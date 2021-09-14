Врач оценил опасность болезни внука Пугачевой

Сын певицы Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков рассказал подписчикам своего Instagram о своей болезни.

По словам Преснякова, у него обнаружили полипы желчного пузыря — избыточное разрастание тканей слизистой оболочки органа. Мужчина соблюдает специальную диету. В беседе с 5-tv.ru опасность болезни оценил хирург, гепатолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов.

Монахов уточнил, что нужно обратить внимание на то, единичный это полип или множественный. «Если полипов более трех, то речь идет о полипозе желчного пузыря — это предраковое заболевание, связано с высоким риском развития онкологии, а одиночный полип не опасен», — сказал врач.

Полипы чаще всего обнаруживают случайно во время УЗИ, на их формирование влияют наследственность, застой желчи или нарушение сократительной функции желчного пузыря. Исходя из назначенной диеты врач полагает, что у Преснякова так называемые псевдополипы, которые можно вылечить без оперативного вмешательства.

Ранее Никита Пресняков рассказал, как на его глазах погиб сын Дмитрия Певцова.