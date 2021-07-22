Французская певица Мирей Матье рассказала о любви к России

Французская певица Мирей Матье дорожит своими теплыми отношениями с российской публикой. Об этом сообщает ТАСС.

«Я очень люблю русский народ. У нас с ним большая история любви», — сказала она.

Певица добавила, что видит много общего между русской и французской культурой. По ее словам, российские музеи, в том числе Эрмитаж и Музеи Московского Кремля «содержат огромные богатства».

«Я всегда любуюсь Красной Площадью и Собором Василия Блаженного из номера своей гостиницы. Эти исторические места столь же знамениты в мире, как Эйфелева башня. Ваше искусство, ваши церкви, душа русского народа вызывают у меня восхищение», — отметила Матье.

22 июля Мирей Матье исполнилось 74 года.

Ранее певица рассказала, что расстроилась, когда не смогла в марте прошлого года отправиться в Россию, где должна была выступать в Санкт-Петербурге и Москве. Тогда гастроли Матье перенесли из-за пандемии коронавируса.