Сафонов попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в стартовый состав своей команды на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля».

«ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Заир-Эмери, Пачо, Невеш, Кварацхелия, Дембеле, Дуэ, Витинья, Мендеш.

«Ливерпуль»: Мамардашвили, ван Дейк, Конате, Керкез, Мак Алистер, Экитике, Фримпонг, Гравенберх, Вирц, Собослаи, Исак.

Встреча состоится в Англии. Команды выйдут на поле 14 апреля в 22:00 по московскому времени.

8 апреля «ПСЖ» обыграл «Ливерпуль» со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В составе победителей отличились Дезире Дуэ и Хвича Кварацхелия. Сафонов появился в стартовом составе команды и сохранил свои ворота «сухими».

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее Сафонов высказался о победе «ПСЖ» над «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.