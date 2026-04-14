В Ставропольском крае школьник изрезал ножом спящую родственницу

На Ставрополье подросток напал с ножом на спящую родственницу

В Красногвардейском округе 16-летний подросток обвиняется в нападении на родственницу. Об этом сообщает СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел в ночь на 10 апреля, юноша вооружился ножом и несколько раз ударил спящую женщину, затем он схватил ее за шею и пытался перекрыть доступ кислорода. Пострадавшую удалось спасти, она госпитализирована.

Несовершеннолетнего задержали, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. мотивы поступка молодого человека устанавливаются, он заключен под стражу.

