В Таиланде пару задержали после секса на пляже

Туристы из Франции занялись сексом на пляже в Таиланде и нарвались на штраф
Thailand Police

На Пхукете арестовали французскую пару, которую сняли на видео во время интимной близости на пляже Райи. Об этом сообщает Khaosod.

По данным полиции, 24-летние Халан и Надя 10 апреля занялись сексом на песке на глазах у прохожих, а их стоны, как утверждали свидетели, было слышно издалека.

Сделанная очевидцами видеозапись вызвала возмущение в соцсетях и среди местных жителей, которые раскритиковали и самих туристов, и отсутствие патрулирования на этом участке пляжа.

После жалоб полиция начала розыск пары и вскоре обнаружила их в отеле в районе Кату. В полиции сообщили, что туристы узнали себя на видео и заявили, что не знали о нарушении, объяснив случившееся расслабленностью во время отдыха.

За непристойное поведение в общественном месте каждого оштрафовали на 5000 бат (11,7 тыс. рублей). Кроме того, данные туристов передали иммиграционным службам для дальнейшей проверки визового статуса.

Ранее неженатым туристам запретили заниматься сексом на Бали.

 
