крест» — цветущий корень приносит удачу.

* Гадать и толковать сны — ночные сновидения сбываются быстрее.

* Веселиться — петь, водить хороводы, бодрствовать до утра.

Что нельзя делать 11 июля

* Стричь детей до года — могут задержаться в речевом развитии.

* Играть свадьбу — к двум бракам.

* Делать операции — высок риск неудачи.

* Давать или возвращать долги — можно потерять удачу.

* Спать днем — может разболеться голова.

* Косить траву до Петрова дня — считалось грехом, могло привести к тяжелой болезни.

Лунный календарь 11 июля

Фаза Луны: убывающая, 26-е лунные сутки. Луна в знаке Близнецы.

26-й лунный день — сложный, критический. Астрологи советуют воздержаться от активных действий. Луна в Близнецах располагает к быстрым и энергичным делам, но из-за повышенной импульсивности стоит заниматься только теми вопросами, которые не требуют глубокой концентрации. Финансовые операции и краткосрочные сделки благоприятны, долгосрочные проекты лучше отложить.

11 июля родились люди под знаком Рака, представители водной стихии, находящиеся под покровительством Луны.

Какие исторические события произошли 11 июля

* 1893 год— японец Микимото Кокито после многих неудач сумел вырастить первые искусственные жемчужины, заложив основы индустрии культивированного жемчуга.

* 1919 год — в Нидерландах по инициативе министра Пита Аалберсе-старшего принят закон о восьмичасовом рабочем дне. За два года до этого в России восьмичасовой день установил декрет Совнаркома 29 октября (11 ноября по новому стилю) 1917 года, а в США и большинстве европейских стран рабочий день тогда составлял 10–12 часов при 50–60-часовой рабочей неделе.

* 1975 год — археологи завершили раскопки близ Сианя (в Северо-Западном Китае) и обнаружили около 6 тыс. статуй терракотовых воинов натуральной величины, призванных охранять гробницу первого императора Цинь Шихуанди.

* 2001 год — компания Polaroid Corporation подала заявление о банкротстве. Ее активы были проданы, но затем бренд прошел через несколько реструктуризаций: в 2008 году возник The Impossible Project, в 2017 году он выкупил оставшиеся права и реанимировал выпуск аналоговой пленки под маркой Polaroid.

* 2022 год — NASA обнародовало первое полнокрасочное инфракрасное изображение Вселенной, полученное телескопом «Джеймс Уэбб» (Webb's First Deep Field, SMACS 0723), на котором видны тысячи галактик с беспрецедентной четкостью.

NASA, CSA, and FGS team

Кто родился 11 июля

* В 1805 году родился Петр Каратыгин — русский актер, драматург и театральный педагог, автор более 70 водевилей, мемуарист. Учился в Петербургской театральной школе, блистал в комедиях Грибоедова и Тургенева, сам выступал в своих пьесах и воспитал целое поколение артистов.

* В 1892 году родился Томас Митчелл — американский актер, драматург и сценарист, лауреат «Оскара» за роль доктора Буна в «Дилижансе» (1939). Он же известен как Джеральд О'Хара в «Унесенных ветром». За свою карьеру получил три «Золотых глобуса» и почетную медаль Национального совета киноведов.

Актеры Барбара О'Нил и Томас Митчелл в фильме «Унесенные ветром» (1939) Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

* В 1897 году родился Грегорио Фуэнтес — кубинский рыбак и моряк, чей образ стал прототипом Сантьяго из повести «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя. Он работал шкипером на «Пиларе» более 20 лет и дожил до 104 лет.

* В 1910 году родился Сергей Вернов — советский физик, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской и Ленинской премий. Он основал школу физики космических лучей, участвовал в открытии внешнего радиационного пояса Земли и создал методы регистрации высокоэнергетических частиц.

* В 1916 году родился Александр Прохоров — советский физик, академик, один из родоначальников квантовой электроники, лауреат Нобелевской премии 1964 года «за фундаментальные исследования в области квантовой электроники» и главный редактор третьего издания Большой советской энциклопедии.

* В 1920 году родился Юл (Юлий) Бриннер — американский актер русского происхождения, удостоенный двух премий «Тони» и «Оскара» за роль короля Монгкута в фильме «Король и я».

* В 1934 году родился Джорджо Армани — итальянский модельер, основатель дома моды Armani.

Кто скончался 11 июля • В 2007 году умерла Леди Берд Джонсон — первая леди США в 1963—1969 годах, супруга президента Линдона Джонсона.

• В 2014 году умер Томми Рамон — барабанщик и продюсер американской панк-рок-группы Ramones.

• В 2015 году умер Сатору Ивата — японский программист, президент и генеральный директор компании Nintendo.

Кто отмечает дни рождения 11 июля

* 86 лет исполняется Елене Камбуровой — советской и российской эстрадной певице и актрисе, народной артистке России.

* 72 года исполняется Татьяне Анциферовой — советской и российской эстрадной певице, обладательнице яркого сопрано.

* 61 год исполняется Эдуарду Радзюкевичу — российскому актеру театра и кино, участнику юмористической передачи «6 кадров».

Актер Эдуард Радзюкевич, 2025 год Евгений Епанчинцев/РИА Новости

* 50 лет исполняется Эдгарду Запашному — российскому цирковому артисту и дрессировщику хищников, народному артисту России.

* 42 года исполняется Екатерине Вилковой — российской актрисе театра и кино, известной по фильмам «Стиляги» и «Последний богатырь».