Блогер Mellstroy отработает менеджером по закупкам за избиение модели Алены Ефремовой

Блогера Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) отправили на исправительные работы, сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, Бурим отработает в коммерческой фирме в качестве менеджера по закупкам в течение шести месяцев с удержанием 10% от зарплаты в доход государства.

9 июля Mellstroy был признан виновным по ст. 116 УК РФ «Побои». В октябре прошлого года Бурим во время организованного им прямого эфира из апартаментов в «Москва-сити» ударил несколько раз Ефремову лицом об стол. У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.

13 сентября Пресненский суд Москвы отказался ужесточить наказание блогеру Mellstroy.

Ранее Mellstroy рассказывал, что перевел пострадавшей девушке 100 тыс. рублей, но перевод не дошел, потому что она не проживает по месту прописки, а также направил 97 тыс. рублей на благотворительность.