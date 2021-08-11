Идрис Эльба озвучит персонажа в сиквеле «Соника в кино»

Актер Идрис Эльба озвучит красную антропоморфную ехидну Наклза во второй части фильма про героя видеоигр ежа Соника. Об этом Эльба написал в Twitter.
В публикации актер выложил фотографию с изображением кулака Наклза с фирменными шипами и подписью «Тук-тук».
Идрис Эльба присоединится к актерскому составу, в который вошли: Джеймс Марсден, Тика Самптер, Наташа Ротвелл, Адам Палли, Шемар Мур, Джим Керри и Бен Шварц.
Впервые Наклз появился в видеоигре 1994 года Sonic the Hedgehog 3.
Премьера «Соник в кино 2» состоится 7 апреля 2022 года.
Ранее очевидец сфотографировал съемочную площадку нового фильма о еже Сонике, на которой расположились модели героев, в частности, ярко-красного персонажа Наклза.
Эти модели художники используют для референсов, чтобы позже добавлять героев в сцены.
Поклонники серии игр о еже Сонике обсуждают первые фотографии со съемок сиквела «Соника в кино»: «Наклз выглядит великолепно», «У Наклза действительно широкая грудь — показали, что он больше и сильнее Соника, как и было на самом деле», — одобрили кадры в соцсетях.
Knock, knock....#SonicMovie2 #Knuckles pic.twitter.com/N1PW5XaCEd— Idris Elba (@idriselba) August 10, 2021