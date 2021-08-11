Идрис Эльба озвучит персонажа в сиквеле «Соника в кино»

Актер Идрис Эльба озвучит красную антропоморфную ехидну Наклза во второй части фильма про героя видеоигр ежа Соника. Об этом Эльба написал в Twitter.

В публикации актер выложил фотографию с изображением кулака Наклза с фирменными шипами и подписью «Тук-тук».

Идрис Эльба присоединится к актерскому составу, в который вошли: Джеймс Марсден, Тика Самптер, Наташа Ротвелл, Адам Палли, Шемар Мур, Джим Керри и Бен Шварц.

Впервые Наклз появился в видеоигре 1994 года Sonic the Hedgehog 3.

Премьера «Соник в кино 2» состоится 7 апреля 2022 года.

Ранее очевидец сфотографировал съемочную площадку нового фильма о еже Сонике, на которой расположились модели героев, в частности, ярко-красного персонажа Наклза.

Эти модели художники используют для референсов, чтобы позже добавлять героев в сцены.

Поклонники серии игр о еже Сонике обсуждают первые фотографии со съемок сиквела «Соника в кино»: «Наклз выглядит великолепно», «У Наклза действительно широкая грудь — показали, что он больше и сильнее Соника, как и было на самом деле», — одобрили кадры в соцсетях.