«Сокращение посевов неизбежно»: почему в России может подорожать хлеб

Из-за введения экспортной пошлины и снижения внутренних цен производители зерна в России потеряют $3,5 млрд. По экспертной оценке, последствия этих ограничений в перспективе могут привести к банкротству аграриев, сокращению посевных площадей и росту цен на хлеб. В Минсельхозе, однако, с этим мнением не согласны.

Недополученная выручка производителей зерна в 2021-2022 сельскохозяйственном году составит $3,5 млрд. Об этом говорится в исследовании «Аграрные пошлины: макроэкономический эффект и альтернативные пути поддержки населения», подготовленного при участии Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ и компании «ПроЗерно», опубликованного на портале Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Расчет сделан исходя из оценки российского экспорта зерновых в 38 млн тонн, хотя на деле эти цифры могут оказаться еще ниже — 37-37,5 млн тонн, сообщили 3 августа в Российском зерновом союзе.

Причина недостачи — издержки госрегулирования зернового рынка РФ. После введения правительством плавающей экспортной пошлины и вызванного этим снижения внутренних цен на зерновые культуры, в частности на пшеницу, производители могут недосчитаться части прибыли.

В числе негативных последствий введения экспортных пошлин авторы исследования называют также сокращение закупок сельхозтехники и снижение темпов внедрения новых технологий в производстве.

Проблемой становится и невозможность долгосрочного планирования бизнеса, поскольку пошлины устанавливаются по средней цене контрактов в течение недели сроком на следующую неделю.

Авторы исследования признают, что снижение зависимости российских цен на пшеницу от влияния мировых понизило закупочные цены для переработчиков. В результате пшеницы на внутреннем рынке стало больше, и в итоге это поспособствовало стабилизации цен. Чего, собственно, и добивалось правительство.

Но в долгосрочной перспективе введение пошлин приведет к сворачиванию бизнеса и сокращению посевных площадей, предупреждают эксперты.

«Сокращение площадей и банкротство бизнеса из-за ограничения экспорта произойдет, конечно, не сразу, не одномоментно, но оно неизбежно. Как вообще работать на экспорт, если у вас с каждой тонны снимают по $30», — пояснил «Газете.Ru» генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Причем он уверен, что пострадают не только производители зерна и мукомолы, но и животноводы, закупающие зерно на откорм скота и птицы.

Интервенции забыты

Сейчас на внутреннем рынке излишки зерна и цены на него относительно низкие. Но если у производителей начнутся проблемы с доходами, цены придется поднимать, а те же мукомолы не имеют возможности защититься от их роста. Возможности создать долговременный запас зерна тоже нет, потому что нет лишних денег, и, как следствие — хранилищ. Им скоро придется покупать пшеницу задорого, считает Рылько.

Для сглаживания цен ранее в России действовал интервенционный фонд. Правительство закупало в него пшеницу при хорошем урожае — эти излишки закладывали в фонд на случай форс-мажора, заодно поддерживая уровень сбыта отечественных производителей. А когда зерна на внутреннем рынке не хватало и цены росли, фонд «выбрасывал» его на рынок, сбивая тем самым цены.

Раньше в интервенционном фонде хранилось до 9 млн тонн пшеницы и этого объема хватало, чтобы демпфировать цены.

«Но в последние годы интервенционный фонд был разрушен. Сначала запас был снижен до 3 млн тонн, а сейчас там хранится примерно несколько десятков тысяч, никак не способных повлиять на рынок»,

— говорит Рылько.

В Министерстве сельского хозяйства подтвердили экспертную оценку относительно фонда. «Объем зерна федерального интервенционного фонда по состоянию на 3 августа составляет 65,5 тыс. тонн. Минсельхоз России планирует увеличить запасы зерна в государственном фонде до 3 млн тонн, что соответствует 2-3-месячной потребности переработчиков», — сообщили «Газете.Ru» представители ведомства.

Механизм товарных интервенций предполагается применять в случае роста цен на зерно для обеспечения мукомольной промышленности доступным сырьем, уточнили в Минсельхозе, добавив, что «при этом реализация зерна будет производиться по цене не ниже закупочной».

Но пополнить интервенционный фонд в этом году, скорее всего, будет непросто: урожай может оказаться заметно хуже прошлогоднего, считает Рылько.

ИКАР во вторник сократил оценку по урожаю озимой пшеницы с 81,5 млн тонн до 78,5 млн тонн. Компания «СовЭкон» также снизила виды на урожай пшеницы – до 76,4 млн т с 82,3 млн т. Российский зерновой союз – с 83 млн т до 79-80 млн т. Отметим, что на озимую пшеницу приходится большая часть сборов, так как ее урожайность примерно в два раза выше, чем яровой, отмечают эксперты.

Часть пошлин вернут пострадавшим

В Минсельхозе пока не видят проблем с объемами урожая и возможными колебаниями цен на зерно, поскольку у российского рынка есть защита от волатильности цен на мировом. «Для сохранения стабильной ситуации на зерновом рынке с июня 2021 года начал действовать механизм плавающей пошлины на вывоз зерна, который позволил снизить зависимость внутреннего рынка от мировой конъюнктуры», — напомнили в Минсельхозе.

Механизм утвержден как постояннодействующий, при этом он предусматривает, что в случае снижения мировых цен на зерно до $200 за тонну размер пошлины становится нулевым.

Чиновники не соглашаются с тем, что бизнес производителей зерна пострадает от экспортных ограничений.

«Средства в пределах объемов, поступивших от пошлин на экспорт, будут предоставлены в виде субсидий сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур.

Такой механизм позволит не допустить снижения доходности аграриев и объемов производства продукции АПК», — отметили в Минсельхозе.

Кроме того, на мировых рынках сейчас сохраняются высокие цены на зерновые, что обеспечивает повышенную доходность для отечественных растениеводов, уточнили в министерстве.

Ни экспортные пошлины, ни зерновой демпфер сейчас не оказывают существенного влияния на предприятия, ориентированные на зарубежные поставки, считает председатель правления Союза экспортеров зерна и совладелец компании «Био-Тон» Эдуард Зернин.

«Мы, экспортеры, адаптировались к этим механизмам. Что касается сельхозпроизводителей, то для них более важная, чем ценовой демпфер, проблема — рост себестоимости производства зерна.

На нее влияют удорожание удобрений, металла, техники и запчастей. Это сжимает маржинальность аграриев и снижает инвестиционный потенциал отрасли», — говорит Зернин.

Вместе с тем, зерновой демпфер выполняет свою главную функцию, считает собеседник «Газеты.Ru».

«Он снижает объем экспорта и насыщает внутренний рынок избыточным предложением, что делает невозможным рост внутренних цен на хлеб и муку», — уверен Зернин.

Что будет с ценами на эти продукты сейчас сложно прогнозировать, считает Рылько из ИКАР. «Очень многое будет зависеть от действий регулятора, от итогов уборочной, собрано пока только 55% пшеницы», — говорит Рылько. В структуре себестоимости производства хлеба ценовая доля зерна составляет до 25%.