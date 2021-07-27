Группе Green Grey запретили петь на украинском концерте из-за хита на русском

Группе Green Grey запретили выступать на концерте, посвященном Дню независимости Украины, с написанной на русском языке «Под дождем».

Об этом Green Grey рассказали на своей странице в Facebook. По словам музыкантов, они по предложению президента Украины должны были исполнить свой первый хит на праздничном концерте, посвященном 30-летию Дня независимости страны.

Однако недавно группе сообщили, что в концерте будут участвовать только украиноязычные артисты. «За 30 лет независимости мы стали одной из самых титулованных групп в Украине! У нас более сотни разных наград, среди них две МТV Music Awards! Все наши достижения были под флагом Украины, и мы всегда гордились этим!» — пишут они, сетуя, что теперь их пытаются «стереть». «Да, мы поем на русском, но стоит ли отдавать (приписывать) все русскоязычное культурное наследие России?»— задаются вопросом музыканты.

В апреле 2019 года на Украине приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». С 16 июля 2021 года на украинском телевидении должны транслироваться только переведенные на украинский язык фильмы и телесериалы.

Ранее украинский телеканал показал «Сватов» на русском языке после критики зрителей.