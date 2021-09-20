Исполнительница роли Гюльчатай в «Белом солнце пустыни» попала в секту

Советская актриса Татьяна Федотова, сыгравшая Гюльчатай в фильме «Белое солнце пустыни», состоит в опасной религиозной организации. Об этом заявили коллеги 70-летней артистки в передаче «Звезды сошлись» на канале НТВ. По словам судебного эксперта-религиоведа Игоря Иванишко, известные люди нужны таким сектам для рекламы.

«Татьяна действительно стала сектанткой. Без воли самого человека, который долго находится в этой организации, помочь ему невозможно. Она года два состоит в этой организации. Это крайне сложный случай. Она считает, что люди, которые не пришли к этому учению, заблуждаются, и им нужно прийти к спасению, — заявил Иванишко. — В данном направлении есть «финансовая проповедь». Руководители секты выкачивают из людей имущество, квартиры».

Ранее в этом году скончался народный артист Грузинской ССР Кахи Кавсадзе, сыгравший в «Белом солнце пустыни» Черного Абдуллу.