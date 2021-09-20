Певцов заявил, что Болонская система делает из детей дебилов

Актер Дмитрий Певцов заявил «Газете.Ru», что одной из его главных задач в Госдуме станет сохранение русского языка и культуры.

«К сожалению, сейчас идет бездумное и бессмысленное заимствование из примитивного, «компьютерного» английского языка. Наши школьники нередко не могут перевести значение заимствованных слов, которыми они пользуются, на русский язык. Из учебных заведений выходят безграмотные, нетворческие, не умеющие формулировать свои мысли молодые люди. Болонская система образования делает из наших детей и внуков цифровых дебилов, лишенных при этом морального иммунитета», — пояснил Певцов.

Актер также процитировал писателя Тургенева, который советовал не употреблять иностранных слов и беречь «чистоту языка, как святыню».

Певцов победил на депутатских выборах в Госдуму по одномандатному Медведковскому округу. Согласно ЦИК, после обработки 100% голосов самовыдвиженец получил 38,23% голосов.