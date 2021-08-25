В Гонконге начнут цензурировать старые фильмы

Гонконгские цензоры будут просматривать старые фильмы на предмет нарушения закона о нацбезопасности, сообщает The Guardian.

Ранее в июне была введена проверка новой кинопродукции на соответствие закону о национальной безопасности, однако 24 августа власти Специального административного района объявили о том, что новый закон будет касаться также и ранее выпущенных фильмов.

«Для массового показа любого фильма, созданного в прошлом, настоящем или будущем, будет требоваться утверждение официальных органов», — сообщил министр коммерции Эдвард Йау.

Публичный показ запрещенного кино будет наказываться вплоть до одного года лишения свободы и штрафом в размере до $130,000.

В рамках политики «Патриоты правят Гонконгом», утвержденной центральным правительством КНР после массовых протестов в городе в 2018-2019 годах, нормы регулирования контента в СМИ приблизились к континентальному Китаю, где, по сообщению издания, запрет произведений культуры к публичному показу — распространенная практика.

Представители творческих профессий Гонконга с недовольством восприняли новые ограничения. В первую очередь, их смутило отсутствие конкретики в законодательстве.

«У нас много вопросов. Мы встречались с властями, чтобы спросить их о том, что можно публиковать, а что — нет. Но никакого конкретного ответа в администрации мы не получили», — поделилась своими опасениями продюсер Мэйбел Чунг.

Гонконг сейчас всемирно известен своей независимой школой кино. Так, например, фильм режиссера Вонга Карвая «Любовное настроение», выигравший престижную кинопремию «Сезар», был признан «Би-Би-Си» вторым самым лучшим фильмом столетия.

Ранее сообщалось, что в Гонконге в отношении четырех студентов было возбуждено уголовное дело за участие в поминках.