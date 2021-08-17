«Концертов нет»: Лоза обеднел из-за коронавируса

Советский и российский певец и композитор Юрий Лоза в беседе с изданием Teleprogramma.pro признался, что заметно обеднел с начала пандемии коронавируса.

По сравнению с 2019 годом его доходы упали в два, а то и в три раза. «Хотел сделать оградку – цены выросли на металл в два раза. Не сделал. Концертов нет, ничего нет. Кому-то разрешают их проводить, кому-то нет. Я недавно подавал заявку на проведение фестиваля – отказали… », — рассказал Лоза. «Вдруг начал подмечать закономерность: реальные доходы всегда меньше тех, на которые рассчитывал, а реальные расходы – значительно больше запланированных», — отмечал он недавно в Instagram.

Ранее была раскрыта сумма сбережений шоумена Сергея Зверева, который примет участие в выборах в Госдуму от Бурятии. В выборах Сергея Зверева попросили участвовать местные жители, следившие за его экологическими инициативами.